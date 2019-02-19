 Посол и профессор Василенко предлагает продлить "Стену Яценюка" вдоль Беларуси

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил с трибуны во время специального заседания Верховной Рады, информирует Depo.ua.
"Было в свое время предложение премьер-министра Яценюка построить вдоль границы с Россией европейский вал или защитную стену. Мне кажется, что необходимо как можно быстрее закончить оборудование и строительство этого вала и продолжить его также и вдоль украинско-белорусской границы. Тогда мы упредим возможность нанесения удара и по этому направлению", – заявил Владимир Василенко.
Сетка-рабица упредит возможность нанесения удара? Вот это хохма.))
но,разношерстным пешим нарушителям это доставит определённые проблемы
то что болгарку нужно с собой брать?
Деньги на ветер.
🤭
Протяженность сухопутной границы Украины с парашкой - 1900 км.
Протяженность сухопутной границы Украины с Белорусией - 1000 км.
Забор получится примерно в два раза дешевле, но это 4,15 миллиарда гривен!!!
За эти деньги, можно закупить новые контрбатарейные радары, модернизировать самолеты, установив на них современную авионику и боевые модули, закупить еще партию американских ПТУР.
нет другой схемы деньги скиздить?