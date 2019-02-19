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 Политика Украины, Общество
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Все про:задержание (5294) компенсации (254) Медяник (22)

 Бывший "регионал" Медяник отсудил 9600 гривен за незаконное задержание в 2016 году

Экс-нардеп от "Партии регионов" Владимир Медяник отсудил 9600 гривен компенсации за ущерб, причиненный тем, что в 2016 году его задерживали по подозрению в сепаратизме и терроризме.

Решение о выплате компенсации было принято еще 2 года назад, но известно о нем стало только сейчас, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Левый берег".

В августе 2016 года Медяник был задержан правоохранителями по подозрению в сепаратизме и терроризме. В октябре 2016 года уголовное производство против экс-депутата было закрыто в связи с отсутствием доказательств его вины, после чего нардеп подал в суд на Генеральную прокуратуру и Государственную казначейскую службу с требованием выплатить ему 1 млн гривен морального ущерба.

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"В результате незаконных действий работников ГПУ истцу был причинен моральный вред, который проявился в его душевных страданиях, у него ухудшились нормальные жизненные связи, усложнились семейные и соседские отношения, что негативно повлияло на состояние его здоровья", – сказано в материалах дела.

В октябре 2017 года Печерский районный суд Киева частично удовлетворил иск экс-депутата, но обязал выплатить ему не 1 млн, а 9,6 тыс. гривен. Такой размер был рассчитан, исходя из сроков содержания под стражей Медяника.

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Апелляционный суд оставил решение без изменений, но в марте 2018 года Госказначейство подало жалобу в Верховный Суд с просьбой отменить взыскание данных средств.

Верховный Суд остановил взыскание морального ущерба на время рассмотрения иска. Кассационный административный суд Верховного Суда вынес вердикт только в феврале 2019 года. Он постановил оставить без удовлетворения жалобу Госказначейства и обязал немедленно выплатить Медянику 9,6 тыс. гривен.

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Источник: https://censor.net.ua/n3112601
 
