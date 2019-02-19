 Кумиры - Роговцева, Бабкин, братья Кличко, помогло бы письмо от Ломаченко, Усика и Пятова, - семьи захваченных РФ моряков призывают поддержать героев

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал журналист Осман Пашаев.
"Информация от семей пленных моряков
1. Ада Роговцева является кумиром для 33-летнего Романа Мокряка
2. Солистка группы Хардкис Юлия Санина - для 25-летнего Богдана Небылицы. Также Богдана могло бы поддержать письмо от боксеров Василия Ломаченко, Александра Усика и вратаря "Шахтера" Андрея Пятова.
3. Андрей Пятов мог бы подбодрить 20-летнего моряка Вячеслава Зинченко и 35-летнего моряка Владимира Лисового
4. Владимиру Лисовому нравится и Дидзьо. Дидзьо является кумиром и для 28-летнего моряка Андрея Шевченко
5. 25-летний моряк Владислав Костышин и 23-летний Богдан Головаха являются фанатами Сергея Бабкина и Пианобой.
6. Боксеры Ломаченко и Усик могли бы очень сильно поднять дух 48-летнему Андрею Опрыско, 32-летнему моряку Виктору Беспальченко, 20-летнему Андрею Эйдеру, а также Владиславу Костышину, Богдану Головахе, Богдану Небылице, Василию Сороке и Андрею Драчу.
7. Для 48-летнего Андрея Опрыско кумирами остаются братья Кличко
8. Для 24-летнего моряка Владимира Терещенко кумиром является рок-рэп исполнитель Ермак".
Напомним, ВМС ВС Украины 25 ноября сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских судов, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. В частности, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик. При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.
В то же время, в ФСБ России заявляли, что три украинских военных корабля в Азовском море "незаконно вошли в территориальные воды РФ и направились к Керченскому проливу".
В результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих. Подконтрольный РФ суд оккупированного Симферополя избрал мерой пресечения для 24 моряков содержание под стражей до 25 января 2019 года.
30 ноября моряков перевезли в Москву: 21 украинца доставили в московское СИЗО "Лефортово", 3 раненых - в "Матросскую тишину".
15 и 16 января Лефортовский суд РФ принял решение о продлении на три месяца срока ареста 24 пленных украинских моряков. Таким образом, под арестом они останутся как минимум до конца апреля.
Если бьі путин -***** не дало приказ на захват катеров ВМФ Украиньі в МЕЖДУНАРОДНЬІХ водах.
Передай всем своим остальньім кто не знает.
Обоснуй
Так що, запитуйте і enjoy шумом зливу його в унітаз.
Раз не відповідаєте, то мене теж не запитуйте.
19.02.2019 16:21
и родичи президента по линии алексея
кстати тестюху лехиного прикольно зовут
Лев Фараонович Алиханов
египтянин шоли?
но почему Лев а не Тутанхамон?
прикинь леха порошенко зять Тутанхамона
круто
... Авакова вообще как Яценюка зовут
скромнее просто надо быть))))
во время первого визита в Грузию
один из парней при встрече представился коротко - Сос
псы. про Сосо Павлиашвили я тогда еще не слышал
І там і там надивився телесеріалів, про «русскіх» братьєв...
А для остальных - Вы давно уже Герои и пример.
А якраз душі у Усиків і П'ятових і гниленькі!!!
Майже нічого там проукраїнського немає, космополіти.