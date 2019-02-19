 У Порошенко отвергают обвинения Тимошенко в намерениях раздать людям по тысяче гривен

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил спикер избирательного штаба Порошенко Олег Медведев.
"Мы категорически отбрасываем какие-либо обвинения", - отметил Медведев.
По его мнению, оппонент делает это, чтобы "с одной стороны обратить внимание на себя и возвратиться на радары средств массовой информации, а с другой стороны – чтобы дискредитировать команду Петра Порошенко".
Медведев также сообщил об одиночных случаях угроз в адрес агитаторов за Петра Порошенко.
"Им угрожают, безосновательно, что они будут привлечены к ответственности, будто бы за подкуп избирателей, которым они не занимаются, у них даже нет теоретически финансового ресурса, который бы они могли для этого задействовать", - сказал спикер штаба.
При этом он подчеркнул, что в штабе не драматизируют ситуацию в связи с этими фактами, объясняя это "повышенным градусом" избирательной кампании.
"Безусловно, мы будем защищать представителей нашей команды правовым способом, и гарантировать им безопасность и безопасность их родных", - сказал Медведев.
Он отметил, что команда Порошенко пока не значится в числе нарушителей избирательного законодательства.
Ранее кандидат в президенты от партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что у Порошенко якобы хотят раздать по тысяче гривен 6 миллионам людей для фальсификации выборов.
Потому, как Пэтька удавится, но таких денег никому не даст, в силу своей врожденной жадности к деньгам.
а там и 1.5 ярда в семейном фонде и укрпочта
и много чего
Пообещать 1к грн, а после голосования кинуть это более вероятно.
не раздаст, а монетизирует
субсидии и мартовскую прибавку к пенсиям
под роспись в бюллютене
юлклары украдешь
«Порошенко, годі піаритися на безвізі, армії, децентралізації, енергонезалежності, е-декларуванні, прозорро, томосі, нових заводах, дорогах, школах і мостах, а також санкціях проти агресора, економічному зростанні та підтримці у світі. Просто, бреши, як ми!»
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