 Диктатор Асад не приедет в оккупированный Крым - посольство Сирии в РФ опровергло российских пропагандистов

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на ТАСС, об этом журналистам во вторник заявил посол Сирии в Москве Рияд Хаддад.
"Я не думаю, что он будет участвовать", - сказал дипломат, отвечая на соответствующий вопрос.
Как сообщал Цензор.НЕТ ранее оккупанты заявили, что на "Ялтинский экономический форум", который в конце апреля планируют провести оккупационные власти Крыма, приедут сирийский диктатор Башар Асад и лидер французской праворадикальной партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен.
В последнее время они косо смотрят на кацев в Сирии.. Наверное скоро попросят на выход.
Например как отморозку генерал голая жопа