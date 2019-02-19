 МВД призвала кандидатов в президенты Украины верифицировать свои аккаунты в социальных сетях

Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Департамент коммуникации МВД, соответствующие консультации с офисом Facebook провела киберполиция Украины.

"Мы будем выявлять фейковые профили в Facebook и Instagram, созданные в период предвыборной агитации, которые используют имена официально зарегистрированных кандидатов в президенты Украины. А администрация социальной сети будет блокировать эти страницы", - отметил Арсен Аваков.

Он добавил, что администрацией Facebook предусмотрена процедура верификации страниц кандидатов - получение голубой отметки "blue badge" в подтверждение ее подлинности.

"Именно такие страницы смогут безопасно использовать кандидаты для информирования, а пользователи будут уверены, что информация с такой страницы действительно подготовлена ​​командой соответсвенного кандидата в президенты Украины", - добавил глава МВД.

Также читайте: СБУ обнаружила более 300 аккаунтов, которые готовились для пророссийской рекламы в ходе избирательной кампании в Украине

Арсен Аваков отметил, для того, чтобы получить помощь в верификации профилей, кандидату или его доверенному лицу в общегосударственном округе необходимо написать заявку на почту elections@cyberpolice.gov.ua, указав в письме ссылки на настоящий профиль и копию документов, подтверждающих официальную регистрацию в ЦИК / удостоверение доверенного лица.

Стандартные правила для верификации официальных страниц предусматривают ряд обязательных условий для получения "blue badge". Однако, киберполиция согласовала с представителями Facebook возможность использования упрощенной и ускоренной процедуры верификации для кандидатов в президенты Украины.

Также читайте: Российские спецслужбы используют открытый инструментарий украинских пользователей соцсетей для влияния на наши выборы, - СБУ

По состоянию на 19 февраля 2019 только 9 из 44 официально зарегистрированных кандидатов имеют "blue badge" на своих официальных страницах. Киберполиции готова оказать информационную и практическую помощь всем кандидатам в президенты Украины по оперативному обеспечению верификации их страниц в сети Facebook.

Также с представителями Facebook были обсуждены меры по верификации заказчиков политической рекламы, которые введены социальной сетью для предупреждения недобросовестной агитации.

Согласно новым правилам размещения политической рекламы, рекламодатель должен подтвердить свою личность и сможет размещать такую ​​рекламу только после успешного прохождения проверки. При этом, пользователям будет доступна информация о заказчика рекламы.

Также читайте: Несколько сотен страниц в Facebook удалены из-за лжи и манипуляций, исходящих из РФ