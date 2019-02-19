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 Политика Украины, Происшествия
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Все про:НАТО (6231) Черное море (507) Клименко Андрей журналист (28)

 В Черное море вошли корабли противоминной группы НАТО

В акваторию Черного моря вошли Плавбаза военно-морских сил Германии Werra и минный тральщик ВМС Турции Akcakoca, входящие в состав Второй постоянной противоминной группы НАТО. Поход был запланирован заранее.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на турецкое издание Gunes.

Плавбаза ВМС Германии Werra является флагманом группы. Также в группу входят румынский и болгарский минные тральщики.

По данным министерства обороны Германии, плавбаза в ходе пребывания в Черном море посетит порты Бургас и Варна в Болгарии. В ведомстве также отметили, что данный поход был запланирован давно.

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Редактор издания BlackSeaNews Андрей Клименко дополняет в Facebook, что основными задачами плавбаз такого типа является ремонт, восстановление и диагностика техники и оружия, обеспечение кораблей горюче-смазочными материалами, продовольствием, боеприпасами и снаряжением, а также при необходимости электроэнергией.

Корабль способен перевозить 450 т дизельного топлива, 11 т машинного масла, 27 т продовольствия, 150 т пресной воды, 130 т боеприпасов и снаряжения. На палубе может размещаться вертолет NH90 или Sea King.

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Напомним, ранее министр обороны Степан Полторак анонсировал, серьезную активизацию военного присутствия НАТО в Черном море. По его словам, корабли НАТО и ключевых союзников Альянса будут заходить в Черное море каждый месяц.

Министр иностранных дел Павел Климкин 18 февраля сообщил, что на следующей неделе в Одессу прибудут корабли НАТО.

Источник: https://censor.net.ua/n3112557
 
   
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Ахтунг Ахтунг...
Сегодня Госдеп США Вероломно напал на Украину...,Крысы Путлера..вы братья или Паскуды ПЕДОФИЛА? защитите нас от Огрессора..БЫДЛО Мавзолейное... В Черное море вошли корабли противоминной группы НАТО - Цензор.НЕТ 8084
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Зелень - на колени!... и ползти!.... В Черное море вошли корабли противоминной группы НАТО - Цензор.НЕТ 6805
вдруг простят... В Черное море вошли корабли противоминной группы НАТО - Цензор.НЕТ 8788
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Совет НАТО решил к 23 марта направить в Черное море 25 кораблей,включая 4 эсминца.... В Черное море вошли корабли противоминной группы НАТО - Цензор.НЕТ 8719
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Да-да точно Азовское море капец как заминировано. Давайте туда.
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Готовится переход в МЕЖДУНАРОДНЬІХ водах кораблей ВМФ Украиньі в УКРАИНСКИЕ. портьі.
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Зелень - на колени!... и ползти!.... В Черное море вошли корабли противоминной группы НАТО - Цензор.НЕТ 6805
вдруг простят... В Черное море вошли корабли противоминной группы НАТО - Цензор.НЕТ 8788
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Ахтунг Ахтунг...
Сегодня Госдеп США Вероломно напал на Украину...,Крысы Путлера..вы братья или Паскуды ПЕДОФИЛА? защитите нас от Огрессора..БЫДЛО Мавзолейное... В Черное море вошли корабли противоминной группы НАТО - Цензор.НЕТ 8084
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Совет НАТО решил к 23 марта направить в Черное море 25 кораблей,включая 4 эсминца.... В Черное море вошли корабли противоминной группы НАТО - Цензор.НЕТ 8719
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Это хорошо...А парочка бы ракетных эсминцев так для отрезвления карлика в кремле не помешало бы.я.
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Цензор как всегда тупит.
Все есть.
«19 февраля 2019
Эсминец США второй раз с начала года поплыл в Черное море



Эсминец ВМС США «Дональд Кук» (Donald Cook), вооруженный крылатыми ракетами, направляется в Черное море на патрулирование. Об этом говорится на странице командования Шестого флота в Facebook во вторник, 19 февраля.
Как отмечается, корабль начал проход через пролив Дарданеллы в северном направлении - в Черное море. В акватории он будет проводить обычные операции. Как отметил командир эсминца, «каждый визит здесь дает [США] уникальную возможность работать с региональными морскими партнерами».
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Гоффноеды Мавзолейно-СкреПОНОСные Дональд Трам напал на Украину четыре часа назад..ХМЫРи сраниые защитите меня от американского Империализма...ПАДАЛЬ КГБэшная...вы ХДЕ? В Черное море вошли корабли противоминной группы НАТО - Цензор.НЕТ 4187 В Черное море вошли корабли противоминной группы НАТО - Цензор.НЕТ 4187
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І так ото без зупиночки прямо в Маріуполь...потральте там гарненько під таганрогом, должанськом і так там і залишайтесь...для азова ж нема прєдєла прєбиванія по часу...
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Парашники!
Над американским корветом, или какой там был эсминец, вы пролетали(одно корыто-леталка), а протитив немецкого корабля вы просто .... отодвинетесь. А если и пролетите, то вас "условно собьют", дахттихль яя, газонуть даже не успеете)))
Это хорошо что немцев опустят, мне это нравится. Летчик(летун) парашный еще и насрать может на палубу озабоченным. А они будут решать - какая же степень озабоченности это есть - возможно это уже: "сиди и стирай брюки"? Все может быть. Но когда надо - парашный "флот" перестает(прекращает) засорять акваторию - как чугунный котелок - он типо был, но его как-то нет.... хм... он "утонул". Куски плавающего овна против немецкого корабля - = что-то там болтается и кричит о политубежище))
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Чему вы радуетесь, дурики?

Меркельша вместе с Турцией изучат дно чтобы тянуть Южный Поток...

тьфу, пля...
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