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 Политика Украины
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Все про:Марчук (144) миротворцы (795) Донбасс (17981)

 Киев предлагает разработать компромиссную версию мандата миротворцев для Донбасса, - Марчук

Украинская сторона на переговорах предлагает разработать не ультимативную, а компромиссную версию с уступками по вопросу миротворческой миссии на Донбассе и мандата миротворцев.

Такое предложение высказал представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Евгений Марчук, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Громадське ТВ.

.В октябре 2018 года МинВОТ разработало примерную модель миротворческой миссии на Донбассе.

26 сентября Порошенко призвал Организацию Объединенных Наций ввести миротворческую миссию на Донбасс в рамках одного из мероприятий 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

29 сентября 2018 года Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина, Германия, Франция и США практически готовы вносить на голосование Совета Безопасности ООН проект резолюции о введении миротворцев ООН на Донбассе.

Спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер сообщил, что Швеция, Финляндия, Австрия, Беларусь, Сербия и Турция уже заявили о готовности принять участие в миротворческой миссии ООН в Донбассе. Идею введения миротворцев поддержал президент Польши Анджей Дуда. Порошенко заявлял, что в миротворческой миссии в Донбассе готовы принять участие более 40 стран.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трехсторонняя контактная группа - это Украина, Россия и ОБСЕ. Остальных приглашают, если есть проблема, - Марчук. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3112579
 
 
 Топ комментарии
 
Ну ка ,ну ка по подробней чем уже торгуете ? Землей? Чинами? Местами в Зраде ?
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Такие подонки,как марчук были при власти и ни черта не сделали для предотвращения теперешней ситуации. 23 года компромиссили с русней и теперь сидит и компромиссы предлагает.
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Це як? Ходити повзж кордону під обстрілом з білими флажками?
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Нет, подразумевался Порошенко, а чтобы зрада не слеталась на заголовок, а была возможность обсуждать статью, написал - Киев.
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Безальтернативное мыролюбство. Минск 7.
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Ну ка ,ну ка по подробней чем уже торгуете ? Землей? Чинами? Местами в Зраде ?
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Этот очередной, сраный миссионер еще не понял, что ПАРАША подотрется любыми компромисами и договоренностями??? И что это оно собралось уступать???
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Что именно предлагается в новой модели?
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Думаю, що з його то досвідом усе він прекрасно розуміє. А от нахріна таке пропонує - то вже інще питання...
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Воно розуміє, що на цій посаді повний "0". Тому і робить вигляд шо воно працює, ляпаючи таку маячню.
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Никаких компромисов с оккупантами. Тем более говорят что за пять лет Россия не смогла одержать ни одной победы и Украина уже победила. Тактически.
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Только полная и безоговорочная капитуляция Кремля устроит Мукачёво
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Це як? Ходити повзж кордону під обстрілом з білими флажками?
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Такие подонки,как марчук были при власти и ни черта не сделали для предотвращения теперешней ситуации. 23 года компромиссили с русней и теперь сидит и компромиссы предлагает.
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А если произнести Вильница, то кирдык планете Земля?
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ну коротко по країнах "міратворцах" ... ЩО В ЦЬОМУ СПИСКУ РОБИТЬ СЕРБІЯ І БІЛОРУСЬ???? країни *************!
Які "кампрамісе" і "уступки" ??? ця гнида в своєму розумі ? чи вони думають.що залякають людей "пальотаме бамбардіровщікав"??????
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Какие миротворцы? Перед ВСУ путь на Донецк открыт.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКиев предлагает разработать компромиссную версию мандата миротворцев для Донбасса, - Марчук
 
 
 
 
 
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