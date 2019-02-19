 Готовим ряд судебных исков против Супрун, - нардеп Мосийчук

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
Мосийчук отметил, что общался с американскими юристами и представителями украинской диаспоры в США.
"Готовим ряд судебных исков против гражданки США Супрун Ульяны Надежды, которая временно в нарушение украинского законодательства исполняет обязанности Министра здравоохранения Украины", - заявил он.
Напомним, 13 февраля Кабинет министров разрешил Супрун, в частности, подписывать документы по распределению лекарств и вакцин. Впрочем, она не может выполнять полномочия министра как члена правительства.
14 февраля судья Окружного административного суда г. Киева Сергей Каракашьян отменил свое первое решение об обеспечении иска в отношении и.о. министра здравоохранения. Таким образом, Ульяна Супрун получила возможность исполнять обязанности главы Минздрава.
5 февряля лидер Радикальной партии Олег Ляшко сообщил, что Окружной административный суд г.Киева по иску народного депутата Радикальной партии Игоря Мосийчука запретил Уляне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения Украины.
вот,это веселуха может быть,верно?)
видимо,ульяна,сильно на хвост щурам наступила
Он собирается подавать на неё в суд ТАМ?
Получается, - "Если нельзя, но очень нужно, то - можно"?
- Ради чого, доню?
Боже, спаси Украину !
Когда уже народ перестанет верит ,,политикам,, вешающим лапшу на уши : Ляшко и Тимошенко выделяются этим мастерством ....