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 Политика Украины
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 Не поленился изучить программы кандидатов и у большинства не нашел пункта о вступлении в НАТО и ЕС, - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что изучил предвыборные программы кандидатов и не нашел в них прямого обещания вступления Украины в НАТО.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Порошенко отметил: "Не поленился изучить программы кандидатов. И, к удивлению, не нашел в большинстве из них пункта о членстве Украины в Евросоюзе и НАТО. Нету, кто-то вычеркнул.

Еще одна программа предлагает на референдуме решать вопрос членства в НАТО или других безопасности объединениях. Авторам невдомек, что "другого объединения в сфере безопасности" у наших границ не существует. Оно лишь одно - и название этому объединению, если кто не знает, НАТО. Ташкентский пакт, контролируемая российским генштабом, Организация Договора о коллективной безопасности ... Может они их имеют в виду? Какие "другие вопросы безопасности объединения"? Не допустим!"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко подписал закон, закрепляющий в Конституции курс Украины в ЕС и НАТО

Источник: https://censor.net.ua/n3112611
 
   
 Топ комментарии
 
Так ось воно чим займається на посаді Президента,чужі програми читає,а їх аж 39,коли йому за Україну думати?
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Не поленился изучить программы кандидатов и у большинства не нашел пункта о вступлении в НАТО и ЕС, - Порошенко - Цензор.НЕТ 3116
и в томосе кроме петра плексеича никто из кандидатов не записан
расходимся
вы6оры можно не проводить
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Так ти прочти ще кілька разів свою програму за 2014 рік...Там богато чого є , а по факту...брехня!
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ага, реанимировать не собираюсь - подыхает но и хрен с ним - в морг, вместе с срускими.
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А в Украине зрада что-то читает? Мне эти "истинные украинцы" вопросы задают и последний был о семье Порошенко и финансировании ими ВСУ в 2014-2017 гг...
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тебе, беловатному уроду какое дело? Беларусь просрали - не суньте свои грязные рыла в наши дела, шестерки кацапские
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Странно,что петя не скажет,что Украина вступит в ЕС и НАТО за две недели,очень странно. Не поленился изучить программы кандидатов и у большинства не нашел пункта о вступлении в НАТО и ЕС, - Порошенко - Цензор.НЕТ 1150
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Серый Волк, как там у вас говорят в Снежной Нигерий - ври, да не завирайся?

Порошенко: я проведу референдум о вступлении Украины в НАТО

2 февраля 2017

https://www.bbc.com/russian/news-38836876

Ссылку 2016 года я не стал приводить, т.к. не поверишь.
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Ну и как, курс закреплён в Конституции или референдум это уже вступление в НАТО?
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Ну и что ? В Конституции у нас многое написано. Но т.н. Минские соглашения никто так и не подписал и не ратифицировал, но Петя с пеной у рта выполняет. Конституция это бумага, в руках проходимцев много не стоит.
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Так ось воно чим займається на посаді Президента,чужі програми читає,а їх аж 39,коли йому за Україну думати?
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Так ти прочти ще кілька разів свою програму за 2014 рік...Там богато чого є , а по факту...брехня!
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Не только. Еще в фейсбуке лазит, выискивает тех, кому мало реформ.
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Порошенко.
1. Позавчьора Мюнхен.
2. Вчора Прикарпаття
3. Вчора зустріч з Туском, Київ
4. Сьогодні вшанування пам'яті Героїв Небесної сотні.
5. Завтра виступ в ООН
6. В п`ятницю - участь у саміті з безпеки у Варшаві
....
А в ответ бздонула ботва кротячья не вылезающая с Цензора 😁
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И на это время главнокомандующий покинул передовую, а это - на букву "з" или на букву - вонизм...
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Через две недели вступ у нато,через три у ес.Все как всегда.
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Да не читало воно... брехло... хай краще перечитає свої обіцянки ...
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А толку с того,что у тебя было АТО за часы.Люди хоть не брешут.
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Это кто там не брешет? Даже ты сбрезал о том что они не брешут
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Молодец Президент Порошенко =давит конкурентов как клопов .Хотя и конкурентов у него и нету ,так ,конкурентики .
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Так! Конкурентом ПОПа бути сьогодні - неймовірно важко: що не придумаєш, а він це вже обіцяв! Не полінувався вивчити програми кандидатів і у більшості не знайшов пункту про вступ в НАТО і ЄС, - Порошенко - Цензор.НЕТ 2504
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Да,после освобождения Донбасса за две недели,после Мальдив и офшоров,после продажи бизнеса и Липецкой фабрики,после того,как Украина застолбила за собой первые места по уровню смертности,коррупции,нищете ,конкурентов у него нету ,это факт.
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карлики из мацковии тоже самое талдычат ежедневно
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Ну да,это же всё неправда,видимо не было никаких Мальдив и офшоров,фабрики в Липецке нет,рейтинги моцква оплачивает,бизнес тоже давно продан ... от брехуны,наговаривают на хорошего человека.
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Активнее товарищи, активнее, главпатриот в опасности!
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Не поленился изучить программы кандидатов и у большинства не нашел пункта о вступлении в НАТО и ЕС, - Порошенко - Цензор.НЕТ 3116
и в томосе кроме петра плексеича никто из кандидатов не записан
расходимся
вы6оры можно не проводить
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Дело в том ,что такие обещания в программах ,это всё равно,что ты петя ,обещал освободит Донбасс за две недели ,мы же ВСЕ прекрасно понимает,что в ЕС и НАТО ,Украина может вступить лет через 20 в лучшем случае.
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Серый Вовк, весь Мир знает (кроме тебя),что Украина давно бы уже освободила Донбасс,если бы ***** не ввел российскую регулярную армию под Иловайском! Не полінувався вивчити програми кандидатів і у більшості не знайшов пункту про вступ в НАТО і ЄС, - Порошенко - Цензор.НЕТ 9196
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Это потому что в отличии от тебя они не врут и вступ в НАТО и ЕС при нынешней экономической ситуации в стране под вашем руководством нам не светит минимум 50 лет которые необходимые для достижения экономического уровня члена альянса ------ слова члена правительства -- министра финансов
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В лозунге которого «Життя по-новому» каждый увидел свое. Кроме того, что подразумевал сам Прошенко - войну, личное обогащение и тотальную нищету украинцев…
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Lumos UA,кацапское насекомое,о каком "обогащении" во время войны ты блеешь?

