 Порошенко вложил в избирательный фонд собственные 90 миллионов гривен, - штаб кандидата

Как сообщает "Укринформ", об этом рассказал пресс-секретарь избирательного штаба Порошенко Олег Медведев, передает Цензор.НЕТ .

"Около 90 миллионов гривень собственных средств Петра Порошенко принято на его счет в качестве кандидата в президенты", - сказал Медведев.

Он также заверил, что все мероприятия, связанные с избирательной кампанией, финансируются из избирательного фонда согласно действующему законодательству.

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Так, по словам пресс-секретаря избирательного штаба, в отдельные дни оформляется 50, 100 или больше платежей, связанных с предвыборной кампанией, именно из этого фонда.

Медведев заверил, что у Порошенко сейчас "самый прозрачный избирательный фонд по сравнению с другими кандидатами".

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