EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019 Убийство Гандзюк Отстранение Супрун Создание Поместной Церкви Агрессия России против Украины
 Происшествия
  321  8
Материалы по теме:
Все про:Сарган (317) мера пресечения (31) Мангер (53)

 ГПУ подала апелляцию на меру пресечения для Мангера

Генеральная прокуратура Украины подала апелляцию на решение Шевченковского районного суда Киева о мере пресечения председателю Херсонского областного совета Владиславу Мангеру, подозреваемому в организации убийства херсонской активистки Катерины Гандзюк.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом  написала пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган в Твиттере во вторник.

"Генпрокуратура подала апелляцию на решение суда об избрании меры пресечения председателю Херсонского облсовета В.Мангеру", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Мангера не надели электронный браслет: в Херсоне "нет свободных"

Напомним, 31 июля 2018 года на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой.

Как сообщили в полиции, нападением на Гандзюк руководил ветеран АТО, который использовал своих сослуживцев.

4 ноября Гандзюк скончалась в больнице.

Генпрокурор Юрий Луценко 4 декабря заявил, что по делу об убийстве Екатерины Гандзюк объявлено подозрение ранее судимому гражданину по фамилии Левин.

11 февраля 2019 года главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру объявили о подозрении в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк.

15 февраля Шевченковский районный суд Киева избрал В.Мангеру меру пресечения в виде содержания под стражей до 3 марта (на 16 дней) с правом внесения залога в размере 2 млн 497 тыс. грн.

В Генпрокуратуре заявили о намерении внести апелляционную жалобу в Киевский апелляционный суд на избрание такой меры пресечения для В.Мангера.

В тот же день он вышел из СИЗО после внесения залога.

В.Мангер сдал загранпаспорт, но пока без электронного браслета, так как в Херсоне на данный момент нет свободных браслетов.

Источник: https://censor.net.ua/n3112618
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
Бандюган
 показать весь комментарий
 
 
Туск предупредил ,Мальдивского о злоупотреблениях властью.Но ему неймётся
 показать весь комментарий
 
 
Какие только грязные методы борьбы не использовали за 20 лет против Тимошенко! Отманафортили мозги половине населения. Причем намертово и навсегда. ГПУ подала апеляцію на запобіжний захід для Мангера - Цензор.НЕТ 8022
 показать весь комментарий
 
 
Больше всего ЮВТ ненавидели Крым и Дамбасс. И всегда голосовали за её соперников.
Теперь вот наконец-то избавились от "Йульки-онафсёукрала" и живут счастливо.
 показать весь комментарий
 
 
Славный Шевченковский районный суд- кто то когда нибудь делал анализ выносимых решений? Расценки там грабительские
 показать весь комментарий
 
Для гпу на заметку - В психиатрии самое главное - первым надеть браслет халат. ГПУ подала апеляцію на запобіжний захід для Мангера - Цензор.НЕТ 9382
 показать весь комментарий
 
Скоро Мангер, отсудит у ГПУ як Медяник, 9 600 за не законный арешт
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияГПУ подала апелляцию на меру пресечения для Мангера
 
 
 
 
 
 вверх