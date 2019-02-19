EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019 Убийство Гандзюк Отстранение Супрун Создание Поместной Церкви Агрессия России против Украины
 Политика Украины
  1385  59
Материалы по теме:
Все про:выборы (21099) гречка (131) подкуп (407) Варченко Иван (42)

 Килограмм гречки от кандидата - это не подкуп, - советник главы МВД Варченко

По закону как подкуп рассматривается только предоставление избирателю подарка стоимостью более 3% от прожиточного минимума. Сейчас эта сумма составляет около 60 грн.

Об этом заместитель министра внутренних дел, член координационного штаба МВД по обеспечению правопорядка на выборах Иван Варченко заявил сегодня на брифинге, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Он отметил, что, согласно законодательству, кандидаты имеют право раздавать избирателям только сувенирную продукцию и канцелярию вроде карандашей и ручек, а раздача любых других предметов будет расцениваться полицией как подкуп избирателей.

Читайте на Цензор.НЕТ: Создаем центры сопротивления массовому подкупу избирателей, чтобы "порвать "сетку Порошенко", - замглавы штаба Гриценко Фирсов

В то же время Варченко заметил, что действующее законодательство расценивает как подкуп подарок избирателю стоимостью более 3% от размера прожиточного минимума для трудоспособного лица. На сегодняшний день эта сумма составляет около 60 грн. Таким образом советник председателя МВД сделал вывод, что предоставление гражданину от имени кандидата в президенты одного килограмма гречки, который стоит менее 60 грн, юридически не считается подкупом избирателя. То же самое касается и любых других продуктов или вещей, которые стоят дешевле 60 грн.

Также на Цензор.НЕТ: Заявления Тимошенко о подкупе избирателей от имени "Батькивщины" абсурдны по определению, - БПП

Варченко добавил, что в парламенте зарегистрирован законопроект, которым предлагается установить, что подкупом является предоставление любых пищевых продуктов на любую сумму, подаренные от имени кандидата избирателю. В случае его одобрения до президентских выборов, раздача любых продуктовых наборов будет считаться подкупом.

Источник: https://censor.net.ua/n3112537
 
 
 Топ комментарии
 
Конечно нет.
Это просто ведро помоев для свиней.
И в прямом и в переносном смысле.
 показать весь комментарий
 
Начались мусорские разводки избирателей. Так всегда будет, пока у власти будут барыги.
 показать весь комментарий
 
это не подкуп - это плевок в лицо...
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Начались мусорские разводки избирателей. Так всегда будет, пока у власти будут барыги.
 показать весь комментарий
 
 
это и без меня произойдет в ближайший месяц, когда ритейл в предвкушении вброса легколиквидного нала (повышенные пенсии, предвыборные бонусы и пр.) по сложившейся привычке предпримет меры по его изъятию)))
 показать весь комментарий
 
 
а это повышение пенсий, стесняюсь спросить, чем-то кардинально отличается от других повышений пенсий, которые происходят постоянно ?
 показать весь комментарий
 
Конечно нет.
Это просто ведро помоев для свиней.
И в прямом и в переносном смысле.
 показать весь комментарий
 
 
Цікава математика. Якщо роздати тонни гречки по одному кілограму в одні руки, то це вже не підкуп. Де таких дебілів беруть?
 показать весь комментарий
 
 
Единый умысел на подкуп докажи в рамках уголовного дела. А потом в суде его обоснуй ("обоснуй, если пацан" (с)). А уж потом хайло раззевай. Где таких дебилов берут?
 показать весь комментарий
 
 
согласно законодательству, кандидаты имеют право раздавать избирателям только сувенирную продукцию и канцелярию вроде карандашей и ручек, а раздача любых других предметов будет расцениваться полицией как подкуп избирателейИсточник: https://censor.net.ua/n3112537
Читати навчись, олігофрен.
 показать весь комментарий
 
 
У вас есть УК. Там понятие "подкупа" определено. Понятий типа "вроде карандашей и ручек" в вашем УК, я уверен, нет. Вне зависимости от того, что написано в т.ч. и на цензоре. Юноша, научитесь различать стремления правоохранителей и заинтересованных лиц, с одной стороны, и законы (как правила человеческого общежития), - с другой.
 показать весь комментарий
 
 
він не дебіл ...він призначений фахівець який отримує зарплату від нас з вами ...
 показать весь комментарий
 
 
Яке воно фахівець? Погань усіляку за три копійки, понабирали в міністерство інформполітики. Ось і "аргументують"...
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Килограмм гречки от кандидата - это не подкуп, - советник главы МВД Варченко - Цензор.НЕТ 5880
пора повышать прожиточный минимум
самая маленькая коробочка вечернего киева
от рашена 69 гривен
 показать весь комментарий
 
 
и ведь х... раздашь в свете данной публикации)))
 показать весь комментарий
 
да пеця удушиться чоколад раздавать
ему проще гречки в карман отсыпать Кілограм гречки від кандидата - це не підкуп, - радник глави МВС Варченко - Цензор.НЕТ 4257
 показать весь комментарий
 
