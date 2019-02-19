 Не поленился изучить программы кандидатов и у большинства не нашел пункта о вступлении в НАТО и ЕС, - Порошенко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Порошенко отметил: "Не поленился изучить программы кандидатов. И, к удивлению, не нашел в большинстве из них пункта о членстве Украины в Евросоюзе и НАТО. Нету, кто-то вычеркнул.

Еще одна программа предлагает на референдуме решать вопрос членства в НАТО или других безопасности объединениях. Авторам невдомек, что "другого объединения в сфере безопасности" у наших границ не существует. Оно лишь одно - и название этому объединению, если кто не знает, НАТО. Ташкентский пакт, контролируемая российским генштабом, Организация Договора о коллективной безопасности ... Может они их имеют в виду? Какие "другие вопросы безопасности объединения"? Не допустим!"

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