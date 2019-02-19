 На Мангера не надели электронный браслет: в Херсоне "нет свободных"

Об этом "Українським новинам" сообщил один из адвокатов Мангера Дмитрий Ильенко, информирует Цензор.НЕТ.

"Среди обязательств электронный браслет есть, но сейчас он без него, так как свободных нет в Херсоне", – сказал он.

По его словам, на Мангера наденут браслет как только найдут.

Также адвокат сообщил, что его клиент уже сдал паспорт для выезда за границу.

Читайте на Цензор.НЕТ: Убийство Гандзюк: суд рассмотрит апелляцию защиты Мангера 21 февраля

Напомним, 31 июля 2018 года на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой.

Как сообщили в полиции, нападением на Гандзюк руководил ветеран АТО, который использовал своих сослуживцев.

4 ноября Гандзюк скончалась в больнице.

Генпрокурор Юрий Луценко 4 декабря заявил, что по делу об убийстве Екатерины Гандзюк объявлено подозрение ранее судимому гражданину по фамилии Левин.

11 февраля 2019 года главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру объявили о подозрении в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк.

15 февраля суд арестовал Мангера до 3 марта с правом залога в 2 млн 497 тыс. грн.

Адвокат Мангера Дмитрий Ильченко внес своего подзащитного залог в размере 2 497 300 гривен. На вопрос, откуда адвокат получил деньги на залог, Мангер не ответил.

Владислав Мангер вернулся в Херсон и 18 февраля вышел на работу.

Также на Цензор.НЕТ: Подозреваемый в организации убийства Гандзюк Мангер может быть замешан в нападении на херсонского активиста Никитенко, - Маси Найем