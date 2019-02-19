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 Политика Украины
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Все про:Туск (444) Яценюк (7716)

 "Украина обнаружила силу и способность быть настоящей опорой современной Европы", - Яценюк на встрече с Туском. ФОТО

Лидер партии "Народный Фронт" Арсений Яценюк провел встречу с президентом Европейского Совета Дональдом Туском.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе "Народного фронта".

"За последние пять лет Украина не только устояла против прямой российской агрессии. Украина не только начала и осуществила много далеко идущих внутренних изменений. Украина обнаружила силу и способность быть настоящей опорой современной Европы", - написал в Фейсбуке лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк после встречи с Президентом Европейского Совета Дональдом Туском 19 февраля в Киеве.

Арсений Яценюк подчеркнул, что сегодня Дональд Туск произнес в Верховной Раде Украины историческую речь: "Это было выступление выдающегося друга нашего народа и выдающегося европейского лидера".

"Украина будет помнить сегодняшнее слово Дональда Туска, произнесенное на украинском языке", - написал он.

От имени Европейского Союза Дональд Туск "выразил почтение украинским героям, которые дали миру большой пример непокорности и борьбы за свободу", - подчеркнул Арсений Яценюк.

Он отметил, что в выступлении Президента Европейского Совета "четко прозвучало ясное видение нашего европейского будущего":

"Спасибо Президенту Европейского Совета за поддержку и преданность Украине".

Арсений Яценюк сообщил, что во время его сегодняшней встречи с Дональдом Туском речь шла о "будущих испытаниях в украинской и общеевропейской политической жизни, поскольку в этом году в нашем государстве - выборы Президента и парламента, а в ЕС - выборы в Европейский парламент".

"Нет Европы без Украины", сказал сегодня Дональд Туск. Это - великие слова. Добавлю: Украина - это ключ к будущему Европы ", - написал лидер" Народного фронта ".

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Украина обнаружила силу и способность быть настоящей опорой современной Европы, - Яценюк на встрече с Туском 01
Украина обнаружила силу и способность быть настоящей опорой современной Европы, - Яценюк на встрече с Туском 02
Украина обнаружила силу и способность быть настоящей опорой современной Европы, - Яценюк на встрече с Туском 03

Источник: https://censor.net.ua/n3112600
 
   
 Топ комментарии
 
Кто такой яйценюк??? И кто его уполномачивал выступать, встречаться, обсуждать... от имени Украины?
Ой, о чем это я? Если уж мертвечуку можно открытым текстом с новоприобретенных каналов учить нас как любить расею и хуйла...
Дожились!
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"Украина обнаружила силу и способность быть настоящей опорой современной Европы", - Яценюк .. Да Сеня , ты прав ..если бы ни забор что ты построил то была бы нам всем писда... "Украина обнаружила силу и способность быть настоящей опорой современной Европы", - Яценюк на встрече с Туском - Цензор.НЕТ 4419
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Когда Яценюк шо-то начинает вещать ,сразу вспоминается,как он обещал народу украинский газ по себестоимости .. "Украина обнаружила силу и способность быть настоящей опорой современной Европы", - Яценюк на встрече с Туском - Цензор.НЕТ 1544
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Лозунг для реальной Украины...

"Не верь, не бойся, не проси!"...
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"Украина обнаружила силу и способность быть настоящей опорой современной Европы", - Яценюк .. Да Сеня , ты прав ..если бы ни забор что ты построил то была бы нам всем писда... "Украина обнаружила силу и способность быть настоящей опорой современной Европы", - Яценюк на встрече с Туском - Цензор.НЕТ 4419
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Надо Сеню отправить в Штаты ,если он там такой забор построит на границе с Мексикой то получит штук сто пожизненных сроков.
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А що була черга з бажаючих зайняти цю посаду в той час? Забор...
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нет..не было очереди.. Кулявлоб ее занял и сказал - *************.. стену буду строить я.. "Украина обнаружила силу и способность быть настоящей опорой современной Европы", - Яценюк на встрече с Туском - Цензор.НЕТ 5735
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Кто такой яйценюк??? И кто его уполномачивал выступать, встречаться, обсуждать... от имени Украины?
Ой, о чем это я? Если уж мертвечуку можно открытым текстом с новоприобретенных каналов учить нас как любить расею и *****...
Дожились!
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Яценюк это протухший политический труп . "Украина обнаружила силу и способность быть настоящей опорой современной Европы", - Яценюк на встрече с Туском - Цензор.НЕТ 8669
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Когда Яценюк шо-то начинает вещать ,сразу вспоминается,как он обещал народу украинский газ по себестоимости .. "Украина обнаружила силу и способность быть настоящей опорой современной Европы", - Яценюк на встрече с Туском - Цензор.НЕТ 1544
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Народный фронт Яценюка по самое горло в корупционных схемах и скандалах.А в Украину привели войну именно корупционеры ,корупционер уже потенциальный предатель .
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Снова куля из лоба вылезла! Заткни свою кулю в лоб назад и не вызывай у людей рвотный рефлекс! Гнида!....
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С. Бачок, заявила сегодня на «60 минут ненависти», что она защищает украинцев от Порошенка («Мьі защищаем украинцев, от украинской власти»)...
Хотелось бьі усльішать комментарий Оли Шилкиной.
"Украина обнаружила силу и способность быть настоящей опорой современной Европы", - Яценюк на встрече с Туском - Цензор.НЕТ 2476
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цей злодій має одержати пожиттєве за нормальної влади
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З Меркель ,Путіним ,Могеріні, Туском І французьким Макароном плюс з українськими посіпаками чекати щось на кшталт Мінська ,під час якого було виконано умови куйла цими його кремлівськими холуями...
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коли ти сядеш кролік за 1 украдений міліард?
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да ти вже нормально накрав!
Вали жити на мальдіви!
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напиши ещё про 22 виллы Яценюка в Майами и напомни как Сеня в Чечне в 90-е воевал , а мы посмеёмся с очередной методички карликов
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Украина обнаружила силу и способность быть настоящей опорой современной Европы", - Яценюк на встрече с Туском. ФОТО
 
 
 
 
 
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