EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019 Убийство Гандзюк Отстранение Супрун Создание Поместной Церкви Агрессия России против Украины
 Происшествия
  1704  75
Все про:НАТО (6231) Одесса (5338)

 25 февраля в порт Одессы прибудет ракетный эсминец США USS Donald Cook

НАТО усиливает присутствие в Черном море: корабли Альянса будут заходить в него каждый месяц.

Ракетный эсминец США USS Donald Cook 25 февраля прибудет в порт Одессы. Об сообщили в пресс-службе Военно-морских сил ВСУ, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"25 февраля в порт Одессы прибудет корабль США Donald Cook", – отметили в пресс-службе.

Читайте на Цензор.НЕТ: Порошенко подписал закон, закрепляющий в Конституции курс Украины в ЕС и НАТО

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, министр обороны Степан Полторак анонсировал, серьезную активизацию военного присутствия НАТО в Черном море. По его словам, корабли НАТО и ключевых союзников Альянса будут заходить в Черное море каждый месяц.

Министр иностранных дел Павел Климкин 18 февраля сообщил, что на следующей неделе в Одессу прибудут корабли НАТО.

Источник: https://censor.net.ua/n3112598
 
 
 Топ комментарии
 
Цапы их даже не заметят... Они против сильных не дергаются.
 показать весь комментарий
 
Не на пару, а 23 утром, когда совковая вата внуков выводит на бульвар...пердаки им немного поджечь
 показать весь комментарий
 
він був одним із конструкторів адмірала кузі 25 февраля в порт Одессы прибудет ракетный эсминец США USS Donald Cook - Цензор.НЕТ 3686
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
А в Мариуполь его нельзя пригласить? Чтобы посмотреть, как кацапы за ним под мостом будут гоняться.
 показать весь комментарий
 
 
Цапы их даже не заметят... Они против сильных не дергаются.
 показать весь комментарий
 
 
Тьі в курсе о глубинах Черного моря?
 показать весь комментарий
 
 
Он судя по всему не пройдет по высоте , под мостом , да и Азов мелковат для него. Этот красавец предназначен больше для океанов. У него осадка 9,4 м.
 показать весь комментарий
 
 
Он рядом постоит, мокше на обосраться хватит и того.
 показать весь комментарий
 
 
Не мог пойти далее и газогенератор поставить...бензин бы сэкономил
 показать весь комментарий
 
 
він був одним із конструкторів адмірала кузі 25 февраля в порт Одессы прибудет ракетный эсминец США USS Donald Cook - Цензор.НЕТ 3686
 показать весь комментарий
 
 
да це ж справжній п"ятирукий семихуй. куди тому мкаску
 показать весь комментарий
 
 
Герасим утопил МУМу,Плешивый Хмырь подлодку КУРСК,а ССр сдох от Томагавка Рейгана 25 февраля в порт Одессы прибудет ракетный эсминец США USS Donald Cook - Цензор.НЕТ 8267 25 февраля в порт Одессы прибудет ракетный эсминец США USS Donald Cook - Цензор.НЕТ 8267
 показать весь комментарий
 
 
Не на пару, а 23 утром, когда совковая вата внуков выводит на бульвар...пердаки им немного поджечь
 показать весь комментарий
 
 
Президент Трамп поздравил КРЫСадента всея РАБссии Зелинского с избранием на высокий пост Штырлица всея кацапесдоссии в Украине
 показать весь комментарий
 
 
Сенатор, тиж поважна ніби людина. А інколи таке пишеш... нууу як порохобот...
 показать весь комментарий
 
 
Троллить РАБссиянских Хмырей,лучше чем сраный юмор Зелинского на Гоффноквартале 95 25 февраля в порт Одессы прибудет ракетный эсминец США USS Donald Cook - Цензор.НЕТ 6564 25 февраля в порт Одессы прибудет ракетный эсминец США USS Donald Cook - Цензор.НЕТ 6564
 показать весь комментарий
 
 
а ти пропонуй за кого. подумаємо. обсудимо. а то пишеш наче дрочер якийсь)))
 показать весь комментарий
 
 
1 марта на РАБсси "знаменательная" дата...
1 марта 1917 года сЦарь всея РАБссии Николашка послал РАБссию куда подальше..отказавшись править тем быдлом..
1 марта 1881 года сЦаря всея РАБссии Алексашку 2 замочила в сортире Софья Перовская,явно была бандеровской террористской..
1 марта 2014 года ДурьДума РАБссии объявила войну Украине,ЗА проголосовало 188 Хмырей во главе в Валей Полстакана....
И тд...
 показать весь комментарий
 
 
Отречение сЦарь написал вечером 28 февраля в присутствии Михаила Родзянко и генерала Алексеева
 показать весь комментарий
 
 
Это официальная матня кремлевских гоффноедов и я ее видел 50 лет назад.. 25 лютого в порт Одеси прибуде ракетний есмінець США USS Donald Cook - Цензор.НЕТ 5207
 показать весь комментарий
 
 
Адмирал Колчак все затеял...все есть в Ютьюбе 25 лютого в порт Одеси прибуде ракетний есмінець США USS Donald Cook - Цензор.НЕТ 7356
 показать весь комментарий
 
 
Свой Томагавк против ССра дохлого Рейган запустил 23 марта 1983 года,..Сябро не булдь идиотом..
 показать весь комментарий
 
к подгоревшему месту прикладывай лед,мокша
 показать весь комментарий
 
 
Эскадра НАТО войдет в Черное море 23 марта,в составе буде 25 корабликов,с выборами президента Украины это не связано...
 показать весь комментарий
 
 
Подбросьте козлорьільім идею, ето Порошенко на етих кораблях, готовится бежать на Мальдивьі. Совкобьідло хавало и не такое.

