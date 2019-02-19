 "Где тебе, Тимур, реформы не хватает?", - в сеть слили запись якобы разговора Порошенко с Хромаевым. ВИДЕО

На facebook-странице ЄвроМайдан – EuroMaydan появилась аудиозапись разговора между двумя мужчинами с голосами, похожими на главу Нацкомиссии по ценным бумагам Тимура Хромаева и президента Украины Петра Порошенко, сообщает Цензор.НЕТ.

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Разговор начинается с соединения якобы дежурной спецкоммутатора президента с главой Нацкомиссии. Якобы Порошенко начинает с выяснения у якобы Хромаева мотивов публикации поста в Facebook о недостаточности реформ в банковском секторе.

"Я хотел спросить, а это ваш Facebook-аккаунт, где вы решили отрегулировать банковскую систему президента и Гонтаревой? Он вам принадлежит? Или это фейковый какой-то? Ну, вы решили покритиковать мои реформы в банковском секторе, я еще реформы не начинал", - говорит первый голос. Второй заверяет, что ничего не критиковал, а "сказал, что реформ у нас пока не было" и это касается "общей реформы".

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Далее ведется такой разговор:

"- Общей реформы какой, бл#дь? Тимур, где тебе реформы не хватает, можешь мне сказать?

- Мне везде хватает, Петр Алексеевич.

- Нет, ты написал, что тебе реформы не хватает.

- Просто мы еще не приступили к...

- У нас, вот, открытая связь. И я спрашиваю, вот: "Скажите мне, пожалуйста, где вам не хватает реформ?". Вот вы взяли на себя роль верховного судьи и решили судить о реформах в публичной плоскости. Вам лавры Саакашвили покоя не дают?

- Нет, Петр Алексеевич. Я вообще не претендую ни на какие лавры. Я никогда никого не...

- Нет, вы претендуете. Я думаю, что… Ну, хорошо. Я прочитал, я убедился, что это ваш...

- Мой анализ абсолютно…

- Я думаю, что я найду возможность, как отреагировать на вашу неудовлетворенность реформой. Хорошо.

- Простите, Петр Алексеевич.

- Я желаю… Поздравляю вас с праздником, желаю вам всего доброго.

- Простите, Петр Алексеевич, я… Вы не так понимаете.

- А за что простить?

- Здесь реально недопонимание, просто журналисты… Мне позвонила приемная Валерии (Гонтаревой. - Ред.) и сказала…

- Там нет журналистов. Там есть ваш пост в Facebook, который вы написали и это ваша точка зрения. Я уважаю людей, которые имеют свою точку зрения.

- Там два поста. Первый пост по поводу того, что журналисты посчитали, что Валерия (Гонтарева. - Ред.) все закончила. Я сказал, что, ну… мы обсуждали. Они неправильно поняли...

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Так как запись заканчивается на полуслове, очевидно, что обнародованное - фрагмент разговора.