 Кровавое ДТП в Харькове - приговор Зайцевой и Дронову вынесут 26 февраля

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Считаю, что вина обвиняемых в данном деле в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.286 Уголовного кодекса Украины доказана во время судебного рассмотрения, но степень вины Дронова Геннадия Алексеевича считаю большей, чем Зайцевой Елены Олеговны, принимая во внимание значительно бОльшую возможность предотвратить ДТП в данном деле, намного бОльшую техническую возможность остановиться перед столкновением машин в связи со значительно меньшей скоростью движения его авто и учитывая безусловно намного бОльший опыт вождения" - сказала адвокат Е.Зайцевой Юлия Козырь в ходе дебатов в Киевском райсуде Харькова во вторник.

Также читайте: Кровавое ДТП в Харькове: Зайцева признала свою вину и готова понести наказание

Она попросила суд назначить наказание ее подзащитной с учетом смягчающих обстоятельств.

"При вынесении приговора судом в данном деле прошу учесть два смягчающие наказание обстоятельства, а именно... искреннее раскаяние и добровольное возмещение нанесенного ущерба... Прошу назначить наказание Зайцевой Елене Олеговне с учетом наличия двух обстоятельств, которые смягчают наказание, и положения ст.69-1 (в соответствии с которой при наличии смягчающих обстоятельств наказание, назначенное судом, не должно превышать две трети наиболее сурового наказания, предусмотренного статьей - ИФ) УК Украины", - сказала Ю.Козырь.

Гособвинители не согласились с позицией защиты Е.Зайцевой.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Защита обвиняемого в смертельном ДТП в центре Харькова Дронова требует признать его невиновным

"Сторона обвинения не соглашается с позицией стороны защиты Зайцевой и считает, что оснований для назначения последний наказания с применением положения ст. 69-1 УК отсутствуют, поскольку, как мы отмечали в своей речи и как это установлено в ходе судебного разбирательства, есть только одно обстоятельство, смягчающее наказание Зайцевой: это искреннее раскаяние, которое выразилось в добровольном частичном возмещении ущерба некоторым пострадавшим", - сказал прокурор Валерий Бухан.

В своем последнем слове Г.Дронов раскритиковал судебный процесс.

"Я, как и все остальные люди думал, что здесь должно быть все честно, справедливо... Но то, что здесь происходило, на истину совсем не похоже... Пользуясь своим словом, я не прошу смягчить мне меру наказания, так как из всего судебного процесса я убедился, что это бесполезно", - сказал Г.Дронов.

Он еще раз попросил прощения у потерпевших, подчеркнув при этом, что действовал неумышленно

"Да, это большая трагедия для нас всех, но в этом несчастном случае не было злого умысла... Да, я не признал своей вины в том, что произошло, своей вины в наступлении этого ужаса. Но я осознаю свое участие в этом и раскаиваюсь. Я не единожды просил прощения и в суде, и в камере, перед Богом. Я каждый день просил прощения бесчисленное количество раз. Я прошу его и сейчас: простите меня... Простите меня, пожалуйста. Во всем остальном я поддерживаю своих адвокатов и надеюсь на справедливое решение суда", - сказал Г.Дронов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наркотическое опьянение не идентифицировали, - нарколог Федирко об осмотре участницы смертельного харьковского ДТП Зайцевой. ВИДЕО

Суд удалился в совещательную комнату. Оглашение приговора назначено на 26 февраля.

Как сообщалось, ранее гособвинение потребовало признать Е.Зайцеву и Г.Дронова виновными по ч.3 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, в результате которого погибли несколько человек) УК Украины и назначить каждому наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами на 3 года, а гражданские иски потерпевших удовлетворить в полном объеме.

Защита Г.Дронова потребовала признать его невиновным в связи с недоказанностью состава преступления.

Е.Зайцева заявила, что готова нести любое наказание, которое назначит суд.

Также читайте: Смертельное ДТП в Харькове: оба водителя нарушали ПДД

Напомним, 18 октября 2017 года вечером на ул. Сумской в Харькове произошла авария. По предварительной информации, внедорожник Lexus въехал в толпу людей, в результате чего 5 человек погибли, еще одна девушка умерла позднее в больнице.

Прокуратура области утвердила подозрение 20-летней харьковчанке Елене Зайцевой по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, что повлекло гибель 6 человек (ч. 3 ст. 286 УК Украины).

20 октября суд определил меру пресечения Зайцевой в виде содержания под стражей на 60 суток без права внесения залога.

6 ноября было объявлено о подозрении по ч. 3 ст. 286 еще одному участнику ДТП - водителю Volkswagen Touareg Геннадию Дронову. По словам адвоката Дронова Сергея Перепелицы, вручение подозрения проходило в больнице, где его подзащитный находился на стационарном лечении. 8 ноября судья Киевский райсуд Харькова определил меру пресечения Дронову в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.