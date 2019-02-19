 За 4 года Украина выплатила жителям оккупированного Донбасса 80 млрд грн пенсий, - Марчук

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщил представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Евгений Марчук.

"За 4 года Украина выплатила пенсий гражданам, которые находятся на той территории, по данным на 3 дня назад уже на 79-80 млрд грн. Умножьте на курс доллара, и вы увидите, что это $3 млрд", - сказал Марчук.

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"Единственное, конечно, это не пересылается бандитам на той территории и разделяется - уроки выучены", - добавил представитель Украины.

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