EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019 Убийство Гандзюк Отстранение Супрун Создание Поместной Церкви Агрессия России против Украины
 Происшествия
  1441  45
Материалы по теме:
Все про:обстрел (7618) ранение (2029) Донбасс (17981) Объединенные силы (237)

 Враг сегодня проявляет наибольшую огневую активность с начала года, ранен один боец ООС, - пресс-центр

Ситуация в районе проведения Операции Объединенных сил (ООС) остается под контролем украинских военных.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ООС, в течение текущих суток, в период с 00:00 до 18:00, противник обстрелял позиции наших войск 11 раз, семь из которых - с применением вооружения, запрещенного минскими договоренностями, с общим расходом 307 снарядов и мин калибров 122, 120 и 82 мм.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За 4 года Украина выплатила жителям оккупированного Донбасса 80 млрд грн пенсий, - Марчук

"С начала текущего года сегодня зарегистрировано наибольшее применение противником средств огневого поражения", - подчеркивают в штабе.

В полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты пять раз обстреляли позиции наших защитников из артиллерийских систем калибра 122 мм (вблизи Лебединского и Водяного), из минометов калибра 120 мм и 82 мм (около Водяного), из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия (неподалеку от Гнутово).

В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" противник шесть раз обстрелял украинских защитников из минометов калибра 82 мм (вблизи Катериновки, Золотого-4, Новозвановки, Луганского), из автоматических станковых гранатометов (неподалеку от Катериновки, Луганского), из зенитной установки ЗУ-23-2 (возле Золотого-4), из станковых противотанковых гранатометов (около Новозвановки, Луганского), из боевой машины пехоты БМП-1 (вблизи Луганского).

Также читайте: Киев предлагает разработать компромиссную версию мандата миротворцев для Донбасса, - Марчук

"Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Обороняющиеся подразделения в ответ подавляли вражеский огонь путем применения дежурных огневых средств. Потери противника уточняются", - резюмируют в штабе.

Враг сегодня проявляет наибольшую огневую активность с начала года, ранен один боец ООС, - пресс-центр 01

Напомним, 18 февраля враг 12 раз бил по позициям ВСУ, применяя 122-мм артиллерию, 120- и 82-мм минометы, ПТРК и БМП, ранены 4 украинских воинов, уничтожены 9 террористов.

Источник: https://censor.net.ua/n3112603
 
 
 Топ комментарии
 
Ми все одно переможемо! Бо ми Українці!!!!!!!
Враг сегодня проявляет наибольшую огневую активность с начала года, ранен один боец ООС, - пресс-центр - Цензор.НЕТ 1094
 показать весь комментарий
 
Біси расіянські мстять... ну нічого, хлопці їх на фарш пустять, клятих расіянців!!!! смерть ворогам України!!!! Пораненому воїну України ,скорішого одужання!!!
 показать весь комментарий
 
просто кацапское мразье отхвативает хорошо.в последние недели.вот и мстить пытается.

ответка жесткая.и точная.козломордую падаль выжгем
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
Как бы ху*ло не помогло лолите с отменой выборов а я считаю этот вариант вполне логичным и реалистичным.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Надо Трампу сообщить, что его контрбатарейные радары-бракованные
 показать весь комментарий
 
 
Ми все одно переможемо! Бо ми Українці!!!!!!!
Враг сегодня проявляет наибольшую огневую активность с начала года, ранен один боец ООС, - пресс-центр - Цензор.НЕТ 1094
 показать весь комментарий
 
 
Біси расіянські мстять... ну нічого, хлопці їх на фарш пустять, клятих расіянців!!!! смерть ворогам України!!!! Пораненому воїну України ,скорішого одужання!!!
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Ой, со времен илловайска такого небыло, а тут началось. А выборы то скоро. ***** диабетик, причем ссученая *****, и ссученая ******, вот и делает такое.
Пысы, цензор, после той ветки с типа "фотожабами", я могу писать все, что угодно и не смейте меня банить
 показать весь комментарий
 
просто кацапское мразье отхвативает хорошо.в последние недели.вот и мстить пытается.

