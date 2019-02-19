 Враг сегодня проявляет наибольшую огневую активность с начала года, ранен один боец ООС, - пресс-центр

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ООС, в течение текущих суток, в период с 00:00 до 18:00, противник обстрелял позиции наших войск 11 раз, семь из которых - с применением вооружения, запрещенного минскими договоренностями, с общим расходом 307 снарядов и мин калибров 122, 120 и 82 мм.
"С начала текущего года сегодня зарегистрировано наибольшее применение противником средств огневого поражения", - подчеркивают в штабе.
В полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты пять раз обстреляли позиции наших защитников из артиллерийских систем калибра 122 мм (вблизи Лебединского и Водяного), из минометов калибра 120 мм и 82 мм (около Водяного), из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия (неподалеку от Гнутово).
В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" противник шесть раз обстрелял украинских защитников из минометов калибра 82 мм (вблизи Катериновки, Золотого-4, Новозвановки, Луганского), из автоматических станковых гранатометов (неподалеку от Катериновки, Луганского), из зенитной установки ЗУ-23-2 (возле Золотого-4), из станковых противотанковых гранатометов (около Новозвановки, Луганского), из боевой машины пехоты БМП-1 (вблизи Луганского).
"Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Обороняющиеся подразделения в ответ подавляли вражеский огонь путем применения дежурных огневых средств. Потери противника уточняются", - резюмируют в штабе.
Напомним, 18 февраля враг 12 раз бил по позициям ВСУ, применяя 122-мм артиллерию, 120- и 82-мм минометы, ПТРК и БМП, ранены 4 украинских воинов, уничтожены 9 террористов.
Пысы, цензор, после той ветки с типа "фотожабами", я могу писать все, что угодно и не смейте меня банить
ответка жесткая.и точная.козломордую падаль выжгем
Теперь к выборам враг активничать стал... В бойне под Илловайском и Дебальцево так, немного, а тут вдруг...
Я один вижу корреляцию?
Однако, как говорится в расследовании, в ночь с 8 на 9 февраля из стратегически важного села Логвиново на Дебальцевской трассе по приказу командования сектора С вывели все подразделения украинской армии, которые держали там оборону. Таким образом, «дорога жизни», которая обеспечивала обороноспособность всей дебальцевской группировки, осталась без защиты. И уже через час в Логвиново зашел отряд российского спецназа ГРУ с бронетехникой. Без боя, без единого выстрела, они перекрыли трассу и создали Дебальцевский котел.
С утра началось движение транспорта и личного состава, что привело к трагедии. Все они расстреливались оккупантами в упор прямо на дороге. Повезло только тем, кто узнал об этом непосредственно от разведчиков.
Отношение многих опытных офицеров было и есть однозначным: такие совпадения невозможны. «А как по-другому можно убрать боевые порядки с горловины, причем синхронно через пару часов туда зашел Путин? Другого логичного объяснения не существует.
«Как я считаю, задум операции именно по формированию котла и сдаче Дебальцево. Это стояла военно-политическая задача», - высказал мнение один из собеседников журналистов.
И снова в путь, и снова в ночь
уходим на броне.
И снова маленькая дочь
задаст вопрос жене.
- Быстрее б папу нам дождаться…
Он будет на ночь мне читать?
Играть со мною? И смеяться…
А утром косы заплетать?
И спрятав взгляд уставших глаз,
не зная, сразу что сказать
её обнимет крепко мать:
- Доцюня, надо ждать!
А где то, далеко, в степи
отцу приснится сон -
война ушла, и он спешит
к доцюне, в милый дом.
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Адекватный ответ не заставит себя долго ждать! У командования всё под контролем!
скорейшего выздоровления Нашему ЗАЩИТНИКУ !
СЛАВА УКРАИНЕ !!!
Вірте в воїнів! Вірте в ЗС України!🇺🇦
Все буде Україна і перемога за нами!🇺🇦
Раз выпустили столько снарядов и не попали и никто не убит, то у кацапов комиссия и они перед ее приездом наверняка предупредили ВСУ, типа вы ************, мы будем заниматься показухой...только не давайте ответку...