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Все про:Азовское море (1081) моряки (617) Пашаев (17)

 Кумиры - Роговцева, Бабкин, братья Кличко, помогло бы письмо от Ломаченко, Усика и Пятова, - семьи захваченных РФ моряков призывают поддержать героев

Украинские спортсмены и деятели культуры, являющиеся кумирами захваченных Россией украинских моряков, могли бы поддержать их.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал журналист Осман Пашаев.

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"Информация от семей пленных моряков
1. Ада Роговцева является кумиром для 33-летнего Романа Мокряка
2. Солистка группы Хардкис Юлия Санина - для 25-летнего Богдана Небылицы. Также Богдана могло бы поддержать письмо от боксеров Василия Ломаченко, Александра Усика и вратаря "Шахтера" Андрея Пятова.
3. Андрей Пятов мог бы подбодрить 20-летнего моряка Вячеслава Зинченко и 35-летнего моряка Владимира Лисового
4. Владимиру Лисовому нравится и Дидзьо. Дидзьо является кумиром и для 28-летнего моряка Андрея Шевченко
5. 25-летний моряк Владислав Костышин и 23-летний Богдан Головаха являются фанатами Сергея Бабкина и Пианобой.
6. Боксеры Ломаченко и Усик могли бы очень сильно поднять дух 48-летнему Андрею Опрыско, 32-летнему моряку Виктору Беспальченко, 20-летнему Андрею Эйдеру, а также Владиславу Костышину, Богдану Головахе, Богдану Небылице, Василию Сороке и Андрею Драчу.
7. Для 48-летнего Андрея Опрыско кумирами остаются братья Кличко
8. Для 24-летнего моряка Владимира Терещенко кумиром является рок-рэп исполнитель Ермак".

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Напомним, ВМС ВС Украины 25 ноября сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских судов, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. В частности, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик. При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.

В то же время, в ФСБ России заявляли, что три украинских военных корабля в Азовском море "незаконно вошли в территориальные воды РФ и направились к Керченскому проливу".

В результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих. Подконтрольный РФ суд оккупированного Симферополя избрал мерой пресечения для 24 моряков содержание под стражей до 25 января 2019 года.

30 ноября моряков перевезли в Москву: 21 украинца доставили в московское СИЗО "Лефортово", 3 раненых - в "Матросскую тишину".

15 и 16 января Лефортовский суд РФ принял решение о продлении на три месяца срока ареста 24 пленных украинских моряков. Таким образом, под арестом они останутся как минимум до конца апреля.

Источник: https://censor.net.ua/n3112552
 
   
 Топ комментарии
 
Тобто по вашому треба було слухати росію і погодитися на їхній контроль над Керченською протокою. У мене більше до вас питань нема.
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Все УКРАИНЦЬІ знают почему.
Если бьі путин -хуйло не дало приказ на захват катеров ВМФ Украиньі в МЕЖДУНАРОДНЬІХ водах.
Передай всем своим остальньім кто не знает.




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На х ер хуйлу Медведчук?
Обоснуй
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Тобто по вашому треба було слухати росію і погодитися на їхній контроль над Керченською протокою. У мене більше до вас питань нема.
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Все УКРАИНЦЬІ знают почему.
Если бьі путин -***** не дало приказ на захват катеров ВМФ Украиньі в МЕЖДУНАРОДНЬІХ водах.
Передай всем своим остальньім кто не знает.




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Попробовать можно но думаю это не поможет , ***** сам себе Наполеон Кумиры - Роговцева, Бабкин, братья Кличко, помогло бы письмо от Ломаченко, Усика и Пятова, - семьи захваченных РФ моряков призывают поддержать героев - Цензор.НЕТ 7989
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Ничего, ребята, кумирьі, в 100500 -й раз, должньі указать, ему, что он не Наполеон, а *****.
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В Україні є одна персона,на яку можно виміняти всіх ціх хлопців,це Медведчук,але його Перо кришує.
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Зазвичай він лише запитує, але не відповідає. Тому я йому теж не відповідатиму.
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Так він, якраз не запитує, а стверджує.
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Так, він стверджує. Але не відповідає на запитання.
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Ну, от те що не відповідає, і є доказом його маніпуляції брехнею.
Так що, запитуйте і enjoy шумом зливу його в унітаз.