 
 Топ комментарии
 
це не дурдом. це робота самого кращого прокурора луценка.
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Знаково: в П"яту річницю Майдану! (І коли ніхто з вбивць Небесної Сотні, яких саме й очолювали "медяники", - так і не покараний!) Бывший "регионал" Медяник отсудил 9600 гривен за незаконное задержание в 2016 году - Цензор.НЕТ 3293
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це не дурдом. це робота самого кращого прокурора луценка.
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Вас сук синежопопэдротских ,обязательно ..отменим..
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А если - нет, ты сам себя отменишь под этими же лозунгами?
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Странно,любого депута бери за жабры и сажай от 10 лет тюрьмы ,по любому ж корупционер и предатель .
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ну так, НОРМАЛЬНЫЕ люди, туда попасть не могут, у них денег не хватит, за 28 лет столько честно заработать невозможно, а это 10-ки миллионов доляров.
И туда прутся совсем не для того, чтоб что то для людей сделать, а чтоб приумножить свои миллионы.
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Интересно, а кто из берущих за жабры прохезал, когда Рада не выполнила рекомендации ЕС ещё 2013 года, чтобы декларировались не только совместно проживающие, но и все свояки и родственник, на которых сбрасывается #нажитоенепосильным трудом?
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Ця ситуація буде тривати, поки будуть працівники прокуратури і правоохоронних органів, які діють кон'юктурно, або за хабар. Щоб всі ці персонажі покинули ряди правоохоронних органів, а ті, що залишилися. почали відповіждальніше ставитись до своєї роботи, потрібно. щоб оці 9600 гривень заплатили слідчі і прокурори з власних кишень.
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Ця "ситуація" буде тривати до тих пір, поки люди не завершать Майдан! А так буде "біг по колу": суспільство буде делегувати повноваження по деолігархізації - олігархам та їхнім маріонеткам, за написаними ними ж правилами та Законами! Суди не можуть вже засудити можновладців за цинічні та відверті злочини! Чому? Тому що ними ж раніше написані Закони, за якими всі їхні дії - неосудні! Завтра вони напишуть "закони", згідно яких їх неможливо буде притягти до відповідальності за вбивство (харківська "зайчиха" та справи інших мажорів - на це "надихають").... Україна повинна зкинути з себе коросту десятиріч Кравчуковсько-Кучмівської (та їхніх нащадків) клептократії, "обнулити" та поставити по-за законом всю "еліту", й лише потім йти шляхом, з якого комуняки її зіштовхнули 1991 року! (ІМХО)
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Каким образом должен завершиться Майдан?
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"Олімпійським" стадіоном в Києві і Центральними стадіонами в обласних центрах, відповідно (за аналогією з стадіо "***** Мартінес Праданос" 1973 року).
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И после этого возьмут в ЕС?
Я детские фантазии не обсуждаю...
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І правда: тобі ще Міколку Аляксандравича пережити треба! Дорослий ти наш! Колишній "регіонал" Медяник відсудив 9600 гривень за незаконне затримання в 2016 році - Цензор.НЕТ 6888
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Не шаркай, как ****, а поясни - на сколько продвинется Украина в ЕС, если начнёт расстреливать на стадионах?
И такой, мелкий вопрос - кто будет принимать решение - кого расстреливать и подписывать приказ о расстреле?
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А не обернётся ли это тем, что они вообще будут опасаться брать любого, кого подозревают?
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Я не пишу програму. Це просто, як варіант. Але на мою думку до будь-якої роботи потрібно ставитись відповідально. Чому лікар за лікарську помилку відповідає в тому числі і за кримінальними статтями, а слідчі, прокурори і судді від будь-яких незаконних, чи некваліфікованих дій мають імунітет?
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Я, вообще-то, за выборность судей и прокуроров, возможно не низовых, а, например, - района города, или по численности населения...
И это решение проблемы в другой плоскости, но имеющее большие последствия.
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До речі, я теж за вибори суддів.Та й прокурорів теж. Але слідчих і оперативників через вибори не будеш набирати. Тому тут ще потрібно добре думати.
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Но прокуроры и судьи будут отвечать за работу следователей...
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а хирург , пилот , машинист, не боится ? В отличии от сук в прокуратурах они еще и отвечают за свои действия , так чем суки прокурорские хуже? Морды крепче,жопа шире - и медосмотр на размер талии не нужен Колишній "регіонал" Медяник відсудив 9600 гривень за незаконне затримання в 2016 році - Цензор.НЕТ 1000
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они вообще будут опасаться брать..ВКЛ_это_мы_01.....а хирург , пилот , машинист, не боится ?
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Мы обсуждаем ответственность и конкретно - судей, прокуроров и следователей и как этого добиться по-европейски, а не по таёжно-союзному...
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Знаково: в П"яту річницю Майдану! (І коли ніхто з вбивць Небесної Сотні, яких саме й очолювали "медяники", - так і не покараний!)
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Каков процент раскрытия заказных политических убийств в мире?
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А Овоща "судят" не в печерском суде??? А то ведь, рэхфармированный печерский суд, сделает его невиновным и отсудит ему пол бюджета страны, в виде моральной компенсации. Бывший "регионал" Медяник отсудил 9600 гривен за незаконное задержание в 2016 году - Цензор.НЕТ 9242
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боюсь даже подумать сколько придется выплатить яныку за нанесение ему морального ущерба и причинения "душевных страданий", страна ж по миру пойдет, если "реформа" судебной системы продолжится в таком направлении...
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Так а если не Пути.... тьху ты этот если не Порошенко то хто ?
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А убийцу-Януковича незаконно задерживали или придётся оспаривать решение суда?
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теперь очередь нардепа Н.Савченко требовать компенсацию за вынужденые прогулы.
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Напоминает вторую половину НЕправления позорного Дрыща, когда тот сложил полномочия и только наблюдал за происходящим. Тогда тоже барыги всех мастей откупаясь, выходили под залог, РЫГО-АНАЛЫ, потеряв всякий страх от безнаказанности в открытую беспредельничали на широку ногу, а вааще, кто что хотел, то и творил. И я неоднократно здесь говорил, что шоколадная РЫГО-УБЛЮДИНА идет стопами вышеупомянутой продажной МРАЗИ.
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прошло 5 лет, эти дети повзрослели. как им объяснить происходящее сегодня?
Бывший "регионал" Медяник отсудил 9600 гривен за незаконное задержание в 2016 году - Цензор.НЕТ 223
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Бывший рыгоАнал парашенко крышует всех бывших рыгоАналов.
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Юлечка наше спасение! Только она всех этих негодяев посадить сможет.
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тогда нужно эту компенсацию взыскивать с тех прокуроров которые проиграли.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныБывший "регионал" Медяник отсудил 9600 гривен за незаконное задержание в 2016 году
 
 
 
 
 
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