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Все про:Беларусь (2800) граница (3185) Василенко_Владимир (4)

 Посол и профессор Василенко предлагает продлить "Стену Яценюка" вдоль Беларуси

Чрезвычайный и полномочный посол, эксперт по международному праву, доктор юридических наук, профессор Владимир Василенко предлагает продлить фортификационный проект "Стена" вдоль границы с Республикой Беларусь

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил с трибуны во время специального заседания Верховной Рады, информирует Depo.ua.

"Было в свое время предложение премьер-министра Яценюка построить вдоль границы с Россией европейский вал или защитную стену. Мне кажется, что необходимо как можно быстрее закончить оборудование и строительство этого вала и продолжить его также и вдоль украинско-белорусской границы. Тогда мы упредим возможность нанесения удара и по этому направлению", – заявил Владимир Василенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Беларусь прокладывает к границам с Украиной военные дороги, - "Хартия'97"

Источник: https://censor.net.ua/n3112563
 
   
 Топ комментарии
 
Як можна "продліть" те чого нема?
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Смешной дедуля. Как это может упредить удар?

Посол и профессор Василенко предлагает продлить "Стену Яценюка" вдоль Беларуси - Цензор.НЕТ 7290
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Ач то замучали тушканчики и кабанчики незаконные???
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яценюк ще за ту стіну не відсидів!
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- Трамвайная станция, постройка которой замерла на фундаменте, была задумана Треуховым уже давно, еще в 1912 году, но городская управа проект отвергла. Через два года Треухов возобновил штурм городской управы, но помешала война. После войны помешала революция. Теперь помешали нэп, хозрасчет, самоокупаемость. Фундамент на лето зарастал цветами, а зимою дети устраивали там ледяные горки… (с)
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Тогда мы упредим возможность нанесения удара и по этому направлению"Источник: https://censor.net.ua/n3112563

Сетка-рабица упредит возможность нанесения удара? Вот это хохма.))
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ПИ@ДЕЦ !!!!! другого слова не подберешь. ты то откуда знаешь! впечатление, что пишут тупые бараны, которые дальше своего пивного ларька за пивом и презервативами не ходили. усади жопу в автомобиль, и езжай к границе! кроме стены, там и следовые полосы, и видеонаблюдение 24 часа, тепловизоры, сигнализация, и егоза, и блиндажи, и окопы, и укрепрайоны на некоторых направлениях. не вашего ума это, смотрите порнуху и занимайтесь делом!
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Стіна збудована на 30% ... Карл!!! 30% за 5 років і під час війни...
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иванушка, тут выбирай, или пенсию повышаем, стипендию, по инвалидности, квартиры ветеранам и т.л. или стена. скорей всего когда твоим родителям задержат пенсию на 1 день, ты визжать с балкона про зраду будешь как свинка морская.
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Ти спочатку навчися культурі спілкування, а потім убЄйся бошкою об ту стіну яка є.
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ты не тот субъект, для которого нужно подбирать слова. много раз давал себе обещание не метать бисер перед свиньями, но нервы не выдерживают.
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Лікуй нерви, бо вигляд в тебе якось не дуже...
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А чего мелочится, давайте еще и с моря обнесем чтоб упредить возможность десанта.))
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Ще краще зробити як колись в Албанії. Понатикувати по всіх полях-пустирях залізні заточені прути, щоб московські парашутисти напорювались на них при приземленні.
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Через месяц их уже не будет, все на металлолом стянут
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ну ти то куди, нафталін, лізеш...тобі уже считай обламалось, там другі тєму дєрібанять...
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Дуже розумна людина, але i українцям самим варто булоб припинити шастання через той кордон.
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Там по болотам в основном. Стена упадет, надо ров.
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Старость не радость, шо еще сказать
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Моя "работа" хотя бы не подлая как у тебя и твоих лайкеров...
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Иуда тоже брал свои тридцать серебряных монет с мыслью о правоте своих деяний...
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Процитируй, новотолкователь. Надеюсь ты не МП? Хотя... надежды мало, уже с первым толкованием
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Смешной дедуля. Как это может упредить удар?


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думаю,о преодолении заграждения тяжёлой техникою тут не говорится
но,разношерстным пешим нарушителям это доставит определённые проблемы
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какие проблемы?
то что болгарку нужно с собой брать?
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Смешной-не смешной, а халявных денег хочется... Посол і професор Василенко пропонує продовжити "Стіну Яценюка" уздовж Білорусі - Цензор.НЕТ 305
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И сетку рабицу по цене Великой Китайской Стены натянуть на деревянных колышках. Очень поможет против танков.
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Вы её сначала достройте на ВСЕЙ границе Украины с кацапстаном, "продлеватели" недоделанные.
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Сколько ему вухатый подрядчик отмусолил за то что бы он предложил его услуги? Посол и профессор Василенко предлагает продлить "Стену Яценюка" вдоль Беларуси - Цензор.НЕТ 7700
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Что этот паркан против танков?
Деньги на ветер.
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А вот это очень дальновидная идея и экологичная
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Жители приграничных районах будут благодарны стеностроителям за хорошую рабицу,привозите ешо
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8,3 миллиарда гривен, стоит проект "Стена"
Протяженность сухопутной границы Украины с парашкой - 1900 км.
Протяженность сухопутной границы Украины с Белорусией - 1000 км.
Забор получится примерно в два раза дешевле, но это 4,15 миллиарда гривен!!!
За эти деньги, можно закупить новые контрбатарейные радары, модернизировать самолеты, установив на них современную авионику и боевые модули, закупить еще партию американских ПТУР.
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Та ну, времени много займёт и бюджет там особо не освоищь, лучше рабицу по цене "китайской стены" преобрести
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Русские планируют нападение на Украину в том числе и со стороны Беларуси. Помните о том, сколько они шоссейных и просёлочных дорог к украинской границе провели. Также вспомните о каком-то там лесническом сотрудничестве в "общих" пограничных заповедниках. К этим "лесникам" и их лесничим хозяйствам надо бы тоже получше присмотреться - это 100%.
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что?
нет другой схемы деньги скиздить?
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Да, Сеня загнул с НАЗВАНИЕМ "стена". НО! На самом деле это оборудование В ЧИСТОМ ПОЛЕ, МЛЯТЬ, хоть какой-то государственной границы - с сеткой, следовой полосой, вышками и пр.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоПосол и профессор Василенко предлагает продлить "Стену Яценюка" вдоль Беларуси
 
 
 
 
 
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