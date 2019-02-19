 Минветеранов будет проводить всю свою деятельность с общественными организациями исключительно на конкурсной основе, - Фриз

Об этом сообщила Министр по делам ветеранов Украины Ирина Фриз в эфире "Свободы слова" на ICTV, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу министерства.

"Мы столкнулись с проблемой, что финансирование ветеранских общественных организаций проводилось вне конкурса. Сначала мы пытались каким-то образом давать свои замечания к 156-му постановлению, потом мы поняли, что нужно приводить в соответствие законодательство с действующим бюджетным кодексом, который с 1 января 2019 г. соответствующие изменения фиксирует", - сказала Фриз.

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По ее словам, был инициирован и при поддержке народных депутатов внесен соответствующий законопроект, "который приводит в соответствие с действующим бюджетным кодексом бюджетные программы которые зафиксированы по старому формату, и отсекает через всеукраинский формат другие общественные организации".

Она сообщила, что дальше будет финансирование Министерством по делам ветеранов, которое начнется не раньше второго полугодия.

"Потому что на 30% мы будем сформированы не раньше июня этого года. Мы будем не только декларировать, но и будем проводить всю свою деятельность с общественными организациями исключительно на конкурсной основе и на проектных форматах. Потому что это имеет абсолютно полную поддержку в международных организациях и у наших партнеров", - отметила она.