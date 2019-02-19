Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба командования Воздушных сил ВСУ.
"В сети Интернет, некоторыми информационными интернет-изданиями распространяется информация, что якобы 15 февраля 2019 в воздушном пространстве Украины в районе проведения ООС наблюдался пролет самолета Воздушно-космических сил РФ типа ТУ-95. Проверив выше указанную информацию сообщаем, что она не соответствует действительности", - говорится в сообщении.
Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ задокументировали полет самолета в зоне безопасности над неподконтрольными территориями Донецкой области 15 февраля.
Командование Воздушных сил опровергло информацию о полете российского бомбардировщика над Донбассом
Командование воздушных сил ВСУ опровергло информацию о полете самолета Воздушно-космических сил РФ в районе проведения операции Объединенных Сил.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба командования Воздушных сил ВСУ.
Mayhem - Freezing Moon
И да
Darkthrone - Under A Funeral Moon (1993)
Immortal - Diabolical Fullmoon Mysticism (1992)
Посмотрите фото самих наблюдателей и найдете с какими "пушками" они бегают. Даже если самолета почти небыло видно, его все равно надо было фоткать
ОБСЄ на Донбасі відсутня, присутня спільна комісія з участю ОБСЄ. І там теж є зрадо#@би, русофіли та та відверті українофоби, професійні розвідники різних країн.
У них хіба є радари і розпізнавачі, якщо є то покажіть фотографії.
Це те саме що кожен день хтось бачить НЛО, але доказів немає, але у деяких від таких повідомлень паранойя починається.
Завтра хто не будь заради приколу напише що в Києві російський спецназ захопив аеродром, і гарантовано знайдеться деяка маса котра в це повірить і буде звинувачувати шоколадних бариг.
https://ru.tsn.ua/video/video-novini/nad-azovskim-morem-postoyanno-kursiruyut-vrazheskie-samolety.html
-Так Чернобль вибухнув,менi знайомий дзвонив с Припяти.
-Брехня.По ящику такого не казали.А зараз ще главний физик виступав,та казав,що фон у нормi