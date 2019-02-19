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Все про:проезд (252) суд (21850) тарифы (1569) Харьков (4165)

 В харьковских метро, трамваях и троллейбусах вернут старый тариф за проезд, - решение суда

Суд приостановил решение исполкома Харьковского горсовета о новых тарифах в трамваях, троллейбусах и метро.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу организации "Харьковский антикоррупционный центр", остановлены решения исполкома о повышении стоимости проезда в метро до 8 гривен и в трамваях и троллейбусах до 6 гривен.

Читайте на "Цензор.НЕТ": АМКУ проверит экономическую обоснованность повышения тарифов в Харьковском метро

"Опять стоимость проезда в метро по 5 гривен с момента провозглашения Постановления (19 февраля 2018 года, в 18:30). Опять стоимость проезда в трамваях и троллейбусах по 4 гривны с момента провозглашения Постановления (19 февраля 2018 года, в 17:00)", - отмечается в сообщении.

В харьковских метро, трамваях и троллейбусах вернут старый тариф за проезд, - решение суда 01

Активист ХАЦ и депутат Харьковского горсовета Игорь Черняк обнародовал в Facebook копию решения суда относительно тарифа в метро.

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В харьковских метро, трамваях и троллейбусах вернут старый тариф за проезд, - решение суда 02

В то же время, мэр Харькова Геннадий Кернес прокомментировал UA: Украинское радио Харьков это решение суда: "Мы еще не читали решение суда, у нас нет решения суда! Есть только резолютивная часть, мы не понимаем мотивировочной части, почему, за что и на что она ссылается, вынося такое решение". По его словам, на ознакомление с решением "нужно день-два". После этого горсовет выступит с официальным комментарием. При этом на вопрос, останутся действующими нынешние тарифы с учетом решения суда, Кернес сказал: "Да".

В харьковских метро, трамваях и троллейбусах вернут старый тариф за проезд, - решение суда 03

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Напомним, исполнительный комитет Харьковского городского совета 6 февраля рассмотрел вопрос об изменении тарифов на проезд в городском электротранспорте. Присутствующие утвердили решение, согласно которому цену на проезд в метрополитене с 7 февраля повысят до 8 гривен, в трамваях и троллейбусах - до 6 гривен за поездку.

Источник: https://censor.net.ua/n3112619
 
   
 Топ комментарии
 
Предвыборные понты паханов...
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кому ви в глаза сците
ЖКХ рахунки ріко підвищили незважаючи на ніби то відмінені тарифи
зато всього на місяць скоротили несплату
або плати намальовані рахунки або пєтя замість субсідії
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В харьковских метро, трамваях и троллейбусах вернут старый тариф за проезд, - решение суда - Цензор.НЕТ 9691 Может и тарифы с ценами сейчас попятят до 14-го года?
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а суд у нас разбирается в экономике ?
В физике он не разбирается ? Закон всемирного тяготения он отменить не может ?
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если хорошо заплатишь Ньютону анулируют рождение
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Очередной залетный ватный тролль - Андрей Шевченко . Из разряда "а бы что-то высрать" с рейтингом 0\0 и номерком на ноге

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Может и тарифы с ценами сейчас попятят до 14-го года?
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ну после отмены соеввых роттердамов и немецких хапов как минимум на половину подешевеет. и коммуналка в том числе.
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а возможно потом от судей компенсировать убитки компании перевозчиков?
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Метро? Убытки? Там воруют не по детски... Помню пару лет назад поставили лавки в метро Харькова по цене Ланоса каждая.
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кому ви в глаза сците
ЖКХ рахунки ріко підвищили незважаючи на ніби то відмінені тарифи
зато всього на місяць скоротили несплату
або плати намальовані рахунки або пєтя замість субсідії
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Крок назад і...три вперрред, потім...
🤫
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Нужны не цены снижать, а доходы повышать. Снижение цен ничего положительного в данном случае не принесет. Популизм. Хотя гепа все равно козел))
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козел козлом, но как он своих геповчан его избравших имеет.....
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козел козлом, но как он своих геповчан его избравших имеет.....

А то другие от него отстали -дороги, ЖКХ, образование, аптеки.
К примеру, поменяли название стрептоцида и цена увеличилась в 2 раза! И так во всем.
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Чем больше снижают цены тем дальше мы от европы
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Поражен. Подняли - плохо, отменили - опятьплохо. И все до кучи - ЖКХ, цены, выборы. Есть на ветке харьковчане? Только их мнение имеет значение в этой новости
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Есть. А Вы как считаете? В Харькове зарплаты далеко от Киевскиз, Трамваи в Харькове убитые в хлам. На одной рекламе и краске держится.
Харьков очень дорогим стал. Маршрутки по 10грн. При чем с коротким маршрутом до 5 км,
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Максим! Я не хочу считать, тем более чужие деньги. Просто напишите, вы довольны снижением тарифа на проезд в общественном транспорте? Или готовы платить больше ради новых трамваев и ремонта дорог?
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Я харьковчанин. И я считаю, что стоимость метро 8 грн это абсурд. По сути это цена как в Киеве, но зарплаты у нас ниже, причем значительно. Еще очень хочется узнать куда идут деньги от рекламы, которой облеплено все метро. И сколько бы у нас не поднимали тарифы никто не обновляет практически транспорт.
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Может этот хороший суд и доллар к 8-ми вернет
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Історія підняття тарифів у Харкові на метро і електронтрансп.: 2009 р. метро - 1,5 гр. , трамвай тролейбус - 1 гр.У харківських метро, ​​трамваях і тролейбусах повернуть старий тариф за проїзд, - рішення суду - Цензор.НЕТ 9236У харківських метро, ​​трамваях і тролейбусах повернуть старий тариф за проїзд, - рішення суду - Цензор.НЕТ 3145
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Сегодня дочь ехала на маршрутке и на повороте из неё вывалилась девченка лет 14,дверь в маршрутке поломанная.Все давай орать,чтоб остановился,мол человек выпал,а водиле пох!С трудом остановили.Девчонка относительно целая,смартфон в кашу,водилы молодцы среагировали не задавили.И что вы думаете,возвращалась доня домой той же маршруткой,только в этот раз трое пацанов чуть не вывалились.Еле их поймали.А водила дальше поехал людей гробить.Не понимаю,почему не вызвали полицию люди...А водила ******* какое.Вместо поехать в гараж,дальше по маршруту бабло косить.Мршрут 26,Чернигов.
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Теперь путен нападьот У харківських метро, ​​трамваях і тролейбусах повернуть старий тариф за проїзд, - рішення суду - Цензор.НЕТ 2340 'Веталька - 8 гривен" знает
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Цензор.НЕТНовостиОбществоВ харьковских метро, трамваях и троллейбусах вернут старый тариф за проезд, - решение суда
 
 
 
 
 
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