 "Украина обнаружила силу и способность быть настоящей опорой современной Европы", - Яценюк на встрече с Туском. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе "Народного фронта".

"За последние пять лет Украина не только устояла против прямой российской агрессии. Украина не только начала и осуществила много далеко идущих внутренних изменений. Украина обнаружила силу и способность быть настоящей опорой современной Европы", - написал в Фейсбуке лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк после встречи с Президентом Европейского Совета Дональдом Туском 19 февраля в Киеве.

Арсений Яценюк подчеркнул, что сегодня Дональд Туск произнес в Верховной Раде Украины историческую речь: "Это было выступление выдающегося друга нашего народа и выдающегося европейского лидера".

"Украина будет помнить сегодняшнее слово Дональда Туска, произнесенное на украинском языке", - написал он.

От имени Европейского Союза Дональд Туск "выразил почтение украинским героям, которые дали миру большой пример непокорности и борьбы за свободу", - подчеркнул Арсений Яценюк.

Он отметил, что в выступлении Президента Европейского Совета "четко прозвучало ясное видение нашего европейского будущего":

"Спасибо Президенту Европейского Совета за поддержку и преданность Украине".

Арсений Яценюк сообщил, что во время его сегодняшней встречи с Дональдом Туском речь шла о "будущих испытаниях в украинской и общеевропейской политической жизни, поскольку в этом году в нашем государстве - выборы Президента и парламента, а в ЕС - выборы в Европейский парламент".

"Нет Европы без Украины", сказал сегодня Дональд Туск. Это - великие слова. Добавлю: Украина - это ключ к будущему Европы ", - написал лидер" Народного фронта ".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Только тот, кто солидарен с Украиной, имеет право называться европейцем, - Туск. ВИДЕО





