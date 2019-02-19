 Не поленился изучить программы кандидатов и у большинства не нашел пункта о вступлении в НАТО и ЕС, - Порошенко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.
Порошенко отметил: "Не поленился изучить программы кандидатов. И, к удивлению, не нашел в большинстве из них пункта о членстве Украины в Евросоюзе и НАТО. Нету, кто-то вычеркнул.
Еще одна программа предлагает на референдуме решать вопрос членства в НАТО или других безопасности объединениях. Авторам невдомек, что "другого объединения в сфере безопасности" у наших границ не существует. Оно лишь одно - и название этому объединению, если кто не знает, НАТО. Ташкентский пакт, контролируемая российским генштабом, Организация Договора о коллективной безопасности ... Может они их имеют в виду? Какие "другие вопросы безопасности объединения"? Не допустим!"
Порошенко: я проведу референдум о вступлении Украины в НАТО
2 февраля 2017
https://www.bbc.com/russian/news-38836876
Ссылку 2016 года я не стал приводить, т.к. не поверишь.
1. Позавчьора Мюнхен.
2. Вчора Прикарпаття
3. Вчора зустріч з Туском, Київ
4. Сьогодні вшанування пам'яті Героїв Небесної сотні.
5. Завтра виступ в ООН
6. В п`ятницю - участь у саміті з безпеки у Варшаві
....
А в ответ бздонула ботва кротячья не вылезающая с Цензора 😁
и в томосе кроме петра плексеича никто из кандидатов не записан
расходимся
вы6оры можно не проводить
все знают что: "деньги любят тишину"
Но куда приятнее наблюдать как соя заднепроходного восхваляет.
🤔
🤣
Так же с Украиной и НАТО с ЕС.
а я то думаю, чего это запоребриковые за него задий проход рвут.
И вообще вы Москальський провокатор!
Через плотное оцепление пускали только по спискам
https://kh.oblast.online/news/nablyudateli-opory-ne-smogli-vstretitsya-s-petrom-poroshenko-vo-vremya-ego-vizita-po-harkovskomu-regionu/ так боится главный кандидат своих избирателей, что возит с собой только проверенных.
🤣
КацаПсины ФСБэшные Путлесоски есстессственно не при делах...
Быдло,читайте Конституцию Украины...
вот и нету.
Я думаю что подобная идея должна быть внесена Верховной Радой в конституцию !!!!