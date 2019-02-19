 25 февраля в порт Одессы прибудет ракетный эсминец США USS Donald Cook

Ракетный эсминец США USS Donald Cook 25 февраля прибудет в порт Одессы. Об сообщили в пресс-службе Военно-морских сил ВСУ, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"25 февраля в порт Одессы прибудет корабль США Donald Cook", – отметили в пресс-службе.
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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, министр обороны Степан Полторак анонсировал, серьезную активизацию военного присутствия НАТО в Черном море. По его словам, корабли НАТО и ключевых союзников Альянса будут заходить в Черное море каждый месяц.
Министр иностранных дел Павел Климкин 18 февраля сообщил, что на следующей неделе в Одессу прибудут корабли НАТО.
Наш одесский Илон Маск.
1 марта 1917 года сЦарь всея РАБссии Николашка послал РАБссию куда подальше..отказавшись править тем быдлом..
1 марта 1881 года сЦаря всея РАБссии Алексашку 2 замочила в сортире Софья Перовская,явно была бандеровской террористской..
1 марта 2014 года ДурьДума РАБссии объявила войну Украине,ЗА проголосовало 188 Хмырей во главе в Валей Полстакана....
И тд...
«Нептуньі» против коробок козлорьільіх, а там есть такие что и одного «Нептуна» хватит.
Кстати, а для крейсера «Москва», краску для ремонта уже закупили?
З'їли пацюки.
Подаренньіе катера стоят незабранньіе - типа нам не к спеху.
"Орехово-Зуево"- это из серии геморроического уничтожения иракских ишаков ракетами "Калибр" при пулянии ими "по ИГИЛ в Сирии" из Каспия.
"Иван Хурс"- это один из "разведчиков", писец к которым обычно подкрадывается незаметно и сзади в виде скотовоза "Ашот", пока их "командир" допивает 3-ю за вечер бутылку водки.