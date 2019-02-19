 Диктатор Асад не приедет в оккупированный Крым - посольство Сирии в РФ опровергло российских пропагандистов

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на ТАСС, об этом журналистам во вторник заявил посол Сирии в Москве Рияд Хаддад.

"Я не думаю, что он будет участвовать", - сказал дипломат, отвечая на соответствующий вопрос.

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Как сообщал Цензор.НЕТ ранее оккупанты заявили, что на "Ялтинский экономический форум", который в конце апреля планируют провести оккупационные власти Крыма, приедут сирийский диктатор Башар Асад и лидер французской праворадикальной партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен.