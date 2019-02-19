 Миссия ООН в Украине и Amnesty International упрекают власти в неэффективном расследовании дел Майдана

Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине призывает Киев ускорить расследование массового убийства активистов Евромайдана в 2014 году. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу миссии.

Представители организации подчеркивают, что пока лишь 3 человека признаны виновными по эпизодам, приведшим к гибели двоих протестующих, а уголовные производства в отношении еще 12 предполагаемых виновных, в том числе сотрудников милиции и Службы безопасности Украины, продолжаются.

Читайте на Цензор.НЕТ: Рассмотрение дела Небесной Сотни затянется как минимум на год, - Ирина Луценко

"Криминальные производства проходят со значительными задержками", – отмечает миссия.

Мониторинговая миссия ООН обеспокоена, что расследование убийств 17 протестующих и 13 силовиков не привело к установлению конкретных исполнителей.

"Главная наша рекомендация – обеспечить эффективное, независимое и беспристрастное расследование убийств, совершенных во время протестов на Майдане. Необходимо также обеспечить эффективную работу экспертных учреждений и избежать необоснованных задержек в судебных процессах", – заявила глава миссии Фиона Фрейзер.

Также на Цензор.НЕТ: За 2 года Луценко ни разу не заслушал Горбатюка о ходе расследования дел Майдана: активисты заявляют о препятствиях следствию

Похожим образом ход расследования оценили и в международной правозащитной организации Amnesty International.

"Ни один бывший сотрудник полиции не был приговорен к реальному сроку заключения", – подчеркивают в организации.

"Масштаб нарушений прав человека, совершенных во время евромайдана, был далеко за пределами того, с чем могла справиться Украинская система уголовного судопроизводства, не говоря уже о ее общей неэффективности. Более того, система сопротивлялась и препятствовала правосудию вместо того, чтобы привлечь к ответственности в судебном порядке бывших и нынешних сотрудников правоохранительных органов, ответственных за расстрелы протестующих ", – заявил Старший директор офиса Генерального секретаря Amnesty International Колм О'Куанахайн во время своего визита в Киев.

Читайте также: Они тоже жертвы. Среди Небесной Сотни есть и 18 милиционеров, - Луценко

"Пять лет – это более чем достаточное время для восстановления справедливости. Но для большинства жертв, пострадавших от рук украинской полиции, справедливость до сих пор недоступна. Политики неоднократно давали громкие обещания, но время и факты говорят сами за себя. До тех пор, пока все ответственные, включая тех, кто отдавали приказы, не будут привлечены к ответственности, справедливость не будет восстановлена​​", – добавил он.