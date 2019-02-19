 Нацполиция разрабатывает для каждого региона свой план обеспечения безопасности во время выборов

Об этом советник министра внутренних дел, председатель координационного штаба Иван Стойко заявил на брифинге в Киеве, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникации МВД Украины.

"Советники министра и члены координационного штаба работают не только в Киеве, но и во всех регионах. Поэтому в каждом регионе Национальная полиция разрабатывает план обеспечения общественной безопасности во время выборов, чтобы каждый гражданин имел возможность прийти и проголосовать безопасно. С помощью этой "дорожной карты" можно отследить, какие силы и где именно будут задействованы в день голосования. В день выборов будет работать патрульная полиция, управления защиты экономики и другие структуры и подразделения", – сказал Иван Стойко.

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Он добавил, что на данный момент наблюдателями на выборы уже зарегистрировались около 300 иностранцев. Подразделения МВД также обеспечивают их безопасность.

Советник министра Михаил Апостол отметил, что члены координационного штаба провели встречи с членами избирательных штабов и общественными организациями по всем регионам.

"Мы провели встречи по закрепленным регионам. Мы действуем в рамках своих полномочий и действующего законодательства. Мы аполитично равноудалены от всех кандидатов в президенты. Мы можем давать только правовую оценку действиям. Мы общаемся со всеми штабами кандидатов и общественными организациями, а также реагируем на все заявления, сообщения в социальных сетях и СМИ", – подчеркнул Михаил Апостол.

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В свою очередь, член координационного совета Иван Варченко отметил, что украинцы, которые сейчас проживают на временно оккупированных территориях и захотят проголосовать, смогут это сделать.

"Сейчас 10 административно-территориальных единиц функционирует на Юге и Востоке. Что касается Крыма, то мы считаем, что несколько десятков тысяч людей захотят проголосовать на неоккупированной территории Украины. Поэтому государственная миграционная служба и пограничники готовятся обеспечить возможность гражданам проголосовать. То же касается и Донбасса. Все смогут проголосовать", – отметил Иван Варченко.

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Он сообщил, что на сегодняшний день Нацполиция начала 29 производств по факту подкупа избирателей.

"В Законе Украины "О Национальной полиции" есть четыре ключевых задачи, и одной из них определено – охранять права и свободы человека. И мы каждый день над этим работаем", – подытожил советник министра внутренних дел Владимир Филенко.