все знают что: "деньги любят тишину"
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если бы Порошенко хотел обагатиться,он бы давно капитулировал перед ******,ради своего бизнеса
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Я представляю,что петя будет рассказывать на своих пресс конференциях из Ростова. Не поленился изучить программы кандидатов и у большинства не нашел пункта о вступлении в НАТО и ЕС, - Порошенко - Цензор.НЕТ 5278
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Ну у Вас и представление. Мидовский кокс?
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Куда там мне до Мальдивских кокосов ,это счастье только главком себе может позволить. Не полінувався вивчити програми кандидатів і у більшості не знайшов пункту про вступ в НАТО і ЄС, - Порошенко - Цензор.НЕТ 6335
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а у с пане президент хоть что то в новой програме про недоторканисть та борьбк с олигархами-коррупционерами есть? а про коррумпированых и продажных судьях и прокурорах? нато и ЕС это конечно классно но мы тоживем один раз и жизнь с каждым годом утекает.... хотелось бы застать этот ЕС и справедлмвое общество но видимо не с вами.... вы все больше о делах зовнишньополитических а внутри кто что делать будет? Т.Г.Шевченко???
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Так может люди попусту не пиарятся, раз курс уже в конституции прописан.
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Может ты и прав, может кацапы и пысают кипятком.
Но куда приятнее наблюдать как соя заднепроходного восхваляет.
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Толку что у тебя они есть? Все равно же ничего не выполняешь. Достаточно перечитать свою же программу 2014 года.
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Практически все кандидаты талдычат о газе, коммуналках и зубожиннях. Отметить четко курс в НАТО подальше от Рашки агрессора нельзя - так можно и благосклонность потерять Х у й л а.....
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Хтось знає, чи є якийсь чорний вхід до ЄС та НАТО? Може ми просто не в ті двері постійно намагаємося зайти?
🤔
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Двери и окна заложены кирпичом, прийдется делать подкоп
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Є широко розкриті ворота в Таєжний Союз.
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Если я возьму курс на то, что бы жениться на голливудской звезде и запишу его в тетрадке, то это меня ни на шаг не приблизит к ней.
Так же с Украиной и НАТО с ЕС.
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Нихрена вы не понимаете... это просто очередная пэрэмога и рэформа вместе взятые! Не полінувався вивчити програми кандидатів і у більшості не знайшов пункту про вступ в НАТО і ЄС, - Порошенко - Цензор.НЕТ 1951
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Там ещё нет про "мир-во-всём-мире", про украинскую колонию на Марсе, а также гарантий "каждому мужику по Анджелине Джоли и каждой бабе по Бреду Питу"))))
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Надо было попросить чтобы кто нибудь поднял ему веки.
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Жахливе святотатство - компрадорського пункту немає в програмі. У старі добрі часи за таке з партії або комсомолу - геть!
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А по борьбе с коррупцией что, Петця? Когда обещанный "за две недели" Антикоррупцонный суд? С таким уровнем коррупции в NATO возьмут? Заднепроходной тоже будет в NATO военные склады сжигать?
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а разве не все взорваны???
а я то думаю, чего это запоребриковые за него задий проход рвут.
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У меня просьба к вам. Сходите в церковь и поставьте свечку, потому что вы неверующий человек. Вас Господь попустит (с) порошенко, Черкасы.
И вообще вы Москальський провокатор!
