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 Россия занизила данные об уроне от санкций, реальный ущерб - десятки миллиардов долларов, - "Новая газета"

При подсчете ущерба от санкций Министерство экономического развития России не учло недополученные инвестиции, убытки от "контрсанкций" и деньги, которые пришлось потратить на импортозамещение.

Альтернативную оценку ущерба от санкций провел институт стратегического анализа компании ФБК, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Новую газету".

Принимать цифру в $6,3 млрд за оценку общего ущерба от санкций не следует, поскольку самые болезненные меры выходят за рамки торговой политики.

"Если кто-то хотел инвестировать в российскую экономику или, допустим, банки хотели привлечь внешнее финансирование для реализации каких-то проектов, то в таможенной статистике это никоим образом не отразится, хотя это очень большой ущерб для экономики", — говорит директор института стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев.

Читайте на Цензор.НЕТ: 775 млн долларов ущерба: Украина вошла в тройку стран, наносящих максимальный урон экономике РФ

По оценкам ФБК, реальный урон от санкций находится в диапазоне 1–1,5% ВВП в годовом исчислении. По итогам пяти лет набежала приличная сумма в несколько десятков миллиардов долларов.

В экономические формулы сложно включить риски долгосрочного технологического отставания России, хотя они проявляются при каждой попытке создать более-менее высокотехнологичный товар.

Так, недавно подтвердились слухи о срыве серийного производства российского среднемагистрального самолета МС-21, который должен был составить конкуренцию двум флагманским лайнерам — Boeing 737 и Airbus 320. Из-за санкций "дочка" "Ростеха" не может закупить композитные материалы для крыльев самолета, обойтись без которых при создании современного лайнера невозможно.

Также на Цензор.НЕТ: Глава МИД Литвы раскритиковал санкции против России - то они "незначительные", то "запоздалые"

"Надо учитывать и потери в энергетике — например, пока я не видел адекватной замены турбинам Siemens. Сюда же относится оборудование для более глубокой переработки [сырья], взаимодействия по локализации производства, высокие технологии и так далее. Санкционное и контрсанкционное давление помогает сельскому хозяйству, но сказывается на оттоке капитала и на доходах населения", — говорит генеральный директор УК "Спутник" Александр Лосев.

При этом число россиян, которых беспокоят политические и экономические санкции стран Запада в отношении России, за период с декабря 2017 года по ноябрь 2018 года выросло на 15%, следует из данных опроса "Левада-Центра".

Читайте также: Россия из-за санкций США не смогла запустить производство самолетов МС-21

"Эта динамика позволяет надеяться на то, что рано или поздно бравурные заявления о полной безвредности антироссийских санкций будут окончательно пересмотрены", – предполагает "Новая газета".

Источник: https://censor.net.ua/n3112622
 
   
 Топ комментарии
 
долгая дорога в дюнах
кажись вата начала шото подозревать Россия занизила данные об уроне от санкций, реальный ущерб - десятки миллиардов долларов, - "Новая газета" - Цензор.НЕТ 2484.
олег лихачев...
от
'Владимир Путин молодец!' 2015 - YouTube

до

Я ОТРЕКАЮСЬ ОТ ПУТИНА!!!" Танцуют все!)))
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Как говорило Хуйло , это на ползу . Россия занизила данные об уроне от санкций, реальный ущерб - десятки миллиардов долларов, - "Новая газета" - Цензор.НЕТ 3499 Давите гусей - дефективные !
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то есть более 5 миллионов украинцев сменивших гражданство
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долгая дорога в дюнах - фильм про Латвию, при чём тогда ***** и сруснявые песни? Россия занизила данные об уроне от санкций, реальный ущерб - десятки миллиардов долларов, - "Новая газета" - Цензор.НЕТ 9513

https://www.youtube.com/watch?v=cmjU9AbR9AY
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да нет...ничего не имею против Латвии и фильма.я о долгом прозрении ваты,хотя они вовсе не прозрели.просто царь не тот оказался,хотят опять в 1917 вернуться ,снова отнять и поделить
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За 4 года Украина выплатила пенсий гражданам, которые находятся на той территории, по данным на 3 дня назад уже на 79-80 млрд грн. Умножьте на курс доллара, и вы увидите, что это $3 млрд....
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Это же современная руцькая классика...

