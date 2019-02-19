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 Командование ВВС опровергло информацию о полете российского бомбардировщика над Донбассом

Командование воздушных сил ВСУ опровергло информацию о полете самолета Воздушно-космических сил РФ в районе проведения операции Объединенных Сил.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба командования Воздушных сил ВСУ.

"В сети Интернет, некоторыми информационными интернет-изданиями распространяется информация, что якобы 15 февраля 2019 в воздушном пространстве Украины в районе проведения ООС наблюдался пролет самолета Воздушно-космических сил РФ типа ТУ-95. Проверив выше указанную информацию сообщаем, что она не соответствует действительности", - говорится в сообщении.

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее,  наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ задокументировали полет самолета в зоне безопасности над неподконтрольными территориями Донецкой области 15 февраля.

Источник: https://censor.net.ua/n3112585
 
 
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Командуючих ВПС відразу в тюрму, за співпрацю з ворогом, з позбавленням військового звання, державних нагород і пенсії! Ще хто скаже що там не було російського літака - відразу в тюрму! Непрофесіонали і фальсифікатори гірше ніж вороги!
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Я уже писал, что слава богу, что еще в ВС остались грамотные офицеры.
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При любых раскладах это единственно возможная отмазка.Не летал-так не летал. А летал,то не признавать же собственную лажу и бесхребетность?
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скорее всего, кацапы делают вбросы такого плана, что бы общественность привыкла к такого рода "новостям".
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В общем, что в небе уж точно не вызывает сомнения - так это тяжёлая, зловеще набухшая, хищная Луна сегодняшнего Суперлуния...
Mayhem - Freezing Moon


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Т.е. все-таки это не ОБСЕ заявила про тяжбомб, а какой-то очередной медиа-мудак перепечатал другого медиа-мудака, ссылаясь на ОБСЕ.
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А что такое командование ВВС - командование военно воздушными страусами ?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияКомандование ВВС опровергло информацию о полете российского бомбардировщика над Донбассом
 
 
 
 
 
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