 Враг сегодня проявляет наибольшую огневую активность с начала года, ранен один боец ООС, - пресс-центр

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ООС, в течение текущих суток, в период с 00:00 до 18:00, противник обстрелял позиции наших войск 11 раз, семь из которых - с применением вооружения, запрещенного минскими договоренностями, с общим расходом 307 снарядов и мин калибров 122, 120 и 82 мм.

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"С начала текущего года сегодня зарегистрировано наибольшее применение противником средств огневого поражения", - подчеркивают в штабе.

В полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты пять раз обстреляли позиции наших защитников из артиллерийских систем калибра 122 мм (вблизи Лебединского и Водяного), из минометов калибра 120 мм и 82 мм (около Водяного), из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия (неподалеку от Гнутово).

В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" противник шесть раз обстрелял украинских защитников из минометов калибра 82 мм (вблизи Катериновки, Золотого-4, Новозвановки, Луганского), из автоматических станковых гранатометов (неподалеку от Катериновки, Луганского), из зенитной установки ЗУ-23-2 (возле Золотого-4), из станковых противотанковых гранатометов (около Новозвановки, Луганского), из боевой машины пехоты БМП-1 (вблизи Луганского).

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"Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Обороняющиеся подразделения в ответ подавляли вражеский огонь путем применения дежурных огневых средств. Потери противника уточняются", - резюмируют в штабе.

Напомним, 18 февраля враг 12 раз бил по позициям ВСУ, применяя 122-мм артиллерию, 120- и 82-мм минометы, ПТРК и БМП, ранены 4 украинских воинов, уничтожены 9 террористов.