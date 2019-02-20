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 В Украине начинается производство РСЗО "Верба": будет сформировано первое подразделение

Украинская реактивная система залпового огня "Верба" будет производиться на Шепетовском ремонтном заводе, который входит в состав госконцерна "Укроборонпром".

Об этом Цензор.НЕТ сообщил директор Шепетовского ремонтного завода (ШРЗ) Олег Туринский.

По его словам, уже завершены испытания и система "Верба" принята на вооружение. "С 11 по 16 февраля бригада сотрудников нашего завода работала на Харьковском конструкторском бюро им. Морозова, которое является разработчиком "Вербы". Мы изучали документацию и все особенности этой системы", - пояснил Цензору Олег Туринский.

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Он сообщил, что сейчас налаживается кооперация между заводом, ХКБМ и еще одним предприятием, вовлеченным в проект – львовским государственным заводом "Лорта", который является крупнейшим производителем радиоэлектронной аппаратуры. "Производство РСЗО "Верба" начнется в 2019 году", - подчеркнул Туринский.

В Украине начинается производство РСЗО Верба: будет сформировано первое подразделение 01

Директор ШРЗ не назвал точное количество пусковых установок, отметив, что ими может быть вооружен артиллерийский дивизион.

Отметим, что ШРЗ специализируется на ремонте ракетно-артиллерийского вооружения для ВСУ, но с недавних пор занялся и модернизацией военной техники. В частности, на выставке "Оружие и безопасность", которая прошла в октябре прошлого года в Киеве, был представлен выполненный сотрудниками предприятия вариант модернизации советской 122-мм РСЗО "Град", получивший название "Берест".

РСЗО "Верба" разработки ХКБМ также представляет собой украинский вариант модернизации "Града". Впервые "Верба" была представлена в 2015 году. Ее особенностями являются размещение на базе отечественного автомобиля КрАЗ, полная автоматизация всех процессов, возможность управления огнем из кабины, а также использование современной навигационной аппаратуры.

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Все эти качества, позволяют сократить время перезарядки "Вербы" по сравнению с "Градом" в 7 раз (до 10 минут), а скорость открытия огня по цели на незнакомой местности увеличивается в 4 раза. Благодаря новой системе стабилизации платформы, повышена и точность ведения огня.

Напомним, на выставке в ОАЭ был показаны модели новейших украинских ракетных систем "Ольха" и "Нептун".

Источник: https://censor.net.ua/n3112626
 
 
 Топ комментарии
 
прекрасно - это хорошая новость В Украине начинается производство РСЗО "Верба": будет сформировано первое подразделение - Цензор.НЕТ 6390
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Щас набежат: ко-ко-ко, а Сралин бы уже построил 100500 таких машин, ко-ко-ко, а у Сралина было 100500 дывызый дыдов, ко-ко-ко, а в сцавецкам сцаюзе "бломбир" был по два шиссят пять(или сколько там?)
Только попробуйте кукарекнуть!))
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За сталина обидно стало мокша или че?
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поки це нейтральна новина. Гарна буде звучати так:
ЗСУ передали артдивізіон РСЗВ "Верба"
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РСЗВ Верба не потрібна для ЗСУ, потрібні керовані ракети, які можуть влучити в певну точку з першого пострілу! Нещодавно на Цензорі показали фільм про оборону Дебальцево і там є цікавий факт - під час спроби відбити Логвінове, перед штурмом нанесли удари Градами, всі снаряди Града лягли мимо цілі, а солдати які пішли на штурм загинули, бо ворогу не було нанесене вогневе ураження! Чи потрібні такі тупі системи зброї в ЗСУ? Не потрібні! Ураження ворогу має наноситись гарантовано і з першого пострілу, а для цього потрібні керовані ракети!
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щоб снаряди лягали точно в ціль, потрібно, щоб вони були "свіжими" а не 86 року випуску в кращому випадку, що зберігались невідомо як, безпілотники для коригування вогню та навчені артрозвідники.
То може там проблема в тих, хто передавав координати?


