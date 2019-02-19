EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019 Убийство Гандзюк Отстранение Супрун Создание Поместной Церкви Агрессия России против Украины
 Происшествия, Общество
  174  6
Материалы по теме:
Все про:апелляция (356) суд (21850) Найем Маси (47) Гандзюк (238) Мангер (53)

 Убийство Гандзюк: суд рассмотрит апелляцию защиты Мангера 21 февраля

В этот четверг Киевский апелляционный суд рассмотрит апелляцию адвокатов председателя Херсонского областного совета Владислава Мангера, подозреваемого в организации убийства исполняющей обязанности управляющего делами мэрии Херсона Екатерины Гандзюк.

Об этом сообщил адвокат Маси Найем, информирует Цензор.НЕТ.

Читайте также: Подозреваемый в организации убийства Гандзюк Мангер вышел на работу, - пресс-служба Херсонского облсовета

"Рассмотрение апелляционной жалобы стороны защиты на меру пресечения, избранную подозреваемому в уголовном производстве по убийству Екатерины Гандзюк В.Мангеру, назначено на четверг (21 февраля), 17:10", - написал он, уточнив адрес - Киевский апелляционный суд, ул. Соломенская, 2А.

Участие в процедуре рассмотрения апелляции примут судья-докладчик В.М.Лашевич, а также судьи И.О.Рыбак и М.А.Ященко.

Напомним, 31 июля 2018 года на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой.

Как сообщили в полиции, нападением на Гандзюк руководил ветеран АТО, который использовал своих сослуживцев.

4 ноября Гандзюк скончалась в больнице.

Также на Цензор.НЕТ: Подозреваемый в организации убийства Гандзюк Мангер может быть замешан в нападении на херсонского активиста Никитенко, - Маси Найем

Генпрокурор Юрий Луценко 4 декабря заявил, что по делу об убийстве Екатерины Гандзюк объявлено подозрение ранее судимому гражданину по фамилии Левин. Луценко отметил, что Левин, по версии следствия, является ключевой фигурой в совершении преступления. Что касается заказчика убийства, генпрокурор сообщил, что версий у следствия много, и большинство из них сводится к конкретным лицам, однако назвать фамилии он пообещал лишь тогда, когда будет подготовлено и объявлено подозрение.

11 февраля 2019 года главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру объявили о подозрении в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк. 15 февраля суд арестовал Мангерадо 3 марта с правом залога в 2 млн 497 тыс. грн.

Адвокат Мангера Дмитрий Ильченко внес своего подзащитного залог в размере 2 497 300 гривен. На вопрос, откуда адвокат получил деньги на залог, Мангер не ответил.

Убийство Гандзюк: суд рассмотрит апелляцию защиты Мангера 21 февраля 01

Источник: https://censor.net.ua/n3112564
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Правду узнаем только после сменьі президента. И про убийства активистов. И про Илловайск. И про Дебальцево. И про расстрельі на Майдане.
 показать весь комментарий
 
 
не дізнаєтесь ...
будемо чесними - хто з лідерів виборчих перегонів захоче змінити цю Систему ?
 показать весь комментарий
 
активистка и патриотка, принимавшая участие в сожжении людей в Одессе умерла от обширных химических ожогов. убил её активист и патриот, потерявший ногу в боях на Донбассе с патриотами-дружками. шо-то не так в свынячем королевстве.... Убийство Гандзюк: суд рассмотрит апелляцию защиты Мангера 21 февраля - Цензор.НЕТ 6015
 показать весь комментарий
 
Мутное дело, там из доказательств только отчество услышанное исполнителем и связанный с Мангером юрист сдавший недорого в аренду недвижимость у моря, мотив тоже вызывает сомнения.
 показать весь комментарий
 
Смешные суды. Чел, обвиненный в организации убийства, уже вышел на работу, а его адвокаты хотят, чтобы его вообще не ограничивали ни в чем. Пипец. Вот будет хохма, если апсуд встанет на их сторону. Луценко нужно будет уходить в отставку по профнепригодности.
 показать весь комментарий
 
в отставку з таким формулюванням піти не можна - він по профнепригодности як раз і потрапив на свою посаду ..))
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияУбийство Гандзюк: суд рассмотрит апелляцию защиты Мангера 21 февраля
 
 
 
 
 
 вверх