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 Политика Украины
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Все про:ГПУ (9018) Луценко (7329) евромайдан (6746) Горбатюк (325) Небесная Сотня (214)

 За 2 года Луценко ни разу не заслушал Горбатюка о ходе расследования дел Майдана: активисты заявляют о препятствиях следствию

Они утверждают, что руководство ГПУ игнорирует следователей, занимающихся делами Майдана. А Управление спецрасследований "находится в подвешенном состоянии".

Об этом заявили председатель правления Центра гражданских свобод Александра Матвийчук и адвокат потерпевших, член коллегии общественной организации "Адвокатская совещательный группа" Виталий Титыч, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Мы вынуждены констатировать незаинтересованность высших лиц государства в настоящем ходе расследования, несмотря на все заявленные декларации. Мы фиксируем ряд противодействия и помех со стороны различных органов государственной власти", – сказала Матвийчук.

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По словам Титыча, в течение последних двух лет генпрокурор Юрий Луценко ни разу не заслушал руководителя Управления спецрасследований ведомства Сергея Горбатюк о ходе расследований по делам Майдана.

"Все обращения Горбатюка в служебном порядке рапортами или представлениями игнорируются, поэтому он был вынужден обращаться в суд, чтобы получить ответ генпрокурора на конкретные вопросы, которые важны для проведения расследования", – отметил представитель "Адвокатской совещательной группы".

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В свою очередь Матвийчук добавила, что упомянутое Управление спецрасследований сокращали, а у следователей отбирали уголовные дела, в которых был достигнут промежуточный результат. "Сейчас это управление находится в подвешенном состоянии, поскольку из-за законодательных коллизий следователи не имеют никаких социальных и правовых гарантий, и эта ситуация удовлетворяет Генпрокуратуру", – констатировала председатель правления Центра гражданских свобод.

Кроме того, в расследовании дел Майдана не помогают ни Служба безопасности, ни Министерство внутренних дел, заметила Матвийчук.

"Все расследования происходят следственным путем, и никакого сотрудничества эти правоохранительные органы со следствием не ведут, даже просто не передают необходимые документы. Для этого управлению приходится инициировать и получать разрешения на обыски, которые проводятся в этих органах", – подчеркнула она.

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Также в органах внутренних дел продолжают работать правоохранители, которых подозревают в совершении преступлений во время Революции Достоинства, а десять из них занимают руководящие должности.

Не способствуют расследованию дел Майдана и изменения в Уголовно-процессуальном кодексе, согласно которым следователи в четыре утра занимают очередь для подачи ходатайства о проведении необходимых следственных действий. К тому же, отметила Матвийчук, некоторые дела суды в течение года не назначают к рассмотрению.

Источник: https://censor.net.ua/n3112562
 
 
 Топ комментарии
 
Не на то его ставили...Супермаркет ГПУ по продаже уголовных дел папередников на пустяки не пазменивается.
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Сейчас у них с беркутом союз. Не до убитых и пострадавших. После первого круга барыгам точно нужна будет защита. Гилляка уже плачет.
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А зачем?Главную задачу алкаш выполнил,все дела по Майдану развалены,все преступники на свободе.Кто захотел спокойно свалил в парашу,кто не заходил теперь у сои работают и смеются.
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один вася не хочет слушать другого вася
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Не на то его ставили...Супермаркет ГПУ по продаже уголовных дел папередников на пустяки не пазменивается.
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Сейчас у них с беркутом союз. Не до убитых и пострадавших. После первого круга барыгам точно нужна будет защита. Гилляка уже плачет.
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А зачем?Главную задачу алкаш выполнил,все дела по Майдану развалены,все преступники на свободе.Кто захотел спокойно свалил в парашу,кто не заходил теперь у сои работают и смеются.
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Какая же мразь Луценко. Их вешать на столбах - будет мало.
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А заслушивал бы Луценко----Горбатюк верещал бы , что ВТРУЧАЮТЬСЯ!
Плохому танцору ...
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А форумная соя говорила что гарботюк огент кремля, а югик не причем
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Нахрена оно ему надо , там же бабла не собьешь.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗа 2 года Луценко ни разу не заслушал Горбатюка о ходе расследования дел Майдана: активисты заявляют о препятствиях следствию
 
 
 
 
 
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