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Ali Hasan

Раз не відповідаєте, то мене теж не запитуйте.
19.02.2019 16:21
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Это игра, ребят жалко. Ими попользовались и всё. Ждём очередные, обещанные походы, но надеюсь на борту будут серьёзные дядьки...
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Ето ВОЙНА, с подльім врагом, генетически, со времен Ордьі, ненавидящим Русь-Украину.
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Даже обращение от Сатаны не поможет не говоря уж о каких то усико-пятовых!!! Х у й л о само в своем больном разуме должно родить мысль когда их отпускать.
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может тестюха климкина за них впишется
и родичи президента по линии алексея
кстати тестюху лехиного прикольно зовут
Лев Фараонович Алиханов
египтянин шоли? Кумиры - Роговцева, Бабкин, братья Кличко, помогло бы письмо от Ломаченко, Усика и Пятова, - семьи захваченных РФ моряков призывают поддержать героев - Цензор.НЕТ 5602
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Ага,це той що за Мойшею з Єгіпта не пійшов))
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Зазвичай Аліханов може бути вірменом, азербайджанцем...походження прізвища з 15 сторіччя.
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может
но почему Лев а не Тутанхамон?
прикинь леха порошенко зять Тутанхамона
круто
... Авакова вообще как Яценюка зовут
скромнее просто надо быть))))
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Дійсно Кумири - Роговцева, Бабкін, брати Клички, допоміг би лист від Ломаченка, Усика і П'ятова, - сім'ї захоплених РФ моряків закликають підтримати героїв - Цензор.НЕТ 5099 А я чув, що у вірмен є ім'я Пінцет і Ланцет Кумири - Роговцева, Бабкін, брати Клички, допоміг би лист від Ломаченка, Усика і П'ятова, - сім'ї захоплених РФ моряків закликають підтримати героїв - Цензор.НЕТ 9139
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самое неудобное со мной случилось
во время первого визита в Грузию
один из парней при встрече представился коротко - Сос
псы. про Сосо Павлиашвили я тогда еще не слышал
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Усік простий хлопець з під Чернігова, який потім жив в Криму.
І там і там надивився телесеріалів, про «русскіх» братьєв...
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То послухай його трохи пізніше https://www.youtube.com/watch?v=oNdy-UXfiYA
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Яке Дзiдьзо? навiть я не знаю хто це. Треба захопити у "обмiнний фонд" купу високопоставлених військових i тодi починати перемовини.
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Парни... Братья, мои дорогие! Вы теперь сами кумирами должны быть для этих людей!!!
А для остальных - Вы давно уже Герои и пример.
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Дійсно,до чого тут кумири?..Не кумири послали хлопців на вірний арешт ба навіть на смерть...Нехой той,хто їх туди послав,сподіваючись ввести воєнстан - їх і виручає...А він якраз пальцем за них не хоче ворухнути,все їздить по Україні,махає томосом і дякує привезеній масовці...
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Дождетесь вы от Усика, или Ломаченко..., то два брата акробата с ватой в голове
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Не знаю,как там Ломаченко,но Усик с Пятовым такое "письмо поддержки" могут накарябать,что моряки политического убежища на рашке еще попросят.
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Усик скорее письмо про freedobass подпишет, а Педаль даже с Шуфричевской яхты не слезет...
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Не кулаки повинні бути кумиром для наших полоненних, а душа!!!
А якраз душі у Усиків і П'ятових і гниленькі!!!
Майже нічого там проукраїнського немає, космополіти.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКумиры - Роговцева, Бабкин, братья Кличко, помогло бы письмо от Ломаченко, Усика и Пятова, - семьи захваченных РФ моряков призывают поддержать героев
 
 
 
 
 
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