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Все про:электронный браслет (2) Мангер (53)

 На Мангера не надели электронный браслет: в Херсоне "нет свободных"

Для подозреваемого в организации убийства Екатерины Гандзюк главу Херсонского облсовета Владислава Мангера, который 15 февраля вышел под залог, не смогли найти электронный браслет. При этом у него забрали загранпаспорт.

Об этом "Українським новинам" сообщил один из адвокатов Мангера Дмитрий Ильенко, информирует Цензор.НЕТ.

"Среди обязательств электронный браслет есть, но сейчас он без него, так как свободных нет в Херсоне", – сказал он.

По его словам, на Мангера наденут браслет как только найдут.

Также адвокат сообщил, что его клиент уже сдал паспорт для выезда за границу.

Читайте на Цензор.НЕТ: Убийство Гандзюк: суд рассмотрит апелляцию защиты Мангера 21 февраля

Напомним, 31 июля 2018 года на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой.

Как сообщили в полиции, нападением на Гандзюк руководил ветеран АТО, который использовал своих сослуживцев.

4 ноября Гандзюк скончалась в больнице.

Генпрокурор Юрий Луценко 4 декабря заявил, что по делу об убийстве Екатерины Гандзюк объявлено подозрение ранее судимому гражданину по фамилии Левин.

11 февраля 2019 года главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру объявили о подозрении в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк.

15 февраля суд арестовал Мангера до 3 марта с правом залога в 2 млн 497 тыс. грн.

Адвокат Мангера Дмитрий Ильченко внес своего подзащитного залог в размере 2 497 300 гривен. На вопрос, откуда адвокат получил деньги на залог, Мангер не ответил.

Владислав Мангер вернулся в Херсон и 18 февраля вышел на работу.

Также на Цензор.НЕТ: Подозреваемый в организации убийства Гандзюк Мангер может быть замешан в нападении на херсонского активиста Никитенко, - Маси Найем

Источник: https://censor.net.ua/n3112571
 
 
 Топ комментарии
 
"Среди обязательств электронный браслет есть, но сейчас он без него, так как свободных нет в Херсоне", - сказал он.
По его словам, на Мангера наденут браслет как только найдут.

Пока найдут браслет, придётся искать уже Мангеру.
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Ну за 2,5 ляма, могли бы и купить, даже со стразами. Надо подсказать авакову-младшему, что бы пошивом браслетов занялся, очень прибыльное дело в наше время. На Мангера не надели электронный браслет: в Херсоне "нет свободных" - Цензор.НЕТ 4721
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На авакова надінемо 5 електронних браслетів, щоб не втік. Це ж аваков спеціально влаштовує саботаж. На французькі гелікоптери в нього є гроші, а на електронні браслети - немає!
Тендер на закупівлю браслетів Херсонським обласним УМВС було проведено в серпні 2018 року! Тому про відсутність браслетів це або брехня або свідомий саботаж!

Електронні моніторингові браслети (системи та пристрої нагляду та охорони)
Контакти
Самед Вахідович Салманов0552459226gunp@ukr.net
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Ну не выберут Гриця президентом. Смешно эти фантазии про Авакова читать. На Мангера не наділи електронний браслет: у Херсоні "немає вільних" - Цензор.НЕТ 1094
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Не виберуть на виборах, прийдеться вводити хунту.
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У Жульки уже есть хунта - "Военный кабинет" На Мангера не наділи електронний браслет: у Херсоні "немає вільних" - Цензор.НЕТ 5324 У Гриця тоже будет такая фишка? На Мангера не наділи електронний браслет: у Херсоні "немає вільних" - Цензор.НЕТ 7370
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У Гриценко буде Ставка Верховного Головнокомандуючого.
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Та ти що))) ти хоть уявляєш скільки потрібно браслетів на область і скільки є у наявності
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Кожен рік проходять тендери, на тендерах купляють таку кількість як і минулого року з урахуванням збільшених потреб. Всі обласні УМВС закуповували електронних браслетів на 60 тис. грн, а Херсонське обласне УМВС купило на 35 тис. грн в 2018 році. От тепер за свої кошти хай купляють, а Мангер хай сидить в СІЗО поки не куплять йому браслет!
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Скоро этого "человека без паспорта", выловят в аэропорту, когда он попытается вылететь за границу.
На лечение будет ехать, ясное дело...
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Шоколадные как раз мечтают, что он свалит.
Даже браслет не одели. А вдруг повезёт?
Но судя по-всему им обломится
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Ну за 2,5 ляма, могли бы и купить, даже со стразами. Надо подсказать авакову-младшему, что бы пошивом браслетов занялся, очень прибыльное дело в наше время. На Мангера не надели электронный браслет: в Херсоне "нет свободных" - Цензор.НЕТ 4721
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с розенблата снимите
он ему все равно уже не нужен
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"Среди обязательств электронный браслет есть, но сейчас он без него, так как свободных нет в Херсоне", - сказал он.
По его словам, на Мангера наденут браслет как только найдут.

