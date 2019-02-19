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 Политика Украины, Общество
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 МВД призвала кандидатов в президенты Украины верифицировать свои аккаунты в социальных сетях

В Министерстве внутренних дел обратились с призывом к кандидатам в президенты Украины верифицировать свои аккаунты в социальных сетях Facebook и Instagram для предупреждения создания ложных профилей кандидатов и недобросовестной агитации.

Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Департамент коммуникации МВД, соответствующие консультации с офисом Facebook провела киберполиция Украины.

"Мы будем выявлять фейковые профили в Facebook и Instagram, созданные в период предвыборной агитации, которые используют имена официально зарегистрированных кандидатов в президенты Украины. А администрация социальной сети будет блокировать эти страницы", - отметил Арсен Аваков.

Он добавил, что администрацией Facebook предусмотрена процедура верификации страниц кандидатов - получение голубой отметки "blue badge" в подтверждение ее подлинности.

"Именно такие страницы смогут безопасно использовать кандидаты для информирования, а пользователи будут уверены, что информация с такой страницы действительно подготовлена ​​командой соответсвенного кандидата в президенты Украины", - добавил глава МВД.

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Арсен Аваков отметил, для того, чтобы получить помощь в верификации профилей, кандидату или его доверенному лицу в общегосударственном округе необходимо написать заявку на почту elections@cyberpolice.gov.ua, указав в письме ссылки на настоящий профиль и копию документов, подтверждающих официальную регистрацию в ЦИК / удостоверение доверенного лица.

Стандартные правила для верификации официальных страниц предусматривают ряд обязательных условий для получения "blue badge". Однако, киберполиция согласовала с представителями Facebook возможность использования упрощенной и ускоренной процедуры верификации для кандидатов в президенты Украины.

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По состоянию на 19 февраля 2019 только 9 из 44 официально зарегистрированных кандидатов имеют "blue badge" на своих официальных страницах. Киберполиции готова оказать информационную и практическую помощь всем кандидатам в президенты Украины по оперативному обеспечению верификации их страниц в сети Facebook.

Также с представителями Facebook были обсуждены меры по верификации заказчиков политической рекламы, которые введены социальной сетью для предупреждения недобросовестной агитации.

Согласно новым правилам размещения политической рекламы, рекламодатель должен подтвердить свою личность и сможет размещать такую ​​рекламу только после успешного прохождения проверки. При этом, пользователям будет доступна информация о заказчика рекламы.

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Источник: https://censor.net.ua/n3112625
 
 
 Топ комментарии
 
А негодяй Юрий Владимирович Тимошенко из вашей кролячей зграи разве не ложный аккаунт?
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40 дней до "остаточного прощавай" с мразью-барыгой-алкашем!!!
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А негодяй Юрий Владимирович Тимошенко из вашей кролячей зграи разве не ложный аккаунт?
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Почву готовят для множественных штаммов вирусов- не иначе?
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продвинутый фейсбукмен авакян как всегда перднул в лужу...
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У Люли были 40к липовых накрученных ботов сам Ютуб удалили,а бабка сделала вид шо ничего не было, шо ей там верефицировать там всё декорация, липа и брехня как и сама Люля...
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липа и брехня как и сама Люля..
Куме,чув, Тимошенко брехать перестала!
Та ти що! И коли похорони?!
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У нас проблема не с фейковыми аккаунтами, а с фейковыми кандидатами!!!
И, кстати, фейковые не только кандидаты, а и, как показывает последние пятилетие, действующий тоже из этой "оперы"
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правильно! ведь все перемоги страны выросли из соцсетей
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Я тоже, не поленился.
Теперь жалко потраченного времени. МВС закликала кандидатів у президенти України верифікувати свої акаунти в соціальних мережах - Цензор.НЕТ 3249
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40 дней до "остаточного прощавай" с мразью-барыгой-алкашем!!!
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В развитых странах не ломают жизнь целому Народу!
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Поясніть, будь ласка, чесно, не зрозумів)
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все буде добре. або дійте, безпеки не має.
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Он знал, как остановить войну за несколько часов, но предпочел подождать до следующих выборов.
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Аггга, найсолодкіший нехай підтвердить свій
аккаунт - " Piter Lion"...🤣🤣🤣
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМВД призвала кандидатов в президенты Украины верифицировать свои аккаунты в социальных сетях
 
 
 
 
 
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