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 Политика Украины, Общество
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Все про:иск (481) Мосийчук (325) Супрун Ульяна (450)

 Готовим ряд судебных исков против Супрун, - нардеп Мосийчук

Народный депутат от "Радикальной партии" Игорь Мосийчук сообщил, что вместе с командой готовит ряд судебных исков против и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Мосийчук отметил, что общался с американскими юристами и представителями украинской диаспоры в США.

"Готовим ряд судебных исков против гражданки США Супрун Ульяны Надежды, которая временно в нарушение украинского законодательства исполняет обязанности Министра здравоохранения Украины", - заявил он.

Напомним, 13 февраля Кабинет министров разрешил Супрун, в частности, подписывать документы по распределению лекарств и вакцин. Впрочем, она не может выполнять полномочия министра как члена правительства.

14 февраля судья Окружного административного суда г. Киева Сергей Каракашьян отменил свое первое решение об обеспечении иска в отношении и.о. министра здравоохранения. Таким образом, Ульяна Супрун получила возможность исполнять обязанности главы Минздрава.

5 февряля лидер Радикальной партии Олег Ляшко сообщил, что Окружной административный суд г.Киева по иску народного депутата Радикальной партии Игоря Мосийчука запретил Уляне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3112577
 
 
 Топ комментарии
 
Готовим ряд судебных исков против Супрун, - нардеп Мосийчук

видимо,ульяна,сильно на хвост щурам наступила
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Опять предвыборное обострение у сателлита Ляшка... К весне оно у многих проявляется
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Видно добре вона йому на яйця наступила
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Опять предвыборное обострение у сателлита Ляшка... К весне оно у многих проявляется
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так,ещё осенью и выборы в раду
вот,это веселуха может быть,верно?)
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- По сравнению с нашей концессией это деяние, хотя и предусмотренное уголовным кодексом, все же имеет невинный вид детской игры в крысу.(с)
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Готовим ряд судебных исков против Супрун, - нардеп Мосийчук

видимо,ульяна,сильно на хвост щурам наступила
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Це легко припинити. Варто лише поновити кримінальну справу про вимагання Мосійчуком хабара, і чоловік про Супрун забуде.
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>Мосийчук отметил, что общался с американскими юристами
Он собирается подавать на неё в суд ТАМ?
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Видно добре вона йому на яйця наступила
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кто бы ему опять мопед под хату припарковал..
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Финальный аккорд от ШЛюшковцев! Дембель не за горами, надо отработать бабло.
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Ну почему нельзя все сделать в соответствии с Законами Украины.
Получается, - "Если нельзя, но очень нужно, то - можно"?
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вымогатель подает иски в суд , только у нас такое возможно , а дырявую радикальную партию вылами разогнать
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Серьезных дядек с их махинациями зацепила Супрун,если эта цепная продажная мразь мосейчук так суетится.
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Заметьте,серьезные политики,в это не впрягаются.Шавок спустили.Игорек сам на "кукане"сидит. Готовим ряд судебных исков против Супрун, - нардеп Мосийчук - Цензор.НЕТ 3942
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Мосейчуку ногу хреново подлечили, болит, падла.😁
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т.к ногу то лечил...а голова так и осталась недолеченной, контуженной, ударенной
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Садити цю гниду Мусейчука-хабарника потрібно це вже точно
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Прикольно. Мочите ведьму фармацевтичускую.....ВИЛАМИ!
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Я смотрю заднеприводные совсем хотят на парламентских в ВР не пройти
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Когда уже его кто-нибудь радикально вылечит? Шизофреники сидят под куполом !
Боже, спаси Украину !
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Робин Гуд, сотвори чудо. Мосейчук так и напрашивается полетать, как Чечетов
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Правильно - баба яга должна ответить по закону за то что она натворила.
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Но перед этим должен ответить по закону этот "нардеп".
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Конечно, Супрун задавила мафию, зарабатывающих на лекарствах, то она враг маргинальной Радикальной партии.

Когда уже народ перестанет верит ,,политикам,, вешающим лапшу на уши : Ляшко и Тимошенко выделяются этим мастерством ....
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"Готовим ряд судебных исков против Супрун, - нардеп Мосийчук" - понятно, почему этот дворовой пёс до сих пор на свободе, его и всю псарню гомика ляшко, крышует Ахметов, кореш Рошена, надеюсь, на свободе они будут не долго.
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не, их осенью опять народ, ударенный держаком от граблей, выберет.
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Kostya Kostya Если Президентом будет Зеленский!
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Игорьок, дайош бахтееву министром! А то по дешёвому трамадолу соскучились.
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Што б ты гнида ляшковская лечился только в районой поликлинике. А лучше - выполни обещание , сделай аутодафе.. Я 10 литров бензина дам. Избавь Украину от своего присутствия, мразь..
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Шоколадники тебя не посадили, но прийдет время и тебя вздёрнут..
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГотовим ряд судебных исков против Супрун, - нардеп Мосийчук
 
 
 
 
 
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