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Ну вот Верба и есть улучшенным продолжением Града, который позволит вести более точную стрельбу. А если следовать Вашей логике, то нам и крупнокалиберные орудия тоже не нужны и САУ и т.д., ибо они часто бьют мимо. Проблема, скорей на другом уровне находится - на уровне организации деятельности ВСУ и ее управления. При неопытном операторе и плохих командирах и управляемая ракета промажет .При профессиональной работе классической артиллерии - враг бежит, или как минимум прекращает наступление.
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Ні зараз вже є "Берест", який ще кращий...
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Цена вопроса. Управляемая ракета стоит денег, ее нет в наличии, даже если сделают это будут штучные экземпляры.
Благодаря совку, и тому что еще не все артсклады взорваны, запасы ракет градов УЖЕ есть в наличии. Короче прикрутили к шасси КРАЗА пусковую установку града, с автоматической системой наведения - получили "новинку" РСЗО "Верба" - дешево и сердито.
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Є в наявності нові птрк. Корсар вже використовується на передовій.
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"Верба не потрібна для ЗСУ" - ты или кацап или подкацапец, который хочет, аж пищит, чтобы подобная "Верба" была у мокши, или полезный идиот.. скорее первое..
Украине нужна и по-новому точная "Верба", которая на порядок эффективнее "Града", и управляемые ракеты.. и у нас будет всё, а воинствующие кацапы - просто сдохнут
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И первое, и последнее и все промежуточные.
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Хто б тебе вразив хоча б з другого пострілу? ))
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в этом проблем не будет. система-то отработана, А шасси, в принципе, что ЗИЛ. что Урал, что МТ-ЛБ все решаемо. Была бы "пушка"
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зрады нету - ты точно знаешь? аж удивительно )))
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Щас набежат: ко-ко-ко, а Сралин бы уже построил 100500 таких машин, ко-ко-ко, а у Сралина было 100500 дывызый дыдов, ко-ко-ко, а в сцавецкам сцаюзе "бломбир" был по два шиссят пять(или сколько там?)
Только попробуйте кукарекнуть!))
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12 машин. В кращому випадку 18. Це зрада чи перемога?
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Та я шо не знаю?
Дуже паскудно було коли іракці вигнали наших і завернули партію БТР-4, а ті дебіли їх на рейді тримали на кораблі, акумулятори просрали, колеса так само.
Я не маю ілюзій щодо УкрОборонПром-у після такого.
Так, ми досить "братья" парашникам, по розгильдяйству.
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Зрадоперемогу придумали за паребриком. Ти звідти, чи корисний ідійот?
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я з Кривого Рогу, і я оптимістичний реаліст В Украине начинается производство РСЗО "Верба": будет сформировано первое подразделение - Цензор.НЕТ 586
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Принял/понял. Привіт торговкі з переходу. Кінець зв"язку.
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Самсебе кукарекай, петух рошеновский.
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За сталина обидно стало мокша или че?
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Я атеист(или агностик), а "Рошен" - веропитек, так что как минимум, не "рошеновский". Ну и насчет петухов - где вы, уважаемый мсье, видели петухов, печатающих на клавиатуре кириллицей?
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а вот и рашкованя высунул клювик из под лавки В Украине начинается производство РСЗО "Верба": будет сформировано первое подразделение - Цензор.НЕТ 51
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Это нужно считать "перемогой"?
То, что это начинает производиться хорошо. То, что это происходит только через 5 лет войны плохо. То что наши лётчики получают практику хорошо, то что Украина после 5 лет войны не освоила произодство боевых самолётов плохо. То, что у наших моряков есть боевой дух хорошо, то что Украина после 5 лет войны не построила ни одного боевого корабля плохо (несколько катеров типа "Гюрза" не в счёт). То, что Литва помогает нам с боеприпасами хорошо, то что за 5 лет прокакано 5 больших складов плохо и ещё хуже, что никто за это не ответил.
Я наверно "агент Кремля"?
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Ты оптимист.
Какие самолеты и корабли? Кто нам бы поспособствовал - а вдруг начнем мочиться с Парашей, будут летать ракеты, а тут.... 20 с лишним(или не лишним) ядерных реакторов.
Мне вообще кажется что есть в мире неуловимое чувство юмора - все такие наивные, в сказочки верят. Как например что "Запад" хочет развалить Раху. Ага, щас, только берцы достану и развалим.
Самолеты, корабли В Україні розпочинається виробництво РСЗВ "Верба": буде сформовано перший підрозділ - Цензор.НЕТ 6319
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Мне просто есть с кем сравнивать. Ещё раз приведу ссылку на B-17. "Суммарный выпуск самолёта составил 12 726 единиц." (с). Это только один тип самолёта. Были и другие, были и танки и корабли и грузовики и помощь по ленд-лизу. Всё смогли осилить. Пусть допустим даже, что Украина слабее США 1940-х годов в 100 раз, пусть даже в 1000 раз (нереалистично, но пусть), всё равно что-то должны бы сделать. Но у нас по самолётам и кораблям нули...
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Еще раз повторю - никакая мразь нам бы не позволила этого.
