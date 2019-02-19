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Все про:выборы (21099) ЦИК (2874) Слипачук (10)

 Самое интересное будет при формировании руководства окружных комиссий. Сложилась практика, когда кандидаты договариваются, - Слипачук

Сложилась практика, когда кандидаты в президенты между собой договариваются, в каких регионах им нужна сильная руководящая "тройка" или "свой" глава избирательной комиссии.

Об этом в интервью LB.ua заявила глава Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук, передает Цензор.НЕТ.

"Наиболее интересный процесс будет происходить при формировании руководящего состава окружных комиссий. Сложилась практика, когда кандидаты между собой договариваются, в каких регионах им нужна, скажем, сильная руководящая "тройка" или "свой" глава комиссии", - сказала она.

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"С одной стороны, такое сотрудничество между кандидатами должно гарантировать сильный состав комиссии. С другой — все зависит от уровня электоральной культуры участников избирательного процесса и от того, какие цели преследуют те или иные кандидаты", - добавила Слипачук.

По ее словами, формирование окружных комиссий, которое продлится до 18 февраля, покажет уровень усложнения работы, в связи с большим количеством кандидатов.

"Претенденты на пост главы государства с разной степенью активности подают свои кандидатуры членов комиссий. Если каждый делегирует по одному человеку - это уже 44 члена комиссии. Соответственно, увеличится нагрузка, в частности, для их обучения. Проведение тренингов состоит из двух этапов: сначала мы обучаем тренеров для комиссий, а они, в свою очередь, - членов комиссий. При этом невозможно избежать ротации членов комиссий, и этот процесс не зависит от ЦИК. Мы тренируем одних, а на их место приходят другие. И не факт, что они имеют хоть какой-то опыт участия в избирательном процессе", - сказала глава ЦИК.

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Напомним, ЦИК зарегистрировала 44 кандидата в президенты. По подсчетам комиссии, из-за того, что каждый кандидат имеет право на представительство в окружных и участковых комиссиях, количество их членов может составить 1,3 млн человек.

Источник: https://censor.net.ua/n3112560
 
 
 Топ комментарии
 
уявляю ДВК із 44 членами виборчої дільниці ... Самое интересное будет при формировании руководства окружных комиссий. Сложилась практика, когда кандидаты договариваются, - Слипачук - Цензор.НЕТ 1023
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В ФРГ в избирательные комиссии НИ Партии,ни делегаты Кандидатов не допускаются.В комисии присутствуют только волонтёры -добровольцы из числа местных жителей.Бюллетени ,чуть ли не на туалетной бумаге.И манипуляций нет.Только дрбровольцы и бесплатно
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ахренеть
вот значит куда идет бабло от оплаты коммуналки
а в мае опять поднимут
выборыпетра алексеевича компенсировать
надеюсь только на божью помощь
шоб избавил нас от от него Самое интересное будет при формировании руководства окружных комиссий. Сложилась практика, когда кандидаты договариваются, - Слипачук - Цензор.НЕТ 4008
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а почему нельзя прописать в Законе и формировать/назначать электронной "лотереей", как судей на дела назначают?... согласен, не самый лучший пример... но только, чтобы сервер/распределитель стоял где-нить в Оклахоме...
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44...так к на это и рачитывали....БЕЙТЕ пока что по рукам. А потом фиксируйте и по мордам. Главное чтоб их родственники идрузья знали что они за Порошенко впряглись. Самое интересное будет при формировании руководства окружных комиссий. Сложилась практика, когда кандидаты договариваются, - Слипачук - Цензор.НЕТ 3314
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уявляю ДВК із 44 членами виборчої дільниці ... Самое интересное будет при формировании руководства окружных комиссий. Сложилась практика, когда кандидаты договариваются, - Слипачук - Цензор.НЕТ 1023
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Там з десяток кандидатів, які " позичили у друзів" 2,5 ляма на заставу - значить у них точно немає десятків тисяч людей, щоб закрити виборчі дільниці. А от продати місця - запросто.
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...Сложилась практика, когда кандидаты между собой договариваются, в каких регионах им нужна, скажем, сильная руководящая "тройка" или "свой" глава комиссии", - Источник: https://censor.net.ua/n3112560 Самое интересное будет при формировании руководства окружных комиссий. Сложилась практика, когда кандидаты договариваются, - Слипачук - Цензор.НЕТ 7807
 показать весь комментарий
 
В ФРГ в избирательные комиссии НИ Партии,ни делегаты Кандидатов не допускаются.В комисии присутствуют только волонтёры -добровольцы из числа местных жителей.Бюллетени ,чуть ли не на туалетной бумаге.И манипуляций нет.Только дрбровольцы и бесплатно
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доросли до понимания...а вот в 33 не доросли,когда гитлера пропустили Самое интересное будет при формировании руководства окружных комиссий. Сложилась практика, когда кандидаты договариваются, - Слипачук - Цензор.НЕТ 9035
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Його вибрали, причому РЕАЛЬНО, без підкупу і брехні
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это будут самые нечестные выборы в истории Украины
Порошенко тратит на выборы по 7 миллионов гривен день
об этом открыто заявляет член избирательного штаба президента руслан князевич
еще и гордиться этим, намекая на то шо у остальных нищебродов нет никаких шансов
ЭТО ПРОСТО ПИ$ДЕЦ!
в штатах такого президента уже бы в дурке закрыли, даже судить не стали
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Не 7 а 10 мілліонів, і це тільки офіційні дані, так звані "білі" кошти, а чорного налу в рази більше...
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ахренеть
вот значит куда идет бабло от оплаты коммуналки
а в мае опять поднимут
выборыпетра алексеевича компенсировать
надеюсь только на божью помощь
шоб избавил нас от от него Самое интересное будет при формировании руководства окружных комиссий. Сложилась практика, когда кандидаты договариваются, - Слипачук - Цензор.НЕТ 4008
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в Штатах вже б знайшовся один сміливець ( а може і не 1 , а 10 ...або 100) зі штурмовою гвинтівкою і Марина вже давно була б вдовою ...
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Там реальних кандидатів чоловік п'ять, решта все технічні, які вже давно за бабки домовилися передати своїх членів комісій в управління комусь з багаших.
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Там один багатший.99% членов комиссий будуть його!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСамое интересное будет при формировании руководства окружных комиссий. Сложилась практика, когда кандидаты договариваются, - Слипачук
 
 
 
 
 
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