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 На взятке $7 тыс. задержали начальника управления активами банка "Хрещатик". ФОТО

Правоохранители задержали на взятке в 7 тыс. долларов начальника управления активами и имуществом ОАО "Коммерческий банк "Хрещатик". Вместе с ним также задержали гражданское лицо.

Об этом сообщает пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Указанные лица подстрекали руководителя предприятия к предоставлении неправомерной выгоды ликвидатору ОАО "КБ "Хрещатик" за заключение договора аренды нежилых помещений", - отметила Сарган.

На взятке $7 тыс. задержали начальника управления активами банка Хрещатик 01

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Сейчас продолжаются следственные и процессуальные действия.

На взятке $7 тыс. задержали начальника управления активами банка Хрещатик 02

Напомним, Нацбанк признал банк Хрещатик неплатежеспособным в апреле 2016-го, а в июне того же года по предложению ФГВФЛ регулятор принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации банка.

Источник: https://censor.net.ua/n3112568
 
   
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Барыги доят банковскую систему любым способом, пока при власти.
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