Как забирали ЯО, знаешь? Ну так ото ж. Как упорно не позволяли чтобы УНР отбилась от красножопых упырей. Че, кто-то сильно обеспокоился когда парашники лупили месяц целый со своей помойки по нашим солдатам? Сказки рассказываешь, будь реалистом. Вон, можно помолиться и все злые станут добрячками В Україні розпочинається виробництво РСЗВ "Верба": буде сформовано перший підрозділ - Цензор.НЕТ 9809
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буде чим мокшан порадувати
все для них..
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С богом!Надо наверстывать упущенное время.Орда никуда не денется и вавка в ее башке никуда не исчезнет
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На РАБссии арестован американский бизнесмен Майкл Калви. все в шоке.мужик вложил 4 миллиарда долларов в РАБссиянское быдло В Украине начинается производство РСЗО "Верба": будет сформировано первое подразделение - Цензор.НЕТ 5986Прощай инвестиции
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ой зрада! армию разваливают, аж гай шумить... В Украине начинается производство РСЗО "Верба": будет сформировано первое подразделение - Цензор.НЕТ 2043
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То что стоит на вооружениях Украины реально,вам никто не скажет,уже давно не 2014 год В Украине начинается производство РСЗО "Верба": будет сформировано первое подразделение - Цензор.НЕТ 3721
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зайди на сепарські сайти - багато чого відкриєш для себе нового.
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Все это конечно хорошо, но пару м-а-аленьких атомных бомбочек все равно лучше.Одну для Мацквы, вторую для Питера. Что бы тамошние придурки типа Жириновского меньше кулачками трясли
В Украине начинается производство РСЗО "Верба": будет сформировано первое подразделение - Цензор.НЕТ 8970
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Треба з поваги до діда Рибчинського, наступні модифікації назвати "Калина", "Млин", "Став". Як би по новому заграла його стара пісенька:
---- Біля млину калина, біля ставу верба!
І пєсня іхтамнета:
--- Хай завжди мене "Верба",
Та й додому поверта!
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Ну, тепер вираз "вербальне спілкування з москалями" буде мати ще одне, набагато цікавіше значення.
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классно б было если б еще и каждая ракета оснастилась головкой самонаведения...
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Порошенко опять не знает куда деньги народа потратить. Вот придут к власти Юля или команда ЗЕ тогда это ненужно уже будет, тогда пенсии больше будут и комуналка не такая геноцидная.
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В Україні розпочинається виробництво РСЗВ "Верба": буде сформовано перший підрозділ - Цензор.НЕТ 2912Все эти качества, позволяют сократить время перезарядки "Вербы" по сравнению с "Градом" в 7 раз (до 10 минут), а скорость открытия огня по цели на незнакомой местности увеличивается в 4 раза. Благодаря новой системе стабилизации платформы, повышена и точность ведения огня Новая украинская реактивная система залпового огня "Верба" заявит о себе уже через пару месяцев.
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Украина получит всё для защиты своей независимости.
Курт ВОЛКер.спецпредствитель Госдепа США по Украине.
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Не сцыте Мавзолейные хмыри.Всё идет,все меняется В Украине начинается производство РСЗО "Верба": будет сформировано первое подразделение - Цензор.НЕТ 6158путлер капут
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Как 3 человека в Граде, превратились в 5 человек в Вербе? Это что борьба с занятостью военнослужащих,типа как в Китае придумали должность оператор лифта. Сидит мужик в лифте на стуле, заходишь, говоришь этаж он встаёт и нажимает кнопку и все. В Кацапосвинском Торнадо 2 человека.
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Командир, навідник, водій, два заряджаючих та водій ТЗМ. Верба - аналогічно.
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Сама установка нічого не варта без ракет. Іх є у нас, чи підірвались разом з складами?
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що ж ти на мене бочку котиш, а сам зраду тут розвів! Ану брись!
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Вот и хорошо! А всем "экспертам" - чтоб вы обгадились!!! Очень радует, что наша Украинская армия крепчает многогранно!!!
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ХАЙ РОССІЯН ЗАВЖДИ ВЕРБА ТА Й ДОДОМУ ПОВЕРТА !)
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Хорошая новость из РАБссии...
по сообщению сайта ПримаМедиа.Ру. Дальний Восток начнут газифицировать с 2020 года газ поступит даже в Владивосток,Уссурийск,Спасск-дальний,Артём....
Наконец то кацаПсины избавятся от Валежника...
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Ну добре, зазар скоріше на передову їх треба поставити, познімати як расіянських окупантів до пекла відправляємо!!!! Слава Україні!!!
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Ще давайте і Берест почніть до війська постачати, буде дуже гарно!!!
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Кацап не мамонт. Сам не вимре. Потрібно допомагати В Україні розпочинається виробництво РСЗВ "Верба": буде сформовано перший підрозділ - Цензор.НЕТ 2493 .
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Цензор.НЕТНовостиТехнологииВ Украине начинается производство РСЗО "Верба": будет сформировано первое подразделение
 
 
 
 
 
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