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Все про:армия РФ (5722) ВВС (183) самолет (2179) бомбардировка (305)

 Командование Воздушных сил опровергло информацию о полете российского бомбардировщика над Донбассом

Командование воздушных сил ВСУ опровергло информацию о полете самолета Воздушно-космических сил РФ в районе проведения операции Объединенных Сил.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба командования Воздушных сил ВСУ.

"В сети Интернет, некоторыми информационными интернет-изданиями распространяется информация, что якобы 15 февраля 2019 в воздушном пространстве Украины в районе проведения ООС наблюдался пролет самолета Воздушно-космических сил РФ типа ТУ-95. Проверив выше указанную информацию сообщаем, что она не соответствует действительности", - говорится в сообщении.

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее,  наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ задокументировали полет самолета в зоне безопасности над неподконтрольными территориями Донецкой области 15 февраля.

Источник: https://censor.net.ua/n3112585
 
 
 Топ комментарии
 
При любых раскладах это единственно возможная отмазка.Не летал-так не летал. А летал,то не признавать же собственную лажу и бесхребетность?
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Есть официальный отчет ОБСЕ и там зафиксирован самолет.
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В общем, что в небе уж точно не вызывает сомнения - так это тяжёлая, зловеще набухшая, хищная Луна сегодняшнего Суперлуния...
Mayhem - Freezing Moon

Командування ВПС спростувало інформацію про політ російського бомбардувальника над Донбасом - Цензор.НЕТ 8902
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Командуючих ВПС відразу в тюрму, за співпрацю з ворогом, з позбавленням військового звання, державних нагород і пенсії! Ще хто скаже що там не було російського літака - відразу в тюрму! Непрофесіонали і фальсифікатори гірше ніж вороги!
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Ігорко... тшшшш... спокійно) водичка, валер'янка... м'ятний чай ще кажуть заспокоює... без тебе буде нудно. бережи себе
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ему дать кардинального успокоительного...)
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Я уже писал, что слава богу, что еще в ВС остались грамотные офицеры.
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При любых раскладах это единственно возможная отмазка.Не летал-так не летал. А летал,то не признавать же собственную лажу и бесхребетность?
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скорее всего, кацапы делают вбросы такого плана, что бы общественность привыкла к такого рода "новостям".
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В общем, что в небе уж точно не вызывает сомнения - так это тяжёлая, зловеще набухшая, хищная Луна сегодняшнего Суперлуния...
Mayhem - Freezing Moon


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Лимбоник - то, что надо лунной ночью! Вживую звучит по-особому.
И да Командування ВПС спростувало інформацію про політ російського бомбардувальника над Донбасом - Цензор.НЕТ 5199
Darkthrone - Under A Funeral Moon (1993)
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И тот случай, когда первый альбом получается ниразу не комом:
Immortal - Diabolical Fullmoon Mysticism (1992)
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Т.е. все-таки это не ОБСЕ заявила про тяжбомб, а какой-то очередной медиа-мудак перепечатал другого медиа-мудака, ссылаясь на ОБСЕ.
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Есть официальный отчет ОБСЕ и там зафиксирован самолет.
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А что такое командование ВВС - командование военно воздушными страусами ?
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А есть хоть какое-то фото или видео подтверждение этого "самолета"? на сайте ОБСЕ я эту новость нашел, но никаких фото нет. Был ли мальчик?
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видели - все видели, но все забыли дома телефоны...\просто шок какой-то...)\
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Они его разглядели в бинокль("четыре турбовинтовые двигатели и стреловидное крыло"), а про фото - ты юморист! разве что Карлсон летел рядом и снимал...тогда ищи Карлсона! Командування ВПС спростувало інформацію про політ російського бомбардувальника над Донбасом - Цензор.НЕТ 1519
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То есть бинокли с хорошим зумом у них есть, а фотоаппаратов с 20кратным зумом у них нет?
Посмотрите фото самих наблюдателей и найдете с какими "пушками" они бегают. Даже если самолета почти небыло видно, его все равно надо было фоткать
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мне кажеца, что, если таки будут самолеты РФии, то сбивать их нельзя, а то путин нападет
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когда на крещатик войдут танки рф - стрелять по ним нельзя, а то путин нападет
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ждем сообщение ОБСЕ о заходе колонны танков и градов с территории РФии и опровержения ВСУ
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Командование ВВС опровергло ?!?... У меня возник только один вопрос -- ввс это Украинские или уже нет.....
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Покажіть докази, а потім зрадо#@бствуйте, і хто ви взагалі такі щоб обсирати українських військових ?
ОБСЄ на Донбасі відсутня, присутня спільна комісія з участю ОБСЄ. І там теж є зрадо#@би, русофіли та та відверті українофоби, професійні розвідники різних країн.
У них хіба є радари і розпізнавачі, якщо є то покажіть фотографії.
Це те саме що кожен день хтось бачить НЛО, але доказів немає, але у деяких від таких повідомлень паранойя починається.
Завтра хто не будь заради приколу напише що в Києві російський спецназ захопив аеродром, і гарантовано знайдеться деяка маса котра в це повірить і буде звинувачувати шоколадних бариг.
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Странный ответ командования ВВС. Опровергать надо не интернет издания, а публикацию ОБСЕ. На "дурачков перевели стрелки" и "дурака включили" на всякий случай
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Нема диму без вогню
https://ru.tsn.ua/video/video-novini/nad-azovskim-morem-postoyanno-kursiruyut-vrazheskie-samolety.html
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Или ПВО Украины го*но или ОБСЕ брехло.
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Че то не очень верится этим соево шоколадным отмазкам.....раскрали все что толоко можно тепер сказки рассказывают
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Куме ти куди с валiзами?
-Так Чернобль вибухнув,менi знайомий дзвонив с Припяти.
-Брехня.По ящику такого не казали.А зараз ще главний физик виступав,та казав,що фон у нормi Командування ВПС спростувало інформацію про політ російського бомбардувальника над Донбасом - Цензор.НЕТ 5196
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судя из видео, предоставленного местными (твиттер мансер), самолеты ( два) пролетали в районе официальной границы Украина-Россия без залета на оккуп территорию...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияКомандование Воздушных сил опровергло информацию о полете российского бомбардировщика над Донбассом
 
 
 
 
 
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