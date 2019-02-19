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Все про:Порошенко (16367) учения (2005)

 Порошенко внес в Раду законопроект о допуске иностранных войск для шести учений в 2019 году

В Верховной Раде во вторник зарегистрирован проект закона №10067 о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2019 году для участия в многонациональных учениях.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Инициатором законопроекта выступил президент Украины Петр Порошенко.

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Документ предусматривает дачу согласия на решение главы государства о допуске в Украину иностранных подразделений для участия в шести учениях, два из которых являются украинско-американскими, одно – украинско-британским, одно – украинско-румынским и еще два – многонациональными.

Многонациональные учения по подготовке подразделений вооруженных сил пройдут в Международном центре миротворчества и безопасности (МЦМБ) в Яворовском районе Львовской области и в других частях и полигонах в течение года, в них примут участие до 10 тыс украинских военнослужащих, до 1,5 тыс – американских и 1,5 тыс – из других стран-членов НАТО и стран-участниц программы "Партнерство ради мира".

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Украинско-американские учения "Рэпид-трайдент-2019" пройдут в МЦМБ в течение 25 суток с июня по октябрь, в них примут участие до 2,2 тыс украинских военнослужащих, до 1 тыс – американских, до 1 тыс - из других стран-членов НАТО и стран-участниц программы "Партнерство ради мира".

Украинско-американские учения "Си бриз-2019" пройдут в течение 20 суток с июня по сентябрь в акватории Черного моря, военных аэродромах и полигонах ВСУ, военно-морской базе "Пивдень", ряде посадочных площадок, международных аэропортах Одессы и Николаева, портах Одессы, Очакова и "Южном". В них примут участие до 1 тыс 750 украинских военнослужащих, до 1 тыс – американских, до 1 тыс - из других стран-членов НАТО и стран-участниц программы "Партнерство ради мира".

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Украинско-румынские учения "Риверайн-2019" пройдут в течение 10 суток с апреля по ноябрь в акватории Черного моря, р.Дунай и ее гирле, в них примут участие до 200 украинских и до 200 румынских военнослужащих.

Многонациональные учения "Кленовая арка-2019" пройдут в течение 14 суток с июля по декабрь на полигонах ВСУ в Житомирской области, в них примут участие до 100 украинских военнослужащих и до 350 военнослужащих от стран-членов НАТО и стран-участниц программы "Партнерство ради мира".

Украинско-британские учения "Вориер Вотчер-2019" пройдут в течение 16 суток с августа по октябрь на военных аэродромах и полигонах ВСУ в Николаевской области, в них примут участие до 80 украинских и до 300 британских военнослужащих.

Источник: https://censor.net.ua/n3112607
 
   
 Топ комментарии
 
Слава Богу,что эти учения будут проходить уже при другом президенте. Порошенко внес в Раду законопроект о допуске иностранных войск для шести учений в 2019 году - Цензор.НЕТ 1230
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Юлі треба пити заспокійливі.
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Ни фига себе,шо в новых соевых методичках,так и написано,что ху*ло будет жить долго ? Порошенко внес в Раду законопроект о допуске иностранных войск для шести учений в 2019 году - Цензор.НЕТ 9242С чего бы это такой тренд..
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Слава Богу,что эти учения будут проходить уже при другом президенте. Порошенко внес в Раду законопроект о допуске иностранных войск для шести учений в 2019 году - Цензор.НЕТ 1230
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Який не виключено що виправить ;помилки; лоліти і допустить до навчань і війська РФ.
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Да,войска РФ давно пора проучить и возможно новый главком это сделает. Порошенко внес в Раду законопроект о допуске иностранных войск для шести учений в 2019 году - Цензор.НЕТ 9586
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да ты что, вяликого оленевода шоигу в пенсию будет отправлять?
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Ни фига себе,шо в новых соевых методичках,так и написано,что ху*ло будет жить долго ? Порошенко внес в Раду законопроект о допуске иностранных войск для шести учений в 2019 году - Цензор.НЕТ 9242С чего бы это такой тренд..
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А кто сказал, что ты будешь жить долго?..
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А у меня в семье все долго живут,не меньше 85и,Боженька нас любит и хранит,за то ,что мы всегда правду говорим .
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а он хорошо лишнехромосомных драет, убрался бы с своим стадом с Украины, то ему цены небыло бы, он очень хорошо опускает обитателей вяликой и скрепной рашестана.
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Часом не козюл ЗЄ проводитиме ці навчання ?
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ты текст прочитал, речь о учениях 2019 года а не 2025, хотя тогда президент женщина будет номер1 среди президентов постсовка.
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Молодець Петро!!! Це ж яких титанічних зусиль для того прикласти треба було! А міг і не підписать!
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ти натякаєш на втрату багатьох калорій під час проставлення підпису?
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Теперь пусть подпишет чтобы оставались на постоянной основе .
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Зачем спешить, а вдруг кто-то заболеет на учениях или танки гвоздём в траках дырки проколют или что-то забудут доделать на учениях, или негры захотят потанцевать на танка, как продолжение учений, как культурной программы мало ли объективных причин задержки...
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Так в ООС кинь своїх деформованих друганів Порошенко внес в Раду законопроект о допуске иностранных войск для шести учений в 2019 году - Цензор.НЕТ 9390

Порошенко внес в Раду законопроект о допуске иностранных войск для шести учений в 2019 году - Цензор.НЕТ 8481
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Яких вам бл ще реформ не хватає......Петро Поросєнко.
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Крот, а за кого Данбасс голосуватиме?
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ну,то есть,ты скрываешь фио предпочтительного кандидата...а для чего тебе скрывать,если ты украинец?
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Так, я Українець, мій кандидат це пан СААКАШВІЛІ, який витягнув з дупи свою державу, а не туди її відправив.
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и потому не живет ни в Грузии,ни в Украине...
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помиляєшся, ти б також при кацапському режимі на батьківщині не жи в би. а з Україною- промовчу Порошенко вніс у Раду законопроект про допуск іноземних військ для шести навчань у 2019 році - Цензор.НЕТ 1868
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дибет-то ладно...укол инсулина и все нормально.
а вот когда желчная болезнь изза ненависти к кому то-это не лечится
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Ігор СМЕШКО. Мінські угоди про те як планомірно петіним зливається Україна.
https://www.youtube.com/watch?v=VP9xhFAiq0M
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Кандидатів так багато
Порох, вата, вата, вата...
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*************, вам як і вашому ***** все одно нічого не світить! Дядько Сем не допусте реваншу. У США налаштовані співпрацювати з будь-яким майбутнім президентом України Але, це не означає, що відбудеться молебен гундяя в Софії і марш ***** по Києву.
В Одесу прямує есмінець 6 го флоту США. Що таке 6й флот США? Це кошмар "непереможного" ЧМ флту РФ.

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Американский ракетный эсминец "Дональд Кук" (USS Donald Cook (DDG 75) во вторник, пройдя пролив Босфор, вошел в акваторию Черного моря, сообщил 6-й оперативный флот ВМС США. В настоящее время эсминец, несущий до 56 крылатых ракет "Томагавк" с дальностью действия 1,6 тыс. км, идет по Черному морю в северо-восточном направлении. Как заявили в Национальном центре управления обороной РФ во вторник, Черноморский флот начал наблюдение за эсминцем "Дональд Кук". Непосредственный контроль за его действиями осуществляют малый ракетный корабль "Орехово-Зуево" и разведывательный корабль "Иван Хурс".

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