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Шариковых много на РАБссии СкреПОНОСной с лишнейхромойСомной...,и Порох их кинул.Фошызд,почти Бандера Не полінувався вивчити програми кандидатів і у більшості не знайшов пункту про вступ в НАТО і ЄС, - Порошенко - Цензор.НЕТ 7269
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Наблюдатели ОПОРЫ не смогли встретиться с Петром Порошенко во время его визита по Харьковскому региону
Через плотное оцепление пускали только по спискам
https://kh.oblast.online/news/nablyudateli-opory-ne-smogli-vstretitsya-s-petrom-poroshenko-vo-vremya-ego-vizita-po-harkovskomu-regionu/ так боится главный кандидат своих избирателей, что возит с собой только проверенных.
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А кто Петину программу читал ? Наверное, он сам это как то забыл сделать. Живем по новому , в полной нищете.....
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А что в его программе? Попросит он дескать в 2023 предоставить план по вступлению в НАТО.
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Разгоряется скандал между Польшей и Израилем...
КацаПсины ФСБэшные Путлесоски есстессственно не при делах...
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Именно Петр Порошенко уверенными шагами приближает нас к НАТО и ЕС,чего только стоит победа над Россией,а борьба с коррупцией,а тарифы которые уже европейские.Мы просто одной ногой уже в Европе,осталось лишь утрясти некоторые моменты с выборами.Желательно выбрать Петра Порошенко в один тур,чтобы на с сэкономленные деньги купить Апачи к уже купленным на прошлых выборах,это будет грозная сила.
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Похоже на: И ленин великий нам путь озарил... Не полінувався вивчити програми кандидатів і у більшості не знайшов пункту про вступ в НАТО і ЄС, - Порошенко - Цензор.НЕТ 2038
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Интересно, а у себя нашел, учитывая, что будя нынешним презом сегодня это подписал в конституцию. Он дурак конченный!
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Тимошенко специально из бегала голосовать по важным вопросам в ВР . Потом скажет , а я не поддерживала , потому и не голосовала . И поедет к карликам на поклон , типа мириться.
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Президент Украины отвечает за армию ,СБУ,МВД,СВР....На этом полномочия президента Украины заканчивается..Остальное Верховная зРАДа и кабинет министров... Не полінувався вивчити програми кандидатів і у більшості не знайшов пункту про вступ в НАТО і ЄС, - Порошенко - Цензор.НЕТ 6887Порошенко не имеет права даже уволить любого министра,полицейского,не говоря о следователе Прокуратуры или НАБУ или САП или аналог ФБР в Украине ГБР......
Быдло,читайте Конституцию Украины... Не полінувався вивчити програми кандидатів і у більшості не знайшов пункту про вступ в НАТО і ЄС, - Порошенко - Цензор.НЕТ 6887
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Баризі не завадило б поцікавитись думкою людей стосовно ЄС і НАТО. Провести наприклад всеукраїнський референдум.
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Народ хочет изменить жизнь, но выбирает одних и тех же. Они так же будут сидеть в своих кабинетах и в Киеве, и в регионах.
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просто юля и зеля под срасею хотят опять лечь.
вот и нету.
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А почему не баллотироваться на пост президента и в сенаторы США...ведь если будут наши президент и сенат, то тогда Украина станет таким же союзником как Израиль...
Я думаю что подобная идея должна быть внесена Верховной Радой в конституцию !!!!
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Чокнутий піп. Ну якщо свою програму не зміг втілити в життя- вивчай програми інших.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНе поленился изучить программы кандидатов и у большинства не нашел пункта о вступлении в НАТО и ЕС, - Порошенко
 
 
 
 
 
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