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 Политика Украины
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Все про:конкурс (761) общественные организации (135) финансирование (1307) Фриз (146) Министерство по делам ветеранов (26)

 Минветеранов будет проводить всю свою деятельность с общественными организациями исключительно на конкурсной основе, - Фриз

Министерство по делам ветеранов будет проводить всю свою деятельность с общественными организациями исключительно на конкурсной основе.

 Об этом сообщила Министр по делам ветеранов Украины Ирина Фриз в эфире "Свободы слова" на ICTV, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу министерства.

"Мы столкнулись с проблемой, что финансирование ветеранских общественных организаций проводилось вне конкурса. Сначала мы пытались каким-то образом давать свои замечания к 156-му постановлению, потом мы поняли, что нужно приводить в соответствие законодательство с действующим бюджетным кодексом, который с 1 января 2019 г. соответствующие изменения фиксирует", - сказала Фриз.

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По ее словам, был инициирован и при поддержке народных депутатов внесен соответствующий законопроект, "который приводит в соответствие с действующим бюджетным кодексом бюджетные программы которые зафиксированы по старому формату, и отсекает через всеукраинский формат другие общественные организации".

Она сообщила, что дальше будет финансирование Министерством по делам ветеранов, которое начнется не раньше второго полугодия.

"Потому что на 30% мы будем сформированы не раньше июня этого года. Мы будем не только декларировать, но и будем проводить всю свою деятельность с общественными организациями исключительно на конкурсной основе и на проектных форматах. Потому что это имеет абсолютно полную поддержку в международных организациях и у наших партнеров", - отметила она.

Источник: https://censor.net.ua/n3112544
 
 
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Ясен пень, будут созданы карманные ветеранские организации, которые и получат поддержку государства. Конкурсы у барыг всегда заканчиваются коррупцией в том или ином виде. На примере судебной или мусорской реформ все это прекрасно видят. Барыги и в судах, и в мусарнях сохранили свои места.
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как после Афгана....а потом там будут кторые" ч в танке горел"...а реально даже не служивые....Это ВСЁ ХРЕНЬ!!!! Да под Выборы. Бутусов и Ко.....Хватит меня вытирать. У УКРАИНЫ УЖЕ не ОСТАЛОСЬ % лет С ПОРОШЕНКО и Коррупционерами!!!!!!Ё
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Уже есть инфа. Как проводят и кто у них Первое лицо.................Вот для этого и создавалось. Используют атошников без возможности работы...УБЛЮДКИ!
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понеслась
очередное корыто от пепе
зажило по новому
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5 лет с порохоботами орущими Слава Украине, а все остальные руки ноги мацквы....Вытираешь* ПУТИН ***** им всем В ДОГОНКУ и ПОРОШЕНКО!!!!!!!!!!!!!!!!
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Создали министерство, взяли на себя ответственность, делайте все то, что делали общественные организации.
А иначе, вы и нахрен не нужны - дармоеды!
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То означає що буде дерібан))Хто заніс,з тим і працюють))Є там ветерани Куліковської Битви?Ні,так будуть.
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а нельзя было в это министерство набрать ребят атошников
без рук. без ног и других инвалидов которые пострадали на войне?
чтобы у них хотя бы были достойные зарплаты и они могли заботиться о своих семьях
а не рассаживать по креслам своих шалашовок из шакаладного борделя
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Для чего вообще существует целое министерство! Это же какая трата бабла на этих "работничков". Ну сделать комитет или агентство и достаточно.
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Читаю такие новости и просто х...ю! У нас генералов больше чем в НАТО и министров больше чем в ЕС, не страна, а мечта какая-то. Днище похлеще чем в мокше!!!
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Че там читать то? - Красножопые деды - просят миску баланды.
Если не дадишь, Пантера, то попросят у Кремля.
(пля).
Вот так вот, ибо они завоевы-ВАЛЕ.
Спокойно я думаю.... у меня просто пулемет заклинил.... ибо для НКВД-истов у меня должна быть бы кислота..... В мире нету худшего врага цивилизации чем красножопая падаль..... И да, я бы не особо хвастался, утилизуй с 20-30-тыщ этого дерьма.... мало-вато было бы.
Это тот случай, когда чем больше уродов отправляешь в землю, но реально хочется еще.... до последнего урода. И даже если его надо будет год искать по тайге - то все буду только "ЗА"
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМинветеранов будет проводить всю свою деятельность с общественными организациями исключительно на конкурсной основе, - Фриз
 
 
 
 
 
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