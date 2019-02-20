 В Украине начинается производство РСЗО "Верба": будет сформировано первое подразделение

Об этом Цензор.НЕТ сообщил директор Шепетовского ремонтного завода (ШРЗ) Олег Туринский.
По его словам, уже завершены испытания и система "Верба" принята на вооружение. "С 11 по 16 февраля бригада сотрудников нашего завода работала на Харьковском конструкторском бюро им. Морозова, которое является разработчиком "Вербы". Мы изучали документацию и все особенности этой системы", - пояснил Цензору Олег Туринский.
Он сообщил, что сейчас налаживается кооперация между заводом, ХКБМ и еще одним предприятием, вовлеченным в проект – львовским государственным заводом "Лорта", который является крупнейшим производителем радиоэлектронной аппаратуры. "Производство РСЗО "Верба" начнется в 2019 году", - подчеркнул Туринский.
Директор ШРЗ не назвал точное количество пусковых установок, отметив, что ими может быть вооружен артиллерийский дивизион.
Отметим, что ШРЗ специализируется на ремонте ракетно-артиллерийского вооружения для ВСУ, но с недавних пор занялся и модернизацией военной техники. В частности, на выставке "Оружие и безопасность", которая прошла в октябре прошлого года в Киеве, был представлен выполненный сотрудниками предприятия вариант модернизации советской 122-мм РСЗО "Град", получивший название "Берест".
РСЗО "Верба" разработки ХКБМ также представляет собой украинский вариант модернизации "Града". Впервые "Верба" была представлена в 2015 году. Ее особенностями являются размещение на базе отечественного автомобиля КрАЗ, полная автоматизация всех процессов, возможность управления огнем из кабины, а также использование современной навигационной аппаратуры.
Все эти качества, позволяют сократить время перезарядки "Вербы" по сравнению с "Градом" в 7 раз (до 10 минут), а скорость открытия огня по цели на незнакомой местности увеличивается в 4 раза. Благодаря новой системе стабилизации платформы, повышена и точность ведения огня.
Напомним, на выставке в ОАЭ был показаны модели новейших украинских ракетных систем "Ольха" и "Нептун".
ЗСУ передали артдивізіон РСЗВ "Верба"
То може там проблема в тих, хто передавав координати?
Благодаря совку, и тому что еще не все артсклады взорваны, запасы ракет градов УЖЕ есть в наличии. Короче прикрутили к шасси КРАЗА пусковую установку града, с автоматической системой наведения - получили "новинку" РСЗО "Верба" - дешево и сердито.
Украине нужна и по-новому точная "Верба", которая на порядок эффективнее "Града", и управляемые ракеты.. и у нас будет всё, а воинствующие кацапы - просто сдохнут
Только попробуйте кукарекнуть!))
Дуже паскудно було коли іракці вигнали наших і завернули партію БТР-4, а ті дебіли їх на рейді тримали на кораблі, акумулятори просрали, колеса так само.
Я не маю ілюзій щодо УкрОборонПром-у після такого.
Так, ми досить "братья" парашникам, по розгильдяйству.
То, что это начинает производиться хорошо. То, что это происходит только через 5 лет войны плохо. То что наши лётчики получают практику хорошо, то что Украина после 5 лет войны не освоила произодство боевых самолётов плохо. То, что у наших моряков есть боевой дух хорошо, то что Украина после 5 лет войны не построила ни одного боевого корабля плохо (несколько катеров типа "Гюрза" не в счёт). То, что Литва помогает нам с боеприпасами хорошо, то что за 5 лет прокакано 5 больших складов плохо и ещё хуже, что никто за это не ответил.
Я наверно "агент Кремля"?
Какие самолеты и корабли? Кто нам бы поспособствовал - а вдруг начнем мочиться с Парашей, будут летать ракеты, а тут.... 20 с лишним(или не лишним) ядерных реакторов.
Мне вообще кажется что есть в мире неуловимое чувство юмора - все такие наивные, в сказочки верят. Как например что "Запад" хочет развалить Раху. Ага, щас, только берцы достану и развалим.
Самолеты, корабли
Как забирали ЯО, знаешь? Ну так ото ж. Как упорно не позволяли чтобы УНР отбилась от красножопых упырей. Че, кто-то сильно обеспокоился когда парашники лупили месяц целый со своей помойки по нашим солдатам? Сказки рассказываешь, будь реалистом. Вон, можно помолиться и все злые станут добрячками
все для них..
---- Біля млину калина, біля ставу верба!
І пєсня іхтамнета:
--- Хай завжди мене "Верба",
Та й додому поверта!
Курт ВОЛКер.спецпредствитель Госдепа США по Украине.
по сообщению сайта ПримаМедиа.Ру. Дальний Восток начнут газифицировать с 2020 года газ поступит даже в Владивосток,Уссурийск,Спасск-дальний,Артём....
Наконец то кацаПсины избавятся от Валежника...