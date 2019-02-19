 Обнародованы имена лауреатов Шевченковской премии

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет "Читомо".
В номинации "Литература, публицистика, журналистика" победу одержали Богдан Горынь и Оксана Забужко.
В номинации "Музыкальное искусство" победил Владимир Шейко.
За "Визуальное искусство" отметили Василия Чебаныка.
Среди кандидатов в номинации "Киноискусство" выбрали Романа Бондарчука, а в номинации "Театральное искусство" - Ростислава Держипильского.
Результаты голосования подадут на утверждение Президенту. Премию традиционно будут вручать в начале марта.
Шевченковская премия - высшая государственная награда Украины в области культуры и искусства. Решение о присуждении премии принимает президент Украины на основе предложений Комитета по Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко. Размер Шевченковской премии в 2016 году составил 192 000 гривен.
Премия, начиная с 2017 года, будет присуждаться в пяти номинациях: литературе, публицистике, журналистике; музыкальном искусстве; театральном искусстве; киноискусстве; визуальном искусстве. Ранее номинаций было девять. Комитет по Шевченковской премии определяет победителей и вносит их на утверждение президенту.
А що ти прочитав із Забужко, крім досліджень сексу?
Думаю, нічого.