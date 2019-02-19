 Переполох в Тернополе: двое 15-летних студентов спрятали в туалете колледжа коробку, похожую на взрывчатку

Об эвакуации Тернопольского торгово-экономического колледжа Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на отдел коммуникации ГУ Нацполиции в Тернопольской области.

Директор учреждения позвонил в полицию и сказал, что в туалете на третьем этаже обнаружен подозрительный предмет.

"На место происшествия выехали не только полицейские, но и другие экстренные службы, ведь картонная коробка напоминала взрывное устройство – из нее торчали непонятные провода и горел световой диод. Из помещения колледжа были эвакуированы студентов, педагогов и технический персонал", – сообщают в полиции.

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Подозрительным предметом оказалась свернутая из гофрированного картона коробка с надписью "шутка", светодиод и остатки надувного шарика.

Полицейские выяснили, что "пошутить" решили двое 15-летних студентов колледжа. Подростки говорят, что не ожидали, что их действия вызовут такой ажиотаж.

Полиция начала против шутников уголовное производство по ч. 2 ст. 296 УК – хулиганство, совершенное группой лиц. Наказание за это – ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до четырех лет.

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Кроме того, экстренные службы, выезжавшие на место происшествия, собираются подавать в суд на возмещение материальных затрат, причиненных ложным вызовом.