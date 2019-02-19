 Volkswagen въехал в отбойник на Полтавщине: погибли пять человек, - полиция. ФОТО (обновлено)

Микроавтобус Volkswagen, двигаясь в сторону Харькова в Запорожье из Варшавы, не справился с управлением и допустил наезд на металлический отбойник, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Полтавской области. В результате столкновения автомобиль выехал за пределы проезжей части и перевернулся.

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По предварительной информации, в микроавтобусе находились шесть человек. В результате ДТП три человека погибли на месте происшествия, еще один - в больнице. Еще два человека, среди которых и водитель - находятся в реанимации.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции. Правоохранители устанавливают личности погибших и травмированных, выясняют обстоятельства и причины аварии.

По факту ДТП начато уголовное производство по части 3 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами, если они повлекли гибель нескольких лиц).

Позже стало известно, что количество жертв увеличилось до пяти.

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