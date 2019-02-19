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 Экономика
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Все про:гривня (1768) перевозки (301) Укрзализныця (1563)

 Украину может ждать падение курса гривни из-за действий "Укрзализныци", - глава ассоциации собственников вагонов Криворучко

По словам эксперта, поднятие тарифов на грузовые перевозки ударит по экономике Украины вследствие того, что украинские экспортные товары не смогут быть конкурентными на мировом рынке из-за их высокой цены.

Украину может ждать падение курса гривни из-за действий государственного монополиста "Укрзализныця". Об этом заявил руководитель ассоциации собственников вагонов Александр Криворучко на своей странице в Facebook, сообщает УНИАН.

"Укрзализныця" в текущем году решила повысить тарифы на грузовые перевозки более чем на 14%. В основном это ударит по экспортным отраслям, которые приносят в страну валюту. Что значит ударят? А значит это то, что себестоимость продукции из-за роста транспортных расходов вырастет. Автоматически поднимемся отпускная цена товаров. А на мировом рынке сейчас каждый доллар решает, будут покупать твой товар или нет", - сообщил Криворучко.

По словам эксперта, поднятие тарифов на грузовые перевозки ударит по экономике Украины вследствие того, что украинские экспортные товары не смогут быть конкурентными на мировом рынке из-за их высокой цены. "Таким образом, Украина быстро вылетит из конкурентной гонки за импортного покупателя. А это недополученная валютная выручка, которая обычно помогает удерживать курс гривни", - сообщил эксперт.

По мнению Криворучко, "Укрзализниця" должна искать внутренние резервы и должна иметь несколько источников покрытия собственного дефицита средств, кроме как просто повышать цены бизнесу и делать Украину неконкурентной в мире.


Источник: https://censor.net.ua/n3112572
 
 
 Топ комментарии
 
криворучко угрожает обвалом гривны. Это серьёзно.
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Не гунди - вон коммуналку на 300% подняли за три года - и ниче, люди как-то выживают, а как у ахметки 14% решили взять - то все, трагедия. Пускай платит как положено, привыкла тварь на халяву государством пользоваться.
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Криворучко уже не знает,чем еще испугать почтенную публику. Лишь бы не делиться.
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криворучко угрожает обвалом гривны. Это серьёзно.
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Тарифи мають бути збільшені до рівня ЄС, в 3,5-5 разів, щоб перевезення вантажів залізницею були економічно обгрунтовані. Збільшення тарифів як раз зменшить курс долара, бо олігархам прийдеться заводити в Україну більше валютної виручки від продажів за кордоном і обмінювати її на гривню! А заяви олігархічної обслуги, калєнкова та кріворучко, нікому не цікаві! Вони гавкають бо їм за те платять! Нова влада підніме тарифи на вантажні перевезення до рівня 2013 року в доларах, тобто в 3,5 рази, щоб відновити баланс і припинити датування олігархів за рахунок державної Укрзалізниці! Зараз олігархи кладуть собі в кишеню додатково 200 млрд грн недоотриманих платежів Укрзалізниці від перевезень всіх видів вантажів вагонами!
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Конечно надо подымать, а то смешные у нас тарифы, стыдно перед Европой. Мало того, что такие зарплаты низкие, так еще и тарифы. Надо, что то исправлять по возможности.
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наверное в штате у ахметова, потому что других нет - Глоба невъездной в Украину, а Росс временно снова в психушке лечится от обострения.
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шаман восточных племен - по совместительству.
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Не гунди - вон коммуналку на 300% подняли за три года - и ниче, люди как-то выживают, а как у ахметки 14% решили взять - то все, трагедия. Пускай платит как положено, привыкла тварь на халяву государством пользоваться.
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Криворучко уже не знает,чем еще испугать почтенную публику. Лишь бы не делиться.
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*** керманычи *******. при чем баба настя до зализници кто руководит страной? как с томосом носится как дурак с пустой торбой а как к курсу баба настя виновата не в ту банку положила а че люлю не обвинили в падении? это же так феерично а тут на
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"Укрзалiзниця" берёт на себя функции нацбанка или Ахметка угрожает, как Коломойский когда-то?
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Может Криворучко пойти у шахтеры??? и там ванговать про курс??
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При чем тут курс гривны к тому , что они тривиально отказываются честно работать.Ясен перец , что продавать свою же продукцию с минимальной накруткой своей же офшорной прокладке , у которой и остается вся прибыль , это трендец какое бизнес достижение , а работать по честному , то пусть трактор работает , он большой и железный .
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підвищувати ціну на ел. енергію ,а потім дивуватися що за перевозку вугілля ел тягою теж ціну підвищують .
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"На Україну може чекати падіння" Що тільки НА УКРАЇНУ НЕ ПАДАЄ..
Але, який буде курс валюти в Україні? Часто кричать про курс $ 20 років тому і тепер.. Але ніхто не взмозях співставити доходи громадян, вартість основних товарів тоді і тепер по відношенню до $. А співідношення то НЕ ЗМІНЮЄТЬСЯ!! Є звичайно коливання від якоїсь середньо статистичної відмітки.



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Статья озаглавленна так как будто подыгрывает Криворучко! "Криворучко угрожает, что курс гривны упадет....", а далее альтернативное мнение кого нибудь! Это будет объективно!
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаУкраину может ждать падение курса гривни из-за действий "Укрзализныци", - глава ассоциации собственников вагонов Криворучко
 
 
 
 
 
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