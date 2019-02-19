 ЦИК зарегистрировала трёх наблюдателей от Германии

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

"Рассмотрев соответствующее обращение, Комиссия зарегистрировала 3 официальных наблюдателей от Федеративной Республики Германия на очередные выборы Президента Украины 31 марта 2019 года", - отмечают в ЦИК.

Таким образом, по состоянию на 19 февраля ЦИК зарегистрировала 307 официальных наблюдателей от международных организаций и иностранных государств на выборах президента Украины.

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Кроме того, ЦИК утвердила форму и текст плакатов, разъясняющих порядок голосования на выборах президента Украины и ответственность за нарушение законодательства о выборах президента.

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