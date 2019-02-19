 У Порошенко отвергают обвинения Тимошенко в намерениях раздать людям по тысяче гривен

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил спикер избирательного штаба Порошенко Олег Медведев.

"Мы категорически отбрасываем какие-либо обвинения", - отметил Медведев.

По его мнению, оппонент делает это, чтобы "с одной стороны обратить внимание на себя и возвратиться на радары средств массовой информации, а с другой стороны – чтобы дискредитировать команду Петра Порошенко".

Медведев также сообщил об одиночных случаях угроз в адрес агитаторов за Петра Порошенко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": У Порошенко хотят раздать по тысяче грн 6 миллионам людей, - Тимошенко заявила о попытке фальсификации выборов. ВИДЕО

"Им угрожают, безосновательно, что они будут привлечены к ответственности, будто бы за подкуп избирателей, которым они не занимаются, у них даже нет теоретически финансового ресурса, который бы они могли для этого задействовать", - сказал спикер штаба.

При этом он подчеркнул, что в штабе не драматизируют ситуацию в связи с этими фактами, объясняя это "повышенным градусом" избирательной кампании.

"Безусловно, мы будем защищать представителей нашей команды правовым способом, и гарантировать им безопасность и безопасность их родных", - сказал Медведев.

Он отметил, что команда Порошенко пока не значится в числе нарушителей избирательного законодательства.

Ранее кандидат в президенты от партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что у Порошенко якобы хотят раздать по тысяче гривен 6 миллионам людей для фальсификации выборов.