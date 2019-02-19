 Порошенко вложил в избирательный фонд собственные 90 миллионов гривен, - штаб кандидата

Как сообщает "Укринформ", об этом рассказал пресс-секретарь избирательного штаба Порошенко Олег Медведев, передает Цензор.НЕТ .
"Около 90 миллионов гривень собственных средств Петра Порошенко принято на его счет в качестве кандидата в президенты", - сказал Медведев.
Он также заверил, что все мероприятия, связанные с избирательной кампанией, финансируются из избирательного фонда согласно действующему законодательству.
Так, по словам пресс-секретаря избирательного штаба, в отдельные дни оформляется 50, 100 или больше платежей, связанных с предвыборной кампанией, именно из этого фонда.
Медведев заверил, что у Порошенко сейчас "самый прозрачный избирательный фонд по сравнению с другими кандидатами".
Мы не российская федерация. В россии вы знаете заранее, кто выиграет. Что касается нас, то никто не знает, кто победит. Однако я уверен, что у нас будут замечательные результаты".
На этой же конференции Йуля признала, что вона ошибка природы и никакого снижения цены на газ в два раза не будет, Онатоле пускал слюну на трибуну, рассказывая о сегодняшней украинской армии.
Зеленцмана - того вообще посадили на цепь и рот скотчем заклеили. Все блд, Зеля больше не хозяин своей жопы, проголосуй по приколу, и то-же самое будет с твоей жопой.
Курт Волкер: "Они (кацапы) очень хотят, чтобы он (Порох) был отстранен от власти, они надеются на заключение какого-либо соглашения с новым правительством, которое будет на руку россии, поскольку они не получат этого от Порошенко".
Не будь как они, голосуй за Пороха !!!