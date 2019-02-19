 Россия занизила данные об уроне от санкций, реальный ущерб - десятки миллиардов долларов, - "Новая газета"

Альтернативную оценку ущерба от санкций провел институт стратегического анализа компании ФБК, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Новую газету".

Принимать цифру в $6,3 млрд за оценку общего ущерба от санкций не следует, поскольку самые болезненные меры выходят за рамки торговой политики.

"Если кто-то хотел инвестировать в российскую экономику или, допустим, банки хотели привлечь внешнее финансирование для реализации каких-то проектов, то в таможенной статистике это никоим образом не отразится, хотя это очень большой ущерб для экономики", — говорит директор института стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев.

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По оценкам ФБК, реальный урон от санкций находится в диапазоне 1–1,5% ВВП в годовом исчислении. По итогам пяти лет набежала приличная сумма в несколько десятков миллиардов долларов.

В экономические формулы сложно включить риски долгосрочного технологического отставания России, хотя они проявляются при каждой попытке создать более-менее высокотехнологичный товар.

Так, недавно подтвердились слухи о срыве серийного производства российского среднемагистрального самолета МС-21, который должен был составить конкуренцию двум флагманским лайнерам — Boeing 737 и Airbus 320. Из-за санкций "дочка" "Ростеха" не может закупить композитные материалы для крыльев самолета, обойтись без которых при создании современного лайнера невозможно.

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"Надо учитывать и потери в энергетике — например, пока я не видел адекватной замены турбинам Siemens. Сюда же относится оборудование для более глубокой переработки [сырья], взаимодействия по локализации производства, высокие технологии и так далее. Санкционное и контрсанкционное давление помогает сельскому хозяйству, но сказывается на оттоке капитала и на доходах населения", — говорит генеральный директор УК "Спутник" Александр Лосев.

При этом число россиян, которых беспокоят политические и экономические санкции стран Запада в отношении России, за период с декабря 2017 года по ноябрь 2018 года выросло на 15%, следует из данных опроса "Левада-Центра".

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"Эта динамика позволяет надеяться на то, что рано или поздно бравурные заявления о полной безвредности антироссийских санкций будут окончательно пересмотрены", – предполагает "Новая газета".