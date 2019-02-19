 В Черное море вошли корабли противоминной группы НАТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на турецкое издание Gunes.
Плавбаза ВМС Германии Werra является флагманом группы. Также в группу входят румынский и болгарский минные тральщики.
По данным министерства обороны Германии, плавбаза в ходе пребывания в Черном море посетит порты Бургас и Варна в Болгарии. В ведомстве также отметили, что данный поход был запланирован давно.
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Редактор издания BlackSeaNews Андрей Клименко дополняет в Facebook, что основными задачами плавбаз такого типа является ремонт, восстановление и диагностика техники и оружия, обеспечение кораблей горюче-смазочными материалами, продовольствием, боеприпасами и снаряжением, а также при необходимости электроэнергией.
Корабль способен перевозить 450 т дизельного топлива, 11 т машинного масла, 27 т продовольствия, 150 т пресной воды, 130 т боеприпасов и снаряжения. На палубе может размещаться вертолет NH90 или Sea King.
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Напомним, ранее министр обороны Степан Полторак анонсировал, серьезную активизацию военного присутствия НАТО в Черном море. По его словам, корабли НАТО и ключевых союзников Альянса будут заходить в Черное море каждый месяц.
Министр иностранных дел Павел Климкин 18 февраля сообщил, что на следующей неделе в Одессу прибудут корабли НАТО.
Готовится переход в МЕЖДУНАРОДНЬІХ водах кораблей ВМФ Украиньі в УКРАИНСКИЕ. портьі.
вдруг простят...
Сегодня Госдеп США Вероломно напал на Украину...,Крысы Путлера..вы братья или Паскуды ПЕДОФИЛА? защитите нас от Огрессора..БЫДЛО Мавзолейное...
Все есть.
«19 февраля 2019
Эсминец США второй раз с начала года поплыл в Черное море
Эсминец ВМС США «Дональд Кук» (Donald Cook), вооруженный крылатыми ракетами, направляется в Черное море на патрулирование. Об этом говорится на странице командования Шестого флота в Facebook во вторник, 19 февраля.
Как отмечается, корабль начал проход через пролив Дарданеллы в северном направлении - в Черное море. В акватории он будет проводить обычные операции. Как отметил командир эсминца, «каждый визит здесь дает [США] уникальную возможность работать с региональными морскими партнерами».
Над американским корветом, или какой там был эсминец, вы пролетали(одно корыто-леталка), а протитив немецкого корабля вы просто .... отодвинетесь. А если и пролетите, то вас "условно собьют", дахттихль яя, газонуть даже не успеете)))
Это хорошо что немцев опустят, мне это нравится. Летчик(летун) парашный еще и насрать может на палубу озабоченным. А они будут решать - какая же степень озабоченности это есть - возможно это уже: "сиди и стирай брюки"? Все может быть. Но когда надо - парашный "флот" перестает(прекращает) засорять акваторию - как чугунный котелок - он типо был, но его как-то нет.... хм... он "утонул". Куски плавающего овна против немецкого корабля - = что-то там болтается и кричит о политубежище))
Меркельша вместе с Турцией изучат дно чтобы тянуть Южный Поток...
тьфу, пля...