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 Политика Украины, Общество
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Все про:Порошенко (16367) Тимошенко (24125) фальсификации (1255)

 У Порошенко отвергают обвинения Тимошенко в намерениях раздать людям по тысяче гривен

В избирательном штабе кандидата в президенты Украины, действующего главы государства Петра Порошенко отвергают обвинения со стороны лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко в нарушении избирательного законодательства.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил спикер избирательного штаба Порошенко Олег Медведев.

"Мы категорически отбрасываем какие-либо обвинения", - отметил Медведев.

По его мнению, оппонент делает это, чтобы "с одной стороны обратить внимание на себя и возвратиться на радары средств массовой информации, а с другой стороны – чтобы дискредитировать команду Петра Порошенко".

Медведев также сообщил об одиночных случаях угроз в адрес агитаторов за Петра Порошенко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": У Порошенко хотят раздать по тысяче грн 6 миллионам людей, - Тимошенко заявила о попытке фальсификации выборов. ВИДЕО

"Им угрожают, безосновательно, что они будут привлечены к ответственности, будто бы за подкуп избирателей, которым они не занимаются, у них даже нет теоретически финансового ресурса, который бы они могли для этого задействовать", - сказал спикер штаба.

При этом он подчеркнул, что в штабе не драматизируют ситуацию в связи с этими фактами, объясняя это "повышенным градусом" избирательной кампании.

"Безусловно, мы будем защищать представителей нашей команды правовым способом, и гарантировать им безопасность и безопасность их родных", - сказал Медведев.

Он отметил, что команда Порошенко пока не значится в числе нарушителей избирательного законодательства.

Ранее кандидат в президенты от партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что у Порошенко якобы хотят раздать по тысяче гривен 6 миллионам людей для фальсификации выборов.

Источник: https://censor.net.ua/n3112547
 
 
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И я в данном случае не верю Юльке!
Потому, как Пэтька удавится, но таких денег никому не даст, в силу своей врожденной жадности к деньгам.
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для таких целей у него есть госбюджет
а там и 1.5 ярда в семейном фонде и укрпочта
и много чего
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Мне тоже верится с трудом.
Пообещать 1к грн, а после голосования кинуть это более вероятно.
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У Порошенко отвергают обвинения Тимошенко в намерениях раздать людям по тысяче гривен - Цензор.НЕТ 5748
не раздаст, а монетизирует
субсидии и мартовскую прибавку к пенсиям
под роспись в бюллютене
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Монетизація субсидій за рік до президентських виборів чи після них = нормально, а в місяць проведення виборів = спроба Порошенка підкупити виборців
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Да я вообще то то же не верю в это ,продать он может,а вот раздать У Порошенко отвергают обвинения Тимошенко в намерениях раздать людям по тысяче гривен - Цензор.НЕТ 2909 У Порошенко отвергают обвинения Тимошенко в намерениях раздать людям по тысяче гривен - Цензор.НЕТ 8810
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интересно, шо мешает пересичным людям взять ту тысячу а проголосовать по своему? У Порошенко отвергают обвинения Тимошенко в намерениях раздать людям по тысяче гривен - Цензор.НЕТ 4500
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Шо значит в намерении. Совесть имей,йуля. Уже роздал.
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Хто ходе по домах з "опросним" листом від Порошенко,збирає персональні данні,та обіцяє 1000 гривень?
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Ну не,мы так не договаривались,я так не гуляю,только в схожей теме обьявили,что порох всем по 1000грн раздаёт,мы с женой уже лыжи навострили,а тут облом...,как то нечестно... У Порошенко отвергают обвинения Тимошенко в намерениях раздать людям по тысяче гривен - Цензор.НЕТ 2307
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Тимошекно больше асоциируется с тасячью гривен, чем кто угодно.
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так потому и тыща У Порошенка відкидають звинувачення Тимошенко щодо намірів роздати людям по тисячі гривень - Цензор.НЕТ 9051.шобы размыть понятие.
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Виктор Горобец‏ @Victor_Gorobets 17 февр.

«Порошенко, годі піаритися на безвізі, армії, децентралізації, енергонезалежності, е-декларуванні, прозорро, томосі, нових заводах, дорогах, школах і мостах, а також санкціях проти агресора, економічному зростанні та підтримці у світі. Просто, бреши, як ми!»
© твої конкуренти.
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А я вірю, у Петра кошти є, він може, ...він ще покаже, як нам добре жилося)))
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Чёрт попутал...но эта не мы! У Порошенка відкидають звинувачення Тимошенко щодо намірів роздати людям по тисячі гривень - Цензор.НЕТ 2901 А Аваов то рядышком........................
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУ Порошенко отвергают обвинения Тимошенко в намерениях раздать людям по тысяче гривен
 
 
 
 
 
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