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Все про:Турчинов (3094) кибербезопасность (332)

 Турчинов: РФ намерена задействовать весь арсенал, включая киберсредства, для влияния на демократическое волеизъявление украинского народа

Под председательством Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова состоялось заседание Национального координационного центра кибербезопасности.

Во время заседания были рассмотрены вопросы состояния защищенности серверов ЦИК и готовности к противодействию возможным кибератакам во время избирательного процесса, проект Концепции подготовки к отражению военной агрессии в киберпространстве и другие актуальные вопросы кибербезопасности государства, сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе СНБО.

По словам Турчинова, обеспечение кибербезопасности будущих выборов является важным вопросом для СНБО Украины.
"Имеющаяся информация свидетельствует о намерениях РФ задействовать весь имеющийся арсенал, в том числе кибернетические средства, для влияния на демократическое волеизъявление украинского народа", - отметил Секретарь СНБО Украины.

Он сообщил, что в ближайшее время при поддержке ЕС состоятся совместные учения, во время которых будут смоделированы различные сценарии кибервмешательств и отработаны модели реагирования на киберугрозы.
Турчинов также отметил, что по результатам предварительного заседания Национального координационного центра кибербезопасности Центральная избирательная комиссия заключила Меморандумы о сотрудничестве с субъектами обеспечения кибербезопасности, "в рамках которых избирательным комиссиям предоставляется всесторонняя техническая и методическая помощь". В этом контексте Секретарь СНБО Украины отметил слаженность работы ЦИК, СБУ и Госспецсвязи.

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Кроме того, на заседании обсуждались вопросы практического межведомственного взаимодействия, в частности, создания на базе управления информатизации ЦИК рабочей группы, в которую войдут лучшие специалисты СБУ и Госспецсвязи. "Будет организовано круглосуточное дежурство сил и средств кибербезопасности СБУ и ГСССЗИ, направленное на выявление, предупреждение и пресечение каких-либо несанкционированных действий по информационным ресурсам ЦИК", - сообщил Секретарь СНБО Украины.

Также члены Национального координационного центра кибербезопасности заслушали разработанную Министерством обороны Украины совместно с Генеральным штабом Концепцию подготовки к отражению военной агрессии в киберпространстве. Этот документ подготовлен в рамках реформирования и развития сектора обороны государства, реализации задач по достижению оперативной совместимости с НАТО, активного противодействия киберугрозам в условиях гибридной войны, практической имплементации Стратегии кибербезопасности и Закона Украины "Об основных принципах обеспечения кибербезопасности".

Источник: https://censor.net.ua/n3112575
 
   
 Топ комментарии
 
Вы не РФ , а своего народа боитесь на выборах Турчинов: РФ намерена задействовать весь арсенал, включая киберсредства, для влияния на демократическое волеизъявление украинского народа - Цензор.НЕТ 6871
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Уже подсуетились на случай проигрыша,если шо Путя виноват,неплохой ход,потом можно судится и обозначить хоть Люлю хоть Зелю агентом кремля
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Александр Турчинов просто еще не знает ,что Россию мы уже победили,так нам сказал Петр Порошенко.Поэтому не стоит переживать по этому поводу,это будут самые честные и прозрачные выборы в истории Украины.
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Вы не РФ , а своего народа боитесь на выборах Турчинов: РФ намерена задействовать весь арсенал, включая киберсредства, для влияния на демократическое волеизъявление украинского народа - Цензор.НЕТ 6871
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Прочитай внимательно статью, и скажи, в каком месте статьи вспоминается Порошенко?
Или ты считаешь, что раша не пытается и не будет пытаться влиять на наши выборы?
Или ты хочешь сказать, что этому (кацапскому вмешательству в выборы) не нужно никак препятствовать?
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Так их рабочие посты с сплошным негативом к Украине и президенту и есть часть этого вмешательства - под каждой новостью и круглосуточно Турчинов: РФ збирається задіяти весь арсенал, включно з кіберзасобами, для впливу на демократичне волевиявлення українського народу - Цензор.НЕТ 6370
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Демократия - плохая политическая
система…Ведь люди-избиратели живут
сегодняшним днём, верят обещаниям брехунов - демагогов, думают, как накормиться
и одеться сейчас, не видят и не хотят видеть даже на один шаг вперёд… Это понимали ещё в древности… Но все остальные системы - просто
нестерпимы…
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Не вір словам, дивись на реально зроблені справи за 5 років.
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Так это не из-за оккупации территорий и агрессии паРаши проблемы, а из-за того, что ***** реформы в Украине делает, а агрессия паРаши была направлена на помощь Украине...
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Ну на президентських виборах козлорилі всруться щось зробити погане. Усі рейтингові кандидати крі Бойка є антиросійськими. А от на виборах у Вр і особливо місцевих виборах, там можуть добряче підісрати...
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Александр Турчинов просто еще не знает ,что Россию мы уже победили,так нам сказал Петр Порошенко.Поэтому не стоит переживать по этому поводу,это будут самые честные и прозрачные выборы в истории Украины.
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Уже подсуетились на случай проигрыша,если шо Путя виноват,неплохой ход,потом можно судится и обозначить хоть Люлю хоть Зелю агентом кремля
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Хромая утка Пэтро заранее ищет отмазки своего пролета водинтур.
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Медведчук если шо поможет - разрулит))) как-то некошерно все єто выглядит - ночами с кумом путина чай пьете, днем на путина гоните)))
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Якщо не гідрант з бойком і іншими ригосвинями - то все: на вибори вплинули ахенти кремля без будки.
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Тут і задіювати нічого. Просто вся деза, 99% йде на синтетичному срюзком. НА Україні (тут щоб не стрибали від радості деякі знавці мови, так позначаються ті хто паразитує НА і які повинні швидше з України НА!!!) є багато москалів, які окромя сорюзкого не розуміють нічого. В Україні адекватна інформація подається державною мовою, яку ті що НА (в усіх відношеннях) не розуміють, а якщо й розуміють то уперто не хочуть сприймати!
Так що ніякі "кібератаки" не потрібні!
Турчинов: РФ збирається задіяти весь арсенал, включно з кіберзасобами, для впливу на демократичне волевиявлення українського народу - Цензор.НЕТ 6131
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныТурчинов: РФ намерена задействовать весь арсенал, включая киберсредства, для влияния на демократическое волеизъявление украинского народа
 
 
 
 
 
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