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Браво! Я что-то в этом роде подозревал, но не мог найти данные.
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да ростёт рассеиская экономика, негативный рост, или как там ихнии дурень сказал - отрицательный но рост.
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"Надо учитывать и потери в энергетике - например, пока я не видел адекватной замены турбинам Siemens. ...", - говорит генеральный директор УК "Спутник" Александр Лосев.

И не увидишь, Siemens как поставлял турбины так и поставляет.
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Россия занизила данные об уроне от санкций,

А зря - больше можно украсть,а списатьна санкции.
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Siemens работает там с 19 века. Поверьте, где можно украсть, только не у него.
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За период 2014-2017 гг Россия потеряет около 600 млрд долларов из-за финансовых санкций и падения цен на нефть. К такому выводу пришли российские аналитики Экономической экспертной группы.По оценкам экспертов, потери от финансовых санкций составят около 170 млрд долларов, недополученные доходы от нефтегазового экспорта - около 400 млрд долларов.

https://delo.ua/econonomyandpoliticsinukraine/poteri-rossii-ot-sankcij-i-obvala-ceny-na-neft-ocenivajutsja-v-6-311580/
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Вот это ближе к истине. Беда, что для Кацапердии даже такие потери не критичны.
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Всё на пользу, искандеры ржут, камни с неба регулярно, кооператив Озеро доволен.
Кто недоволен - на площадь. Смелые холопы есть?
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Да какой ущерб???????
На росее дофигища позитивный торговый балланс. В кацапию идет больше валюты, чем выводится в целях импорта.
В Украине торгбаланс негативный и мы по миру с протянутой рукой ходим: дайте денег, пжлст.
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Замечу, что "Антонов" не подпадает, к примеру, ни под какие санкции. Но темой "чёрного крыла" не занимается вообще. А кацапы подпадают, но уже состряпали три таких самолёта с японским волокном, штатовской смолой, электроникой и движками P&W. Прикольно? Не.
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Прикольно? Не.
Степан Демура говорил, что 80% стоимости Суперджета составляют комплектующие из-зарубежа.
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В Украине торгбаланс негативный и мы по миру с протянутой рукой ходим: дайте денег, пжлст.

Нема кращого свята коли в сусіда крова здохла!...
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Побыстрее бы и хата сгорела, от тогда заживем
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Как говорило ***** , это на ползу . Россия занизила данные об уроне от санкций, реальный ущерб - десятки миллиардов долларов, - "Новая газета" - Цензор.НЕТ 3499 Давите гусей - дефективные !
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тупин принял расею с "дэцелом" а оставит со Стасиком Михайловым.....
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а также не учло содержание Крыма, которое обходится в 5-ток рядовых областей раши.
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rosijany vrut samy sebe,poskolku drugyje uze nikto im neveryt.Pomeniali oni statistov i te uze piset vsio s golovy raznyje cifry,kotoryje realiji neimejet nicego obcego s tem sto jest v rosije
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"Россия занизила данные об уроне от санкций, реальный ущерб - десятки миллиардов долларов, - "Новая газета"
ОБОЗНАЧЕНИЕ "РОССИЯ" ПОРА СМЕНИТЬ НА "ПУТИН", ибо что в головах населения России совершенно отличается от мыслей и действий кремлевского карлика )
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и только украина процветает, оставаясь самой бедной страной региона Россия занизила данные об уроне от санкций, реальный ущерб - десятки миллиардов долларов, - "Новая газета" - Цензор.НЕТ 6562
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомРоссия занизила данные об уроне от санкций, реальный ущерб - десятки миллиардов долларов, - "Новая газета"
 
 
 
 
 
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