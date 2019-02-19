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Все про:пропаганда (2187) Россия (72074) игра (58)

 "Клюква", "махровая русофобия" и "глумление над москвичами": российских пропагандистов возмутила сделанная украинцами компьютерная игра по "Метро" Глуховского

Ведущий телеканала "Россия-24" заявил в эфире, что игра "Метро: Исход", произведенная украинской игровой студией, содержит обидные для россиян сюжетные ходы. Автор сценария к игре, российский писатель Глуховский, сказал, что "рад, что у них подгорело".

Российский государственный телеканал "Россия-24" обнаружил в видеоигре украинской игровой студии с офисом на Мальте "Метро: Исход" "развесистую клюкву и махровую русофобию", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на русскую службу "Радио Свобода".

Ведущий новостей заявил, что разработчики из студии 4A Games увлеклись "собственными майданными реалиями".

Причиной таких заявлений стало игровое достижение под названием "Декоммунизация". Для его получения необходимо уничтожить в игре статую Владимира Ленина. Ведущий также обвинил разработчиков в "глумлении над москвичами". По сюжету, укрывшиеся от ядерных ударов в метро жители российской столицы не знают о том, что за пределами Москвы осталась жизнь. В чем именно состояло оскорбление, не уточняется.

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По словам ведущего, российские игроки отзываются об игре плохо, однако о каких именно отзывах он говорит, остается неясным. Также сотрудник канала заявил о том, что "Метро: Исход" за несколько дней стала самой продаваемой игрой во всем мире. При этом студия-издатель Deep Silver еще не опубликовала официальную статистику продаж.

Автор сценария игры, российский писатель Дмитрий Глуховский, прокомментировал заявления телевизионщиков в комментарии "Новой газете".

"Мне очень лестно, что канал "Россия 24" обратил внимание на мое произведение. Я рад, что у них подгорело. Очень приятно, что мне удалось немножко ткнуть палкой в их улей", – рассказал Глуховский.

Также на Цензор.НЕТ: Православные скауты: в Чернигове под видом лагеря при церкви УПЦ МП детям внушают идеи "русского мира" и любовь к "России-матушке". ФОТО

По его мнению, разрушение памятника Ленину является незначительным эпизодом по сравнению со всем основным сюжетом: "В мире метро глушатся все внешние сигналы. В этом свете эпизод с несчастным Лениным… Ну подумаешь! Он же в принципе бесчеловечный людоед. Почему в конце концов не разбить его памятник?".

Писатель добавил, что с украинской компанией 4A Games его связывают длительные рабочие отношение и что его политические убеждения совпадают с убеждениями разработчиков.

"Метро: Исход" – это компьютерная игра в жанре шутера от первого лица. Действие сюжета происходит в 2030-х годах на территории России, пережившей ядерную войну. Игроку предстоит бороться с опасностями враждебного ему мира. Предыдущие части серии – "Метро 2033" и "Метро: Луч надежды", которые вышли в 2010 и 2013 годах, были высоко оценены критиками и игроками. Все игры были сделаны по мотивам романов Дмитрия Глуховского.

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В сентябре 2018 года первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко заявил о том, что иностранные государства пытаются влиять на детей через компьютерные игры. По словам чиновника, видеоигры стали "пространством политической борьбы".

Источник: https://censor.net.ua/n3112630
 
   
 Топ комментарии
 
в каждой ізбушкє сваі пагрємушкі

Krychek‏ @Krychek5 2 часа назад

Вот вроде сегодняшний митинг в России в память о погибших с 2014 года в результате военного конфликта в Донбассе. Так и хочется спросить, а какого хера они там делали? Что? И война гражданская? Честно, честно? Горите в аду!

"Клюква", "махровая русофобия" и "глумление над москвичами": российских пропагандистов возмутила сделанная украинцами компьютерная игра по "Метро" Глуховского - Цензор.НЕТ 2493
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бить вас потрібно кацапєздолов....

"Клюква", "махровая русофобия" и "глумление над москвичами": российских пропагандистов возмутила сделанная украинцами компьютерная игра по "Метро" Глуховского - Цензор.НЕТ 5352
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Весеннее обострение начинается...
"Клюква", "махровая русофобия" и "глумление над москвичами": российских пропагандистов возмутила сделанная украинцами компьютерная игра по "Метро" Глуховского - Цензор.НЕТ 3813

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Ничё, скоро выйдет S.T.A.L.K.E.R.-2, который тоже разрабатывают в Киеве - так там вообще весь сюжет будет состоять из квестов по зачистке Чернобыльской зоны от мародеров из Московии и ликвидации посланных ****** ДРГ...)))

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Кстати мокши в первые три дня
- купили миллион копий игры Metro Exodus...

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в каждой ізбушкє сваі пагрємушкі

Krychek‏ @Krychek5 2 часа назад

Вот вроде сегодняшний митинг в России в память о погибших с 2014 года в результате военного конфликта в Донбассе. Так и хочется спросить, а какого хера они там делали? Что? И война гражданская? Честно, честно? Горите в аду!

