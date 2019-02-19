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 Полиция Крыма открыла уголовное производство по факту нарушения неприкосновенности жилища проукраинского активиста Приходько

Следственным отделом Главного управления Национальной полиции в Автономной Республике Крым и г. Севастополе начато уголовное производство по факту нарушения неприкосновенности жилища проукраинского активиста в оккупированном Крыму.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ГУНП в АР Крым и г. Севастополе, 8 февраля на территории оккупированного Крыма в поселке Орехово Сакского района, российские силовики провели незаконный обыск в доме проукраинского активиста Олега Приходько, в ходе которого изъяли у него украинскую символику, технику и домашние CD-диски.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ФСБ проверяет на экстремизм портрет Бандеры, изъятый у проукраинского активиста Приходько в оккупированном Крыму

По данному факту начато уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч.2. ст.162 Уголовного кодекса Украины (нарушение неприкосновенности жилища), за которое предусмотрено лишение свободы до пяти лет.

Досудебное расследование по указанному производству проводится под процессуальным руководством прокуратуры АР Крым.

Источник: https://censor.net.ua/n3112613
 
 
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18.02.2014Утром протестующие начали наступление от Майдана к Верховной Раде - организаторы назвали его "мирное наступление".В результате столкновений на Майдане и вокруг него 18 февраля погибли 18 активистов, еще 500 были ранены. Всю ночь 19 февраля на Майдане продолжалось противостояние. Утром к протестующим прибыло подкрепление из регионов, и им удалось вернуть позиции по периметру площади.---------------Сайт Керчь.FM nekto
Посетитель
3 013
11.01.2018

[Сегодня, 16:12] Жалоба +6

19 февраля 1954 года
Подписан указ о передачи Крымской области в состав Украинской ССР.
Ворошилов и Пегов.-------------------------Тобто через 60років 18.02.2014 путін за допомогою турчинова,яценюка,тимошенко,тягнивсраку,кличка,парсюка ,парубія,яроша,луценка і т.д. почав забирати Крим.То хто організував майдан?ФСБ?
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Ищущий, да обрящет. Открывший - да закроет, ибо будет ему указ свыше... имхо..
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Идиотизм, но нужно же показать как они работают и за что получают зарплаты.
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Цікаво, а по квартирам в Донецьку, де буряти заселились теж впровадження відкриті?
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если патриот украины, то пускай валит в украину! но в российском Крыму жить лучше Полиция Крыма открыла уголовное производство по факту нарушения неприкосновенности жилища проукраинского активиста Приходько - Цензор.НЕТ 5392
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПолиция Крыма открыла уголовное производство по факту нарушения неприкосновенности жилища проукраинского активиста Приходько
 
 
 
 
 
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