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 Политика Украины, Общество
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 Порошенко вложил в избирательный фонд собственные 90 миллионов гривен, - штаб кандидата

В избирательном штабе кандидата в президенты, действующего главы государства Петра Порошенко, уверяют, что он вложил в избирательный фонд около 90 миллионов гривен собственных средств.

Как сообщает "Укринформ", об этом рассказал пресс-секретарь избирательного штаба Порошенко Олег Медведев, передает Цензор.НЕТ .

"Около 90 миллионов гривень собственных средств Петра Порошенко принято на его счет в качестве кандидата в президенты", - сказал Медведев.

Он также заверил, что все мероприятия, связанные с избирательной кампанией, финансируются из избирательного фонда согласно действующему законодательству.

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Так, по словам пресс-секретаря избирательного штаба, в отдельные дни оформляется 50, 100 или больше платежей, связанных с предвыборной кампанией, именно из этого фонда.

Медведев заверил, что у Порошенко сейчас "самый прозрачный избирательный фонд по сравнению с другими кандидатами".

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Источник: https://censor.net.ua/n3112555
 
   
 Топ комментарии
 
Это те , которые на акциях внутреннего займа во время войны нажил???
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Свой НацБанк...котировки...и всё остальное...гонтарева в Лондон скупает акции российских предприятий, а шеф тут и дело живёт?!
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Мы верим каждому слову нашего дорогого солнцеликого.
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"Порошенко вложил в избирательный фонд собственные 90 миллионов гривен, - штаб кандидата" - возможно, а сколько он поимел около государственного корыта, если Рошен что то даёт, то не со своего кармана, не тот случай, главная его цель, сохранить кресло, а это равносильно, остаться у кормушки, и для этого он объединился со всеми "патриотами" Украины: елеканалы Фирташа, Ахметова, Медведчука, Пинчука отказались от критики Порошенко, - исследование", и в случае их победы, не посадят Хряка на нары.
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Ничего не поимел ! А ты можешь поиметь за враньё , козорылый !!
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Порошенко на Мюнхенской конференции: "Я президент свободной и демократической Украины.
Мы не российская федерация. В россии вы знаете заранее, кто выиграет. Что касается нас, то никто не знает, кто победит. Однако я уверен, что у нас будут замечательные результаты".
На этой же конференции Йуля признала, что вона ошибка природы и никакого снижения цены на газ в два раза не будет, Онатоле пускал слюну на трибуну, рассказывая о сегодняшней украинской армии.
Зеленцмана - того вообще посадили на цепь и рот скотчем заклеили. Все блд, Зеля больше не хозяин своей жопы, проголосуй по приколу, и то-же самое будет с твоей жопой.
Курт Волкер: "Они (кацапы) очень хотят, чтобы он (Порох) был отстранен от власти, они надеются на заключение какого-либо соглашения с новым правительством, которое будет на руку россии, поскольку они не получат этого от Порошенко".
Не будь как они, голосуй за Пороха !!!
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Он только на роттердам+ с рыжим в прошлом году 35 млрд. срубил.
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Не бреши так відверто , бо люди вже знають , хто є хто !
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за год будучи на государственной службе увеличил свое состояние в 82 раза. Кристалльной чистоты коррупция.
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Пэтро-"хроиая утка", это понятно всем.Не помогут ему ни гречка, ни краденные миллионы
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко вложил в избирательный фонд собственные 90 миллионов гривен, - штаб кандидата
 
 
 
 
 
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