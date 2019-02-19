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 Volkswagen въехал в отбойник на Полтавщине: погибли пять человек, - полиция. ФОТО (обновлено)

Авария на 188 км автодороги Киев - Харьков, вблизи села Пышное Лубенского района Полтавской области произошла около 18 часов 19 февраля.

Микроавтобус Volkswagen, двигаясь в сторону Харькова в Запорожье из Варшавы, не справился с управлением и допустил наезд на металлический отбойник, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Полтавской области. В результате столкновения автомобиль выехал за пределы проезжей части и перевернулся.

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По предварительной информации, в микроавтобусе находились шесть человек. В результате ДТП три человека погибли на месте происшествия, еще один - в больнице. Еще два человека, среди которых и водитель - находятся в реанимации.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции. Правоохранители устанавливают личности погибших и травмированных, выясняют обстоятельства и причины аварии.

По факту ДТП начато уголовное производство по части 3 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами, если они повлекли гибель нескольких лиц).

Позже стало известно, что количество жертв увеличилось до пяти

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Volkswagen въехал в отбойник на Полтавщине: погибли пять человек, - полиция 01
Volkswagen въехал в отбойник на Полтавщине: погибли пять человек, - полиция 02

Источник: https://censor.net.ua/n3112624
 
 
 Топ комментарии
 
куда спешите люди, зачем приносите боль другим.
Соболезнование близким и родным, увы, они не приедут домой.
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не, не автомобили, а основном безответственные водители.
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усталость водителя за рулём неизбежно приведёт к печяльным результатам.....
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усталость водителя за рулём неизбежно приведёт к печяльным результатам.....
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куда спешите люди, зачем приносите боль другим.
Соболезнование близким и родным, увы, они не приедут домой.
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Мда... Автомобілі забирають більше життів ніж війна...
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не, не автомобили, а основном безответственные водители.
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Соболезнования семьям и друзьям погибших в этой страшной аварии: жизнь и так нелёгка, а тут такое страшное горе пришло к людям... Господь, да подаст силы душам и сердцам всех скорбящих от тяжких утрат...
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у меня ситуация вообще плакать хочется ..сидим в машине с другом обговарием свои проблемы тут бах чувак влетает в нас стоячих .. что дальше хороше что легкие телесные лбами стукнули лобовое стекло
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в этом недорегионе Полтава дорог нет вообще, могла и яма в полметра попасться
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недавно ехал там из киева...срань Господня, а не дороги...такого ну нигде не видал, разве раньше в харьковской, так там уже подрихтовали...
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це траса Е40 Київ-Харків, вона у відмінному стані. просто летів хутко...
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В Лубнах на той трассе место плохое,у мой коллега там погиб и его друг .
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У нас почти все дороги - плохое место. Надо бы их посыпать пеплом автомобилей и домов чиновников Укравтодора. А моет, лучше и пеплом тех чиновников...
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Колись був по ділу в Кодимі. Прийшлось провозитись до пізна. В нулі поїхав до дому, в Миколаїв. Дорога там ЖАХ, але не заснеш. Проїхав я вже за Вознесенськ і було десь третя година ночі. До миколаєва копіка дороги зосталась. Але чую, що все, треба на бік. Зупинився і на годину кімарити. Проснувся, кофейку і опа, бодрячком вже долетів до міста.
Нащо гнати, та спішити?
Ангели теж спати хочуть.
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я когда из Польши домой ехал, забил на "перевозчиков" и добирался хорошим фирменным автобусом с ДВУМЯ ВОДИТЕЛЯМИ - жизнь дороже.
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Да мы тоже своего разбудили правда в Польше сутки в пути вижу глаза закрываются тормошнул он на заправку и там 2 часа поспал. В Польше дороги ровны́ыыыые тихие без единой ямки заснуть на раз
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"Авария на 188 км..." - КАТАСТРОФА на 188 км.

1 труп - уже катастрофа
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияVolkswagen въехал в отбойник на Полтавщине: погибли пять человек, - полиция. ФОТО (обновлено)
 
 
 
 
 
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