ответка жесткая.и точная.козломордую падаль выжгем
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
О ситуации на войне пишут уже как о погоде. Пока гибридный реформатор у кормушки - конца войне не видать.
 показать весь комментарий
 
Маю надію що Кук щось, да підкине цікавого нам....
 показать весь комментарий
 
Пораненому - одужання. ****** воїни. Ми переможемо!
 показать весь комментарий
 
 
"Обороняющиеся подразделения в ответ подавляли вражеский огонь путем применения дежурных огневых средств. Потери противника уточняются".

Враг сегодня проявляет наибольшую огневую активность с начала года, ранен один боец ООС, - пресс-центр - Цензор.НЕТ 9172
 показать весь комментарий
 
 
Наши нормально посыпают ордынцев, что командир батальона террористов "Пятнашка" россиянин Андрей Кузин пожаловался на усиление обстрелов позиций российских боевиков и на их эффективность.боевик отметил, что бойцы ООС наносят точечные и прицельные удары.Источник: https://censor.net.ua/v3112489
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Платёжки за квартиру получили? Без заключения антимонопольного комитета?
Теперь к выборам враг активничать стал... В бойне под Илловайском и Дебальцево так, немного, а тут вдруг...
Я один вижу корреляцию?
 показать весь комментарий
 
Маю надію на адекватну відповідь від ЗС України і найшвидшого видужання пораненому!!!
 показать весь комментарий
 
 
Всё образуется! Наше дело - правое! Победа будет за нами!
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Дебальцево считалось важным стратегическим местом - это крупный железнодорожный узел, через город проходит трасса. Кроме того, на окраинах города находится самая высокая точка Донецкой области - 336 метров. Логвиново находится на еще одной стратегически важной высоте - 287 метров, возле трассы, которая в феврале 2015 года была единственной ниточкой с подконтрольными Украине территориями (Дебальцево после захвата Углегорска неприятель окружал с трех сторон). Хотя за пару месяцев до этого положение украинских военных на Дебальцевском плацдарме было таким, что вполне было можно устроить контр-котел. Об этом и рассказали военные.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
«Когда мы говорим о Дебальцевском котле, мы должны говорить о том, что в районе Луганска, Стаханова, Горловки вообще не было сил россиян. И украинские силы, которые находились в этом районе, вполне могли устроить контр-котел», - заявил Анатолий Виногродский, второй комбат батальона Донбасс НГУ.
Однако, как говорится в расследовании, в ночь с 8 на 9 февраля из стратегически важного села Логвиново на Дебальцевской трассе по приказу командования сектора С вывели все подразделения украинской армии, которые держали там оборону. Таким образом, «дорога жизни», которая обеспечивала обороноспособность всей дебальцевской группировки, осталась без защиты. И уже через час в Логвиново зашел отряд российского спецназа ГРУ с бронетехникой. Без боя, без единого выстрела, они перекрыли трассу и создали Дебальцевский котел.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Дебальцевская группировка попала в котел, в котором осталась лишь одна полевая дорога. Но даже после доклада разведчиков штаб сектора не доложил данную информацию всем подразделениям ни в Дебальцево, ни в Бахмуте и на блок-постах вдоль Дебальцевской трассы.
С утра началось движение транспорта и личного состава, что привело к трагедии. Все они расстреливались оккупантами в упор прямо на дороге. Повезло только тем, кто узнал об этом непосредственно от разведчиков.
Отношение многих опытных офицеров было и есть однозначным: такие совпадения невозможны. «А как по-другому можно убрать боевые порядки с горловины, причем синхронно через пару часов туда зашел Путин? Другого логичного объяснения не существует.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Опрошенные журналистами военные высказали мнение, что создавались условия для того, чтобы наши войска 100% там не удержались. Занятие позиций в Логвиново, по их мнению, объясняется и управленческим хаосом, и идиотизмом командиров, но все дальнейшие события, которые привели к потере Дебальцевского плацдарма, уже нельзя объяснить только этим.
«Как я считаю, задум операции именно по формированию котла и сдаче Дебальцево. Это стояла военно-политическая задача», - высказал мнение один из собеседников журналистов.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Порошенко не просто вор. Он предатель. Такой же сепар. Он ненавидит нас всех лютой ненавистью. Через месяц будет битва за Украину. За наше будущее.
 показать весь комментарий
 
