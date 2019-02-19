 МВД призвала кандидатов в президенты Украины верифицировать свои аккаунты в социальных сетях

Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Департамент коммуникации МВД, соответствующие консультации с офисом Facebook провела киберполиция Украины.
"Мы будем выявлять фейковые профили в Facebook и Instagram, созданные в период предвыборной агитации, которые используют имена официально зарегистрированных кандидатов в президенты Украины. А администрация социальной сети будет блокировать эти страницы", - отметил Арсен Аваков.
Он добавил, что администрацией Facebook предусмотрена процедура верификации страниц кандидатов - получение голубой отметки "blue badge" в подтверждение ее подлинности.
"Именно такие страницы смогут безопасно использовать кандидаты для информирования, а пользователи будут уверены, что информация с такой страницы действительно подготовлена командой соответсвенного кандидата в президенты Украины", - добавил глава МВД.
Арсен Аваков отметил, для того, чтобы получить помощь в верификации профилей, кандидату или его доверенному лицу в общегосударственном округе необходимо написать заявку на почту elections@cyberpolice.gov.ua, указав в письме ссылки на настоящий профиль и копию документов, подтверждающих официальную регистрацию в ЦИК / удостоверение доверенного лица.
Стандартные правила для верификации официальных страниц предусматривают ряд обязательных условий для получения "blue badge". Однако, киберполиция согласовала с представителями Facebook возможность использования упрощенной и ускоренной процедуры верификации для кандидатов в президенты Украины.
По состоянию на 19 февраля 2019 только 9 из 44 официально зарегистрированных кандидатов имеют "blue badge" на своих официальных страницах. Киберполиции готова оказать информационную и практическую помощь всем кандидатам в президенты Украины по оперативному обеспечению верификации их страниц в сети Facebook.
Также с представителями Facebook были обсуждены меры по верификации заказчиков политической рекламы, которые введены социальной сетью для предупреждения недобросовестной агитации.
Согласно новым правилам размещения политической рекламы, рекламодатель должен подтвердить свою личность и сможет размещать такую рекламу только после успешного прохождения проверки. При этом, пользователям будет доступна информация о заказчика рекламы.
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Куме,чув, Тимошенко брехать перестала!
Та ти що! И коли похорони?!
И, кстати, фейковые не только кандидаты, а и, как показывает последние пятилетие, действующий тоже из этой "оперы"
Теперь жалко потраченного времени.
аккаунт - " Piter Lion"...🤣🤣🤣