 Киев предлагает разработать компромиссную версию мандата миротворцев для Донбасса, - Марчук

Такое предложение высказал представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Евгений Марчук, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Громадське ТВ.

.В октябре 2018 года МинВОТ разработало примерную модель миротворческой миссии на Донбассе.

26 сентября Порошенко призвал Организацию Объединенных Наций ввести миротворческую миссию на Донбасс в рамках одного из мероприятий 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

29 сентября 2018 года Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина, Германия, Франция и США практически готовы вносить на голосование Совета Безопасности ООН проект резолюции о введении миротворцев ООН на Донбассе.

Спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер сообщил, что Швеция, Финляндия, Австрия, Беларусь, Сербия и Турция уже заявили о готовности принять участие в миротворческой миссии ООН в Донбассе. Идею введения миротворцев поддержал президент Польши Анджей Дуда. Порошенко заявлял, что в миротворческой миссии в Донбассе готовы принять участие более 40 стран.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трехсторонняя контактная группа - это Украина, Россия и ОБСЕ. Остальных приглашают, если есть проблема, - Марчук. ВИДЕО