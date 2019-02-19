 На взятке $7 тыс. задержали начальника управления активами банка "Хрещатик". ФОТО

Об этом сообщает пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Указанные лица подстрекали руководителя предприятия к предоставлении неправомерной выгоды ликвидатору ОАО "КБ "Хрещатик" за заключение договора аренды нежилых помещений", - отметила Сарган.

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Сейчас продолжаются следственные и процессуальные действия.

Напомним, Нацбанк признал банк Хрещатик неплатежеспособным в апреле 2016-го, а в июне того же года по предложению ФГВФЛ регулятор принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации банка.