 показать весь комментарий
 
 
У ***** есть план , на случай если он будет уверен , что Педро выигрывает , он начинает серьезное наступление на Донбассе , скорее всего на Марик , Педро тогда обязан отменить выборы и ввести военное положение и тогда все начнут верещать , что это он организовал бо боялся проиграть . А так эта эскадра отобьет всякое желание у кацапов нам мешать выбирать президента.
 показать весь комментарий
 
Глупости. Он и так президент и должен выполнять свою работу даже в период выборов. Он не стоит возле избирательных урн и не стережет их, а процедура инагурации это фикция для переназначенного президента.
 показать весь комментарий
 
В нашу гавань заходили корабли! Большие корабли из Океана! В таверне веселились моряки! И пили за здоровье атамана! (с)
 показать весь комментарий
 
А де це Вітренчиха? Саме час пропіаритись.

 показать весь комментарий
 
 
Где то в США, наверное гостит у детей.
 показать весь комментарий
 
 
Сдулась. За нее теперь кремль и троячку ржублей не заплатит.
 показать весь комментарий
 
Славный кораблик. Такой "Нептуном" не завалишь, разве что парой десятков.
 показать весь комментарий
 
А «Нептуньі» не на етот кораблик заточеньі. Тем более на союзньій, штатовский.
«Нептуньі» против коробок козлорьільіх, а там есть такие что и одного «Нептуна» хватит.
Кстати, а для крейсера «Москва», краску для ремонта уже закупили?
 показать весь комментарий
 
 
А что там с новыми фрегатами кацапскими? Которые пр.11356. Все три в Скрепостополе или уже потонул кто?
 показать весь комментарий
 
Президент Украины запретил строить базы НАТО в Очакове,Одессе и Яворове. 25 лютого в порт Одеси прибуде ракетний есмінець США USS Donald Cook - Цензор.НЕТ 1208 25 лютого в порт Одеси прибуде ракетний есмінець США USS Donald Cook - Цензор.НЕТ 1208
 показать весь комментарий
 
Лучше бы конечно бригаду морской пехоты на постоянной основе к нам перебросили , мы даже землю под их базу найдем , в аренду за 1 бакс на 10 лет. Да и пару звеньев F-15 то же лишними не были бы.
 показать весь комментарий
 
 
А когда Вануату откроет военно-морскую базу в мурманске? Союзники жеж...
 показать весь комментарий
 
 
В далёком созвездии Тау Кита всё стало для нас непонятно. Сигнал посылаем - "Вы что это там?", а нас посылают обратно (с)
 показать весь комментарий
 
Потому что немає коштів.
З'їли пацюки.
Подаренньіе катера стоят незабранньіе - типа нам не к спеху.
 показать весь комментарий
 
Пусть сначала Мордор санкции за них получит по самые гланды , а потом заберем . Не беги впереди паровоза , а то не успеешь.
 показать весь комментарий
 
РАБссия собирается на КУБУ 25 лютого в порт Одеси прибуде ракетний есмінець США USS Donald Cook - Цензор.НЕТ 5336Шо опять? Хрущева подвиг повторять?кацаПсины не забудьте бонинок Никитки Сергеича,он точно потопит Авианосцы Нимиц и Рональд Рейган.Адмирал Кузя слабак... 25 лютого в порт Одеси прибуде ракетний есмінець США USS Donald Cook - Цензор.НЕТ 5336 25 лютого в порт Одеси прибуде ракетний есмінець США USS Donald Cook - Цензор.НЕТ 5336
 показать весь комментарий
 
 
СкреПОНОСцы Мавзолейные,дважды бравшие Чечню...ПОДАВИТЕСЬ Украиной... 25 лютого в порт Одеси прибуде ракетний есмінець США USS Donald Cook - Цензор.НЕТ 730Быдло краснопузое
 показать весь комментарий
 
 
Одесситы, если увидите хоть одну гниду с плакатиком против НАТО - сразу, не разговаривая, бейте гниду в морду до крови и беззубого шамканья!!
 показать весь комментарий
 
 
Параша пытается встать с колен. "Как заявили в Национальном центре управления обороной РФ во вторник, Черноморский флот начал наблюдение за эсминцем "Дональд Кук". Непосредственный контроль за его действиями осуществляют малый ракетный корабль "Орехово-Зуево" и разведывательный корабль "Иван Хурс".

"Орехово-Зуево"- это из серии геморроического уничтожения иракских ишаков ракетами "Калибр" при пулянии ими "по ИГИЛ в Сирии" из Каспия.
"Иван Хурс"- это один из "разведчиков", писец к которым обычно подкрадывается незаметно и сзади в виде скотовоза "Ашот", пока их "командир" допивает 3-ю за вечер бутылку водки.
 показать весь комментарий
 
Он у же вроде когдато к нам приходил. Но он ходит туда, сюда? Оставайтесь у нас!
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия25 февраля в порт Одессы прибудет ракетный эсминец США USS Donald Cook
 
 
 
 
 
 вверх