 Россия не пойдет на полномасштабную агрессию против Украины, но может устроить большую провокацию в зоне ООС, - Марчук

Такое мнение в эфире телеканала "Прямой" высказал представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на Донбассе Евгений Марчук, сообщает Цензор.НЕТ.
"Вы знаете, нормальные люди здравого смысла, они размышляют на базе здравого смысла. В данном случае мы не можем, прогнозируя поведение России по отношению к Украине в 2019 году и в последующие годы, мы не можем базироваться на этой логике. То есть, от России можно ожидать все", – сказал Марчук.
Смотрите на Цензор.НЕТ: "Он танки. Военный сказал, что едут в Украину", - колонна армии РФ в приграничном российском поселке Покровское. ВИДЕО
"Но ситуация, которая складывается по отношению к России мирового международного сообщества, ситуация, которая известна хорошо России с точки зрения военной безопасности в Украине, да и поведение наших главных международных партнеров, таких, как США, Великобритании, Германия и Франция все же мне дает больше оптимизма, что Россия сегодня на полномасштабную серьезную операцию боевого характера не пойдет, но может устроить провокацию, которая бы выглядела, что Украина спровоцировала на контактной линии, но де-факто, на линии фронта, это надо учитывать", – рассказал Марчук.
Также на Цензор.НЕТ: Госдума запретила российским военным публиковать фото в соцсетях, потому что это используют для дискредитации государственной политики РФ
Во вторых , Лучше перебдеть.. чем недо..
Чем ближе мы подходим к рубежу выборов, тем очевиднее становится рисунок того лоскутного одеяла, которое собою представляет набор кандидатов в президенты. По сложившейся традиции, их обычно разделяют по направлениям, наподобие : «левые, правые, центр» и плюс к ним - «ультра», которые где-то смыкаются, как это бывает с любыми крайностями. Это не удивительно и подтверждено множеством экспериментов, Например, прямо сейчас во Франции движение «желе жён» или «желтые жилеты», объединили в своих рядах ультралевых и ультраправых. Удивительно, но молодчики от Ле Пен, оделись в ту же униформу, что и чудаки с транспарантами, изображающих серп и молот, вместе с портретами идолов коммунистического движения.
Примерно такую же картину можно было ожидать и у нас, но картина оказалась несколько иной. Здесь проигрывается известная буффонада «Пятьдесят оттенков серого». Правда, пока зарегистрировано 44 кандидата, но это уже не важно. Интересно то, в какие цвета желали раскраситься кандидаты и что из этого получилось.
Большая их часть безусловно решила раскраситься в красное или розовое и уйти в левую часть спектра политических сил. Проще говоря, большая часть кандидатов - популисты, социалистического типа. Они обещают массу быстрых и вкусных ништяков с таким же энтузиазмом, как и бывший водитель автобуса Мыкола Мадуро и безусловно - с тем же успехом. Но эта веселая и яркая краска никак не ложится на этих персонажей несмотря на то, что они обещают и цену на газ в 2-4 и дальше, раз меньшую, и справедливые пенсии, а некоторые даже обещают работать на избирателей.
Все бы хорошо, но как требовал Станиславский, актер должен сам поверить в то, что он говорит. Если он сам в это не верит, не вжился в эту шкуру, то у него не будет получаться выбранная роль и тогда получается как у другого персонажа: «У тебя скучное лицо, тебе никто денег не даст».
А как могут вжиться в роль левого социалиста персонажи, являющиеся долларовыми мультимиллионерами, запакованные движимым и недвижимым имуществом под самую крышу и у которых родственники стали настолько богатыми, что это все просто вываливается из левых идей как мокрый памперс из-под ребенка.
Дело тут не в том, что они и их родственники богаты, а в том, что они внезапно и тайно богаты. Причем, богатство на них свалилось как раз в то время, когда они уселись в кресло, сзади которого мелким, но разборчивым почерком написано «кормушка». И самое смешное, что эти люди, в основной свой части, не имели своего бизнеса и даже не имели права его иметь, чтобы сколотить состояние. И вот они рассказываю о социальной справедливости.
Это говорит о том, что перед нами не левые и не красные или розовые, а серые, поскольку истинную свою личину они спрятали в тень, где все серое. Хотя, наше отечественное левое движение берет свое начало от большевиков, где лидером был некто Ульянов-Ленин, который никогда в жизни не утруждал себя трудом, но выступал в роли вождя трудового народа и даже пролетариата - беднейшей, неимущей части социума.
При этом, он не только не знал, что такое труд, но и был зажиточным бездельником, имевший неплохой доход от аренды принадлежащей семье земли, а потом еще и на деньги партийной кассы, которую пополняли рэкетиры типа Сталина или эксцентричные спонсоры типа Саввы Морозова или Германского генштаба. Так что левые у нас генетические лжецы, которые прикидываются своими для самой бестолковой прослойки общества, за чет которой успешно паразитируют.
Однако интересно тут другое. В состоянии, когда страна ведет войну с агрессором, должна появиться огромная ниша для правых и ультраправых, которые строят свою предвыборную риторику на жестком отпоре агрессору. Должна просто потоком нестись риторика о том, что надо бы сделать руководством страны-агрессора и так далее. Но ничего этого нет.
Более того, самым правым оказался действующий президент, который идя на второй срок, обязан придерживаться центристских позиций. Это очень интересный перекос в стане кандидатов указывает на то, что они как минимум не хотят терять благосклонности Кремля, заявившего о том, что кроме Пороха их все устраивают, а как максимум, что эта публика уже «провинтелировала» с ним ключевые вопросы.
Даже юмористы и скоморохи считают, что выливать ведра помоев на собственного президента это - критика, а что-то такое жестко схохмить о президенте страны-агрессора почему-то нельзя. Мало того, некоторые объявляют о готовности постоять на коленях, извиниться и так далее.
Тогда возникает простой вопрос: кто все эти люди и не ошиблись ли они страной, в которой хотели бы стать президентом? Хотя, попробовали они провернуть такой фокус в Московии и позволь они себе тысячную долю риторики, которую позволяют здесь, уже давно бы жили под шконкой «Белого медведя» или «Черного дельфина».
В общем, лоскутное одеяло оказалось пошитым не только из различных серых кусочков, но и смердит многочисленными неудачами, связанными с емкостью памперсов потому, что вольно или невольно, эта публика работает на ничтожество, которое должно доехать живым до Гааги.
интересно за какие достижения