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 Диктатор Асад не приедет в оккупированный Крым - посольство Сирии в РФ опровергло российских пропагандистов

Президент Сирии Башар Асад вряд ли сможет принять участие в Ялтинском международном экономическом форуме (ЯМЭФ), который состоится в апреле на оккупированном полуострове.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на ТАСС, об этом журналистам во вторник заявил посол Сирии в Москве Рияд Хаддад.

"Я не думаю, что он будет участвовать", - сказал дипломат, отвечая на соответствующий вопрос.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В оккупированный Крым по приглашению захватчиков приедут сирийский диктатор Асад и скандальная лидер французских праворадикалов Ле Пен

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее оккупанты заявили, что на "Ялтинский экономический форум", который в конце апреля планируют провести оккупационные власти Крыма, приедут сирийский диктатор Башар Асад и лидер французской праворадикальной партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен.

Источник: https://censor.net.ua/n3112621
 
 
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Це вже й не зовсім ніж, та й не дуже у спину!)
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Типа у него выбор есть? ***** скажет - будет участвовать.
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Асад собственность иранских аятолл. Как они скажут так и будет.
В последнее время они косо смотрят на кацев в Сирии.. Наверное скоро попросят на выход.
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Бугага, аятолл ***** пальцами щёлкнет, Ассад на кладбище поедет, а аятолл в Сирии расхреначит Израиль, что он кстати и делает периодически (наверняка с одобрения Масквы), чтобы знали своё место. Поэтому не думаю, что Башар будет капризничать.
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Потому, что у него есть шанс выгодно продаться...тем же штатам и нифига ему не будет)))
Например как отморозку генерал голая жопа
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Асад сначала думал, что то военный, а оказалось форум - экономический... Диктатор Асад не приїде в окупований Крим - посольство Сирії в РФ спростувало російських пропагандистів - Цензор.НЕТ 9494
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видать остальным приглашеннім негодяям все таки некомильфо сидеть рядом с убийцей асадом...возмутились-и пришлось идти на попятную
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Бойцы вспоминают минувшие дни и битвы, что вместе просрали они.....
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Присутствующие- ким чен ын, путин, асад, мадуро, представители Гаити, Сомали и Зимбабве.
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Та его уже мабуть замочили . А теперь подбирают похожего двойника . . )
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомДиктатор Асад не приедет в оккупированный Крым - посольство Сирии в РФ опровергло российских пропагандистов
 
 
 
 
 
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