Рашисти ніяк не заспокояться, а там все гірше і гірше стає сущєствовать, так буде і ще гірше, брати-придурки, хоча які ви нам брати, от і заганяють зло, але наших захисників цим не зламаєш та не зляеаєш.Хлопці тримаються і гідну відсіч дають, поповнюють бригади 200....Так тримати і відповідати, слава Україні
 показать весь комментарий
 
***
И снова в путь, и снова в ночь
уходим на броне.
И снова маленькая дочь
задаст вопрос жене.

- Быстрее б папу нам дождаться…
Он будет на ночь мне читать?
Играть со мною? И смеяться…
А утром косы заплетать?

И спрятав взгляд уставших глаз,
не зная, сразу что сказать
её обнимет крепко мать:
- Доцюня, надо ждать!

А где то, далеко, в степи
отцу приснится сон -
война ушла, и он спешит
к доцюне, в милый дом.

////
 показать весь комментарий
 
 
Проявил активность...да уж. Ожидаю что побратимы хорошую ответчик накидаю оркам и завтра в утренней сводке будут горящие пуканы дырляндцев и россиян.
 показать весь комментарий
 
 
Скорейшего выздоровления раненому!
Адекватный ответ не заставит себя долго ждать! У командования всё под контролем!
 показать весь комментарий
 
 
Однозначно! Враг будет разбит! Победа за нами!
 показать весь комментарий
 
Сорвать нам выборы суки хотят. Хер вам кацапье.
 показать весь комментарий
 
 
хоть рашка и разошлась ненашутку всеравно победа за Украиной!
 показать весь комментарий
 
 
вот гады сколько можно к нан лезть Мы все равно победим вас сепаров как бы вы не пытались !
скорейшего выздоровления Нашему ЗАЩИТНИКУ !
СЛАВА УКРАИНЕ !!!
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
это плохая реклама то ли американских контрбатарейных радаров, то ли ВСУ
 показать весь комментарий
 
Зате антиреклама москалям, 307 снарядів та мін і один поранений.
 показать весь комментарий
 
 
Тільки вчасною влучною відповідю по оркам, вони розуміють тільки коли отпимають
 показать весь комментарий
 
 
Ордынцы решили поднять головы, но это ненадолго, будеть жосткая ответочка наши бойцы научились давать пилюлей. Слава Украине!!! Раненому быстрого выздоровления.
 показать весь комментарий
 
 
Раненому быстрого выздоровления и возвращения в строй. Рашмкам навалять пополной чтоб даже головы не смогли поднять.
 показать весь комментарий
 
 
Працюють прицільно, точно, досить таки добре - командир батальйону "Пятнашка" росіянин Андрій Кузін з пригніченим та зляканим виразом обличчя про воїнів ОС. Вже другий командир дирляндців за тиждень.
Вірте в воїнів! Вірте в ЗС України!🇺🇦
Все буде Україна і перемога за нами!🇺🇦
 показать весь комментарий
 
 
Пораненому хлопцю якнайскорішого одужання і повернення до лав Збройних Сил! Ми з тобою! Головне в житті - служити Вітчизні! Віримо! Знаємо! Переможемо!
 показать весь комментарий
 
 
Заерзали. Чувствуют оккупанты нашу силу, боятся. За все ответят. Всему свое время. Бойцы желаю скорого и полного выздоровления. Слава Украине! Героям Слава!
 показать весь комментарий
 
 
Пораненому найскорішого одужання. Здійснення адекватної відповіді за обстріли наших сил
 показать весь комментарий
 
 
Ну и что? Все равно методично неспешно крошить ВОПы и ДОТы.
 показать весь комментарий
 
А совковая вата из военных говорит иначе...
Раз выпустили столько снарядов и не попали и никто не убит, то у кацапов комиссия и они перед ее приездом наверняка предупредили ВСУ, типа вы ************, мы будем заниматься показухой...только не давайте ответку...
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВраг сегодня проявляет наибольшую огневую активность с начала года, ранен один боец ООС, - пресс-центр
 
 
 
 
 
 вверх