Пока найдут браслет, придётся искать уже Мангеру.
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а з Києва "Новою Поштою" прислати слабо ?
до речі - скільки там мільйонів виділено на фельд'єгерську службу України ?
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я думаю он домик на рублевке уже присмотрел, интересно сколько стоит отсутствие браслетика у авакяна?
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Бутусов так тщательно отслеживает судьбу Мангера, но совсем игнорирует наличие двух других подозреваемых по делу- тех, что из будки. Как и т.н. "активисты", включая масиков наёмов и иже с ними. Я, конечно, давно не удивляюсь заангажированности этого ресурса соево-морковной пи**абратии, но в преддверии выборов это выглядит ниже днища. Как отмываться будешь потом, "журналист-общественник"???
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Ю-ля, Ю-ля?
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Назначьте самое страшное наказание которое недавно придумали судьи - приходить домой спать!! (как там они придумали это назвать,,,,,,,) На Мангера не надели электронный браслет: в Херсоне "нет свободных" - Цензор.НЕТ 5322
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Я бы никогда в жизни не одел на ногу б/у браслет...
Мало ли какая там на них зараза.
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Переходящий приз - браслет ножной. Аксессуар изящно смотрится на клиенте, не сковывает движений, придает определенный статус.
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Ну так ошейник наденьте и на цепь посадите. Во отмазки пошли...Нет,мол,свободных. Где дневник? Дома забыл....Школота и деграданты.
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Ураааа!!!Новая статья расходов-распилов появилась!Закупь электронных браслетов для чиновников.
Катастрофа,в Херсоне все браслеты закончились,а человек 2,5 лямов заплил.Объясните пожалуйста,это браслетов мало закупили или много чиновников их носит?Тогда следующий вопрос,от куда у них всех деньги на"поносить гламурный браслет"?
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Уявіть собі що не має. Вони досить не мало коштують, дуже легко вилітають із ладу. До того ж, а чому чиновників? Вони застосовуються до усіх, від циганів і бомжів, до чиновників.
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Да патамуШО , только критические идиёты верять , шо он кого-то заказывала , кроме пицы или может девушек лёгкого поведения !

Ни судьи , ни прокурВОРы сами не верят в его виновность , но играть спектакль под названием "предвыборный педофил 2" обязывает служебное местостояние !
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їх практично ніде не має, а не тільки у Херсоні. По 2-3 робочих на область. Це у Києві може є якась кількість. Тому 90% рішень судів про застосування браслету закінчується довідкою мусарів про неможливість виконання. У той же час, саме застосування браслету, є тим головним козирем захисту, щоби вивести клієнта із під тримання під вартою. Така країна, бардак усюди.
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це порушення прав. ЄСПЛ не цікавить проблеми держави, вони трактують інакше, якщо не має, то нехай гуляє.
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Человека обвиняют в организации убийства, о каком залоге вообще может идти речь
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підозрюють, а не обвинувачують. До того ж підозра, явно недолуга та слабко підкріплена доказами. Більше схоже на політичний піар перед виборами. Навіть із того, що озвучив Луценко, ніякого замовного вбивства не було, маємо справу з ексцесом виконавця. Чому чоловіка за явно надуманою підозрою закривати, якщо і так, жоден суд його не визнає винним по ч.2 ст.115? Хоча я на місті його захисника боровся би за цю кваліфікацію. Вона дає право на суд присяжних і її дуже легко розвалити у суді.
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А что браслет весит 100 кг - он предполагаемый заказчик тяжелейшего преступления - меня Юлеботы просто смешат
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Так, я знатний Юлєбот...Мабуть один із самих ярих її прихильник. Тут багато хто це підтвердить На Мангера не наділи електронний браслет: у Херсоні "немає вільних" - Цензор.НЕТ 6331
Підозрювати можно обгрунтовано, можно не зовсім обгрунтовано, а можно і незаконно, так як це робить Луценко.
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Сережа - ты наверное понимаешь что чувака МаДДуры просто так не закроют - значит что нарыли
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https://www.unian.ua/society/10091897-v-mvs-spravniy-lishe-kozhniy-p-yatiy-elektronniy-braslet-stezhennya.html

Серед 511 наявних у Національної поліції України електронних браслетів стеження, 404 - поламані. Вартість кожного браслета становить 53 тисячі гривень.
На Мангера не наділи електронний браслет: у Херсоні "немає вільних" - Цензор.НЕТ 395
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А почему такие дорогие браслеты так часто ломаются? Или их ломают?
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є і таке. Знаю, що у нас цигани спеціально їх у ванні з водою тримали. Знають що інший не дадуть..
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дорогі? бо держава закуповує... а держава наші податки ніколи не шкодувала...
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Небось наварили на браслетиках немного копеек - взяли б у и они не работают - и всем по серьгам
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Таке враження, що йому приписали, як в свій час Чернишевському - простояти півгодини біля ганебного стовпа. За цей час всіляка мразота познущалася і на цьому все скінчилося...
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А если выиграет мой кандидат - то что - Мангер будет парится на нарах до пенсии
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нет браслета?
так нехай подождет его в СИЗО...или купит за свои денежки
уверен он купит 5...
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Для фронтовиков браслеты всегда есть а для Бабыного барыги нет
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Цензор.НЕТНовостиОбществоНа Мангера не надели электронный браслет: в Херсоне "нет свободных"
 
 
 
 
 
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