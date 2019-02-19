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 Политика Украины, Общество
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Все про:выплаты (229) Марчук (144) пенсия (1811) Донбасс (17981)

 За 4 года Украина выплатила жителям оккупированного Донбасса 80 млрд грн пенсий, - Марчук

Жители оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей получили в течение четырех минувших лет 80 млрд грн пенсионных выплат из украинского бюджета.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщил представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Евгений Марчук.

"За 4 года Украина выплатила пенсий гражданам, которые находятся на той территории, по данным на 3 дня назад уже на 79-80 млрд грн. Умножьте на курс доллара, и вы увидите, что это $3 млрд", - сказал Марчук.

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"Единственное, конечно, это не пересылается бандитам на той территории и разделяется - уроки выучены", - добавил представитель Украины.

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Источник: https://censor.net.ua/n3112588
 
 
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Вот это АТО, ООС, война, вот это и я понимаю, кормим, электрику, воду даем, прелесно
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Та може соевые не сильно то и платили. Больше на мертвые души начисляли. А там можно и на Мальдивы- пальмы опрыскивать
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та пофиг как там, но у Украины спи 80 лярдов, вот , что обидно
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30% від цієї суми пішли посередникам, сбушникам, чиновникам, банковським службовцям, місцевій мафії! За це рошен обов'язково буде засуджений і всі причетні також!
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80 - то им на цыгаркы. Главные гешефты - пороттердамить, таможня, акцизы с топлива, бюджет! Во где звонкий шекель крутится!!!
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Вы хотите сказать что вата стала больше Украину любить? Они считают что мы им должны - так было, так есть, так будет.
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и они благодарны, наверное
со слезами радости, благодарят
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Эт что это получается? Каждый работающий платит пенсию нескольким пенсам, согласно солидарной системе.... дамбасяне платят налоги Украине??? Чем? *******, которыми они зарплату получают??? Т.е. я кормлю еще и дамбасских? А на... оно мне надо??
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Мне оно тоже ненадо. Присоединяюсь . Мне есть , кого кормить .
Кормить кормильцев , это нонсенс какой- то соевый
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Ублюдки! А с чьих карманов вы достали это бабло???
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Вот куда идут транши МВФ))) а еще ахметка с жирной шоколадкой тарифы роттердам+ установил и из бюджета качает порядка 70 млрд.

И получается чудо - если сложить две эти цифры: 80+70 лярдов - то Украине никакие кредиты не нужны.
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А пенсії там у шажтарів високі,по 10-12 тисяч,та плюс пегреси.Петро корме окупований Донбас.
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Термос прийдет, кормить перестанет, ибо будет нечем)
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Там многие очень хорошо устроились, одну пенсию получают рублями а за второй ездят получать в гривнах, коммуналка копеечная.
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И не только пенсионеры, есть еще псевдопереселенцы, фактически живут в Донецке но мотаются за пособиями.
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Гитлер заплатил Сралину миллиардs долларс.до сих пор воняет Мавзолеем...скреПОНОсным
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Если быть точнее:
20 лярдов в год - пенсии даунбасса
70 лярдов в год - роттердам +

это практически как раз дефицит бюджета Украины
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Вообще-то если бы мы были европейцами - мы бы такую х-ню в исполнении шоколадника и торговца трюселями точно не терпели
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это почти половина того, шо выклянчили у МВФ
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ДАУНбасс это РАБссия,с приднестровем и прочим Абхазо Осетинским гоффном...,уважайте РАБссию... За 4 года Украина выплатила жителям оккупированного Донбасса 80 млрд грн пенсий, - Марчук - Цензор.НЕТ 3796
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"Единственное, конечно, это не пересылается бандитам на той территории и разделяется - уроки выучены", - добавил представитель Украины.
І як же, цікаво, ви це перевірили? А Закон про окупаційні території, які обслуговує окупант у нас вже не діє?
Источник: https://censor.net.ua/n3112588
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Не пойму,он что,гордится этим? Кто-кто,а тамошние полоумные пенсы ну ооооочень "любят" Украину. Их любовь такая же большая,как и их принципиальность,когда они щемятся сюда за деньгами. Кормильцы Украины,блеать.
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Если наши в Минске оправдываются этими цифрами , то получается мир не признает это внешней агрессией и наши соглашаются с такой постановкой....
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Предлагаю крымчанам тоже выплачивать. Они тоже оккупированные.
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Анекдот про РАБссию...Ютьюб...
Сралин Рузвельт и Черчилль.1945 год.Потсдамская конференция,июль
Сралин : ми паляжили канець немьцям брата Риббеннтьропа...
Рузвельт : слыш чурка кавказский, я тебя тушонкой завалил по самую вонючую ЖО..пу
Черчилль : пацаны,50 стран всего Мира пабеждали Гитлера в Коалиции...,а вы все Гоффно делите...1939 года..бараны
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Знаю одного шахтаря,шипит на Украину,как змея,но регулярно ездит за пенсией. Когда понимаешь,что с твоих налогов,платят бабки таким уродам,то тошно становится.
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Ну и плюс уголь у них покупаем по левым схемам.Пенсиями и зарплатами вообщем обеспечиваем
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗа 4 года Украина выплатила жителям оккупированного Донбасса 80 млрд грн пенсий, - Марчук
 
 
 
 
 
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