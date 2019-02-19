 За 4 года Украина выплатила жителям оккупированного Донбасса 80 млрд грн пенсий, - Марчук

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщил представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Евгений Марчук.
"За 4 года Украина выплатила пенсий гражданам, которые находятся на той территории, по данным на 3 дня назад уже на 79-80 млрд грн. Умножьте на курс доллара, и вы увидите, что это $3 млрд", - сказал Марчук.
"Единственное, конечно, это не пересылается бандитам на той территории и разделяется - уроки выучены", - добавил представитель Украины.
со слезами радости, благодарят
Кормить кормильцев , это нонсенс какой- то соевый
И получается чудо - если сложить две эти цифры: 80+70 лярдов - то Украине никакие кредиты не нужны.
20 лярдов в год - пенсии даунбасса
70 лярдов в год - роттердам +
это практически как раз дефицит бюджета Украины
І як же, цікаво, ви це перевірили? А Закон про окупаційні території, які обслуговує окупант у нас вже не діє?
Источник: https://censor.net.ua/n3112588
Сралин Рузвельт и Черчилль.1945 год.Потсдамская конференция,июль
Сралин : ми паляжили канець немьцям брата Риббеннтьропа...
Рузвельт : слыш чурка кавказский, я тебя тушонкой завалил по самую вонючую ЖО..пу
Черчилль : пацаны,50 стран всего Мира пабеждали Гитлера в Коалиции...,а вы все Гоффно делите...1939 года..бараны