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 Политика Украины, Общество, За рубежом
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Все про:Amnesty International (162) ООН (2715) расследование (2440) евромайдан (6746) Небесная Сотня (214)

 Миссия ООН в Украине и Amnesty International упрекают власти в неэффективном расследовании дел Майдана

Представители миссии ООН назвали прогресс в расследовании "очень ограниченным", правозащитники заявили, что за 5 лет в расследованиях и вовсе нет ощутимого прогресса.

Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине призывает Киев ускорить расследование массового убийства активистов Евромайдана в 2014 году. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу миссии.

Представители организации подчеркивают, что пока лишь 3 человека признаны виновными по эпизодам, приведшим к гибели двоих протестующих, а уголовные производства в отношении еще 12 предполагаемых виновных, в том числе сотрудников милиции и Службы безопасности Украины, продолжаются.

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"Криминальные производства проходят со значительными задержками", – отмечает миссия.

Мониторинговая миссия ООН обеспокоена, что расследование убийств 17 протестующих и 13 силовиков не привело к установлению конкретных исполнителей.

"Главная наша рекомендация – обеспечить эффективное, независимое и беспристрастное расследование убийств, совершенных во время протестов на Майдане. Необходимо также обеспечить эффективную работу экспертных учреждений и избежать необоснованных задержек в судебных процессах", – заявила глава миссии Фиона Фрейзер.

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Похожим образом ход расследования оценили и в международной правозащитной организации Amnesty International.

"Ни один бывший сотрудник полиции не был приговорен к реальному сроку заключения", – подчеркивают в организации.

"Масштаб нарушений прав человека, совершенных во время евромайдана, был далеко за пределами того, с чем могла справиться Украинская система уголовного судопроизводства, не говоря уже о ее общей неэффективности. Более того, система сопротивлялась и препятствовала правосудию вместо того, чтобы привлечь к ответственности в судебном порядке бывших и нынешних сотрудников правоохранительных органов, ответственных за расстрелы протестующих ", – заявил Старший директор офиса Генерального секретаря Amnesty International Колм О'Куанахайн во время своего визита в Киев.

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"Пять лет – это более чем достаточное время для восстановления справедливости. Но для большинства жертв, пострадавших от рук украинской полиции, справедливость до сих пор недоступна. Политики неоднократно давали громкие обещания, но время и факты говорят сами за себя. До тех пор, пока все ответственные, включая тех, кто отдавали приказы, не будут привлечены к ответственности, справедливость не будет восстановлена​​", – добавил он.

Источник: https://censor.net.ua/n3112617
 
   
 Топ комментарии
 
Ага. Зараз - вони самі себе будуть судити за ці злочини. Миссия ООН в Украине и Amnesty International упрекают власти в неэффективном расследовании дел Майдана - Цензор.НЕТ 9973
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Якого розслідування?Беркутня зараз охороняє Петруся,як він їх посаде?
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панамському мародеру імпічмент
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следователь любитель сруского мира?
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Ага. Зараз - вони самі себе будуть судити за ці злочини.
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Наша власть покрывала тогда и сейчас убийц Небесной Сотни. Тогда это произошло из-за их тайной поддержки банды Януковича, а сейчас они покрывают, потому что скоро будет Майдан и им понадобится защита от тех же самых убийц.
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Ну ось, дожили. Виявляється, іноземцям більше болить за неефективне розслідування злочинів проти Иайдану, ніж нашій владі. І винувата в цьому безумовно п'ята колона.... А розумний чоловік мав би зрозуміти, що потрібно зробити, аби підвищити свій рейтинг. Ну що ж, побачимо, наскільки "китайське попередження" зрозуміле для головного кандидата.
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эти "правозащитники" раньше были крайне возмущены запретом на одноглазиков и арестом Вышинского.

Те ещё вболівальники за долю України
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Лучше бы им агрессия россии против Украины болела.
Может быть про будвпештский меморандум или устав ООН вспомнили бы бы
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Какие могут быть расследования? Уже, ведь, доказано, что пашинский брал снайперскую винтовку для самообороны... что ещё доказывать?
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так это пашинский сотню человек застрелил ?
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по лайкам этому брехуну " в поли" сразу ясно кто на форуме касапские троляки ,даже сомневаться не надо
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Серов, а ты из липецка такой свидомый? Рошенку хочешь?
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Надо дать пэте с сотоварищи ещё пять лет и тогда они точно всё расследуют Миссия ООН в Украине и Amnesty International упрекают власти в неэффективном расследовании дел Майдана - Цензор.НЕТ 9333
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расследуют и посадят , не боись , зрадобот и ещё из мацковии своей отдадите беглецов - убийц , всему своё время
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Расследуют и дадут 5 лет Пете и товарищам. Пашинский на 10 потянет. Он и сейчас постреливает по гражданам из Глока.
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Якого розслідування?Беркутня зараз охороняє Петруся,як він їх посаде?
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Как говорил Руденко Генеральный прокурор СССР: «Главное, в ходе следственных действий не выйти на самих себя…»
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Луценко з турчиновим ,косатою старалися путіну Крим подарувати.19.02.2014р(60 років з дня приєднання Криму до України) луценко ще й зброю на майдан кинув,так як наказало фсб.
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с такой логикой японцы подарили СССР четыре своих острова , а финны подарили СССР 11% своей территории в 1939 -47 годах
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В своєї косатої поцікався ,чому події на майдані пов'язані з календарем путіна щодо Криму?
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так цифри-дати не брешуть.Як так могло співпасти?
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до чого ця магiя цифр? мабудь Юля повбивала людей на Майданi, зробила генпрокурором свого кума, ци спиляла дерева зі слідами куль?
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до чого ця магiя цифр? мабудь Юля повбивала людей на Майданi,

Ну чого ви до зубожілої бабусі пристали!
У неї дитина в Лондоні хліба просе!
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Вопрос . Когда спилили деревья на Институтской со следами пуль ? Что-то не помню.
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"Юля заплатить"-лазоренко.Косата оплатила ,схоже,як завжди.
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Колись Amnesty International була авторитетною організацією, а тепер це ще одні занепокоєнні.
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Ну как может это ООН вмешиваться в дела суверенной Украины ,ведь у нашей власти есть дела поважней.Еще не успели отпраздновать победу над Москвой,уже пора браться за реформы и улучшения нашей жизни по новому.
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ваша жизнь протекает гораздо северней Украины ,скорее скована льдами
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Не не моя жизнь протекает в Одесской области,поэтому и восхищаюсь Петром Порошенко и его командой особенно земляком Алексеем Гончаренко.
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Как-то рука не подымается , самого себя судить...
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ООН и амнести - агенты Кремля! Раскачивают будку. Дайте слово мальдивскому главнокомандующему.
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Фионе Фрейзер треба в церковь попуститись Місія ООН в Україні та Amnesty International докоряють владі неефективним розслідуванням справ Майдану - Цензор.НЕТ 5190
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Какое может быть расследование, когда этой власти такие исполнители самой нужны.
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Стыдно! Жаль что не власть придержавшим.
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Барыги-хуже Овоща
Потому что пришли на крови людей
Это им не должно сойти с рук
Барыга в Липецк сбежит
Югик не успеет-пьяного на нары бросят
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Який сором. Навіть за кордоном розуміють, що у нас кругова порука.
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