"Клюква", "махровая русофобия" и "глумление над москвичами": российских пропагандистов возмутила сделанная украинцами компьютерная игра по "Метро" Глуховского - Цензор.НЕТ 2493
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Нормально наши покрошили оккупантов. Хунта схвалює.
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Там такие системки, шо на моей 1052 уже и не поиграешь особо...
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поиграешь, но с тормозами. Лучше 1060 хотя бы
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Это же не кс го... Тут графику смаковать надо... А не мыло на минималках)
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а это стратегическая или бежишь и стреляешь, хотя, какая разница, важно что лишнехромосомам подпекло задницы.
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я всегда говорил, что ватники не люди- а просто био мусор, загрязняюший нашу планету

но даже для меня бред этого ватника- перебор настолько, что я отказываюсь верить что он это серьезно писал, это просто у него наверное стеб такой-то, тупой, только одному ему понятный стеб, потому что даже био мусор не может нести такую дичайшую ахинею- просто с таких уровнем "развития" как у него, он уже должен превратиться в инфузорию- туфельку "Клюква", "махровая русофобия" и "глумление над москвичами": российских пропагандистов возмутила сделанная украинцами компьютерная игра по "Метро" Глуховского - Цензор.НЕТ 7409
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как сказать. ниже - реальные диалоги с реальных форумов.
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Там походу треба дефрагментация мозга и перезагрузка.Або систему менять "Клюква", "махровая русофобия" и "глумление над москвичами": российских пропагандистов возмутила сделанная украинцами компьютерная игра по "Метро" Глуховского - Цензор.НЕТ 181
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Ещё немного лишнехромосомной истории...)))


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а это я знаю- они уже сами давно признались, что "освобождали смехдержаву" от местных племен
"Клюква", "махровая русофобия" и "глумление над москвичами": российских пропагандистов возмутила сделанная украинцами компьютерная игра по "Метро" Глуховского - Цензор.НЕТ 664
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И даже дєвочька Вера сначала была VERA, но так как тогда быть VEROй не считалинужным - она была просто Вера!
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Гиперболоид инженера Гарина, ковёр-самолёт, Емелина печь, скатерть-самобранка и ещё пару мешков разных ништяков украли у кацапиков
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жалко что сталин не изобрел для россиян унитаз, бедолагам до сих пор приходится бегать за сарай
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Надо назло рассеянам запретить ещё раз " Иронию судьбы или с лёгким паром" .
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Первий рас слишу шо ексодус делала "украинская фирма".
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Сегодня в Германии на ютубе видел немецкую рекламу этой игры..заинтересовала,думал нужно прикупить будет при случае,а она еще и украинская-тогда и думать не нужно-буду брать)
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хм... например, создавать десткую игру "наши в солсбери", называть соки и масло "Новичок"- для кацапов это "пацриотично" и "утереть нос всем рузафобам".
Почти по всем каналам рассказывали- как это пацриотично и должно вызывать гордость
Но в этом случае- у них почему-то начало подгорать "Клюква", "махровая русофобия" и "глумление над москвичами": российских пропагандистов возмутила сделанная украинцами компьютерная игра по "Метро" Глуховского - Цензор.НЕТ 7040
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Задал Митенька вопрос
и прощай родной совхоз...
Говорили Митеньке:
Не пиз.и на митинге!

Путинская демократия....
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Игра шикарная. Графика обалденная. Сюжет реалистичный, показывает всю ущербленность и мракобесие кацапов. Канал врет. Кацапы жалуются в сети, что давно сделали предоплату на игру, а скачать не могут, блокируется на территории парашки.
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самый класс, это когда герои прибывают в "правительство" к министру обороны)))))
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Давай поддержим украинского разработчика в стиме сотка зеленых
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В Стиме не продается до 2020 года. Сам бы купил. Только в Эпик сторе. Подожду.
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Что же там странного, околоязычная часть говяжьей головы! У нас такое собакам дают, а у них школьникам! "Клюква", "махровая русофобия" и "глумление над москвичами": российских пропагандистов возмутила сделанная украинцами компьютерная игра по "Метро" Глуховского - Цензор.НЕТ 850
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Забыл еще одно уточнение. Сами кацапы признают, что все сцены и графический мир игры сделаны с современной натуры и ни кто не стал ждать, когда разбомбят.
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Неплохая игра, но до S.T.A.L.K.E.R как до луны пешком.
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Игра-шедевр. Советую всем купить. Сегодня допрошёл.
Получил ачивку "деккомунизацуия" после отстрела памятнику ленина головы!
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Я всегда знал что монстры в игре Метро это мутировавшие москвичи.
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Парашники, в метро вам не усидеть. Воронка будет диаметром примерно с кольцевую линию метро и глубиной в районе Кремля 300 м. Приятной игры !!!
"Клюква", "махровая русофобия" и "глумление над москвичами": российских пропагандистов возмутила сделанная украинцами компьютерная игра по "Метро" Глуховского - Цензор.НЕТ 4964
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Не воронка, а московское море. (Пруд, в последствии - болото).
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Море там не скоро будет. Вся вода и всё остальное испарится минимум до МКАД. "Клюква", "махровая русофобия" и "глумление над москвичами": российских пропагандистов возмутила сделанная украинцами компьютерная игра по "Метро" Глуховского - Цензор.НЕТ 1383
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Цензор.НЕТНовостиКурьезы"Клюква", "махровая русофобия" и "глумление над москвичами": российских пропагандистов возмутила сделанная украинцами компьютерная игра по "Метро" Глуховского
 
 
 
 
 
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