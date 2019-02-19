 "Клюква", "махровая русофобия" и "глумление над москвичами": российских пропагандистов возмутила сделанная украинцами компьютерная игра по "Метро" Глуховского

Российский государственный телеканал "Россия-24" обнаружил в видеоигре украинской игровой студии с офисом на Мальте "Метро: Исход" "развесистую клюкву и махровую русофобию", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на русскую службу "Радио Свобода".

Ведущий новостей заявил, что разработчики из студии 4A Games увлеклись "собственными майданными реалиями".

Причиной таких заявлений стало игровое достижение под названием "Декоммунизация". Для его получения необходимо уничтожить в игре статую Владимира Ленина. Ведущий также обвинил разработчиков в "глумлении над москвичами". По сюжету, укрывшиеся от ядерных ударов в метро жители российской столицы не знают о том, что за пределами Москвы осталась жизнь. В чем именно состояло оскорбление, не уточняется.

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По словам ведущего, российские игроки отзываются об игре плохо, однако о каких именно отзывах он говорит, остается неясным. Также сотрудник канала заявил о том, что "Метро: Исход" за несколько дней стала самой продаваемой игрой во всем мире. При этом студия-издатель Deep Silver еще не опубликовала официальную статистику продаж.

Автор сценария игры, российский писатель Дмитрий Глуховский, прокомментировал заявления телевизионщиков в комментарии "Новой газете".

"Мне очень лестно, что канал "Россия 24" обратил внимание на мое произведение. Я рад, что у них подгорело. Очень приятно, что мне удалось немножко ткнуть палкой в их улей", – рассказал Глуховский.

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По его мнению, разрушение памятника Ленину является незначительным эпизодом по сравнению со всем основным сюжетом: "В мире метро глушатся все внешние сигналы. В этом свете эпизод с несчастным Лениным… Ну подумаешь! Он же в принципе бесчеловечный людоед. Почему в конце концов не разбить его памятник?".

Писатель добавил, что с украинской компанией 4A Games его связывают длительные рабочие отношение и что его политические убеждения совпадают с убеждениями разработчиков.

"Метро: Исход" – это компьютерная игра в жанре шутера от первого лица. Действие сюжета происходит в 2030-х годах на территории России, пережившей ядерную войну. Игроку предстоит бороться с опасностями враждебного ему мира. Предыдущие части серии – "Метро 2033" и "Метро: Луч надежды", которые вышли в 2010 и 2013 годах, были высоко оценены критиками и игроками. Все игры были сделаны по мотивам романов Дмитрия Глуховского.

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В сентябре 2018 года первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко заявил о том, что иностранные государства пытаются влиять на детей через компьютерные игры. По словам чиновника, видеоигры стали "пространством политической борьбы".