Значит БЮТ и Жопоблок могут спать спокойно.
 показать весь комментарий
 
 
да уж. а киллограм устриц . свежевыловленных на Лазурном берегу, доставленных чартером к завтраку.....это как?.....ненависть?.....напрасно...смотрите самолёты в Борисполе и Жулянах без окошечек-илюминаторов и подъезжающие к ним авто рифрежераторы...............РЕГУЛЯРНО! Баба Яга и её бляхи Мухи сотрапезнизы ждать не могут......Не камильтфо. Это луцыку поыг чем занюхивать......
 показать весь комментарий
 
 
Рыбу ФУГУ им всем...Дорого?......Граждане бы Украины потерпели бы ещё повышение тарифов на о,01%
 показать весь комментарий
 
Що ви в тих устрицях знаходите, завжди їх боком обхожу в Метро.
 показать весь комментарий
 
 
В Метро надо не подходить к краю платформы! Хотя порохоботам МОЖНО!
 показать весь комментарий
 
Та тре інакше зробити: окрім 2,5 мульйона до фонду - кожний кандидат має купити кожному виборцеві кіло гречки. Першим двом лідерам перегонів гречка, за бажанням, повертається (виборці, як схочуть, можут повернути гарбузами)
 показать весь комментарий
 
А як на рахунок злочинної групи, закупають то оптом та й роздають централізовано.
 показать весь комментарий
 
 
зарегистрирован законопроект, которым предлагается установить, что подкупом является предоставление любых пищевых продуктов на любую сумму, подаренные от имени кандидата избирателюИсточник: https://censor.net.ua/n3112537
В какую клоаку превратили страну.... о "гречке" на законодательном уровне...говорите ***** хочет лишить государственности ...проще у Памелы Андерсон найти целку, чем в Украине государственность
 показать весь комментарий
 
навіщо? Виженіть геть цього "радника" поставте туди толкового слідака і він буде вміняти не кожне кіло окремо, а усю тону, як це і передбачає умисел винного
 показать весь комментарий
 
 
Ждите граждане - скоро !!!!!!!!!!!

Предвыборные скидки -- любой товар за 59.999999999 гривен .
Берёшь берёшь товар , голосуешь за Кондитера -- и о счастье ровно первого апреля !
 показать весь комментарий
 
 
То есть, на тонну гречки можно скупить 300 голосов.
Украинцы стоят дешевле скота.
 показать весь комментарий
 
 
Так торгуйтесь, не голосуйте за два кіло. Кілограм гречки від кандидата - це не підкуп, - радник глави МВС Варченко - Цензор.НЕТ 5170
 показать весь комментарий
 
 
С чего ты взял, что я когда-то голосовал так?
 показать весь комментарий
 
А з чого ви взяли що гречка по три грн?
 показать весь комментарий
 
 
Ладно, це я так прискіпливо просто, в нас гречка по 13 грн за кг, просто ніколи не бачив як ії роздають на ДВК.
 показать весь комментарий
 
На гречкі повинні бути вихідні дані, тираж, замовив хто для подарунку виборцю, який фермер виростив , оцінка вартості від експерта, сертифікат,бланк для розписки від виборця, усьо по протоколу, сдал-принял
 показать весь комментарий
 
 
навпаки - мусора готовят юле адіьнтур ... бо пеця вже , по любому , непрохідно - задньопрохідний ... і це вже всі розуміють
 показать весь комментарий
 
Іван Варченко, це хто? Чоловік тої Варченко, що замом ДБР у Труби? гарна родина...
А це "радник" як рахує тону розданої виборцям гречки, як тисячу окремих правопорушень? Ну тоді у МВС все Ок. з такими то "радниками"...
 показать весь комментарий
 
 
Нарешті, хоч хтось второпав що тут можна склепати. Кілограм гречки від кандидата - це не підкуп, - радник глави МВС Варченко - Цензор.НЕТ 969
 показать весь комментарий
 
"Килограмм гречки от кандидата - это не подкуп"

Ага, а один раз - не п*дарас.
Подкуп есть подкуп, а если по законодательству нет, то херовое значит какое-то законодательство.
 показать весь комментарий
 
Законодавство нормальне, просто "радник" ще той.
 показать весь комментарий
 
Схоже , в Авакова золота акція - тепер саме він буде вирішувати , що буде порушенням , а що порушенням не вважається !
 показать весь комментарий
 
 
Не вийде, справу можуть порушити інші служби.
 показать весь комментарий
 
заморяться вони Кілограм гречки від кандидата - це не підкуп, - радник глави МВС Варченко - Цензор.НЕТ 7399 ....просто уявіть - скільки , в Україні , виборчих дільниць , скільки округів - скільки там може бути ( і будуть звичайно !) правопорушень ... їх зафіксувати можуть тільки сотні тисяч співробітників МВС + не забуваєм про аваківський Нацкорпус ... не дарма ж вони першими в "спостерігачі" зголосились
 показать весь комментарий
 
Так заместитель министра или советник председателя? Вы уж как то определитесь
 показать весь комментарий
 
Кто во сколько себя оценивает,за столько и продаётся
 показать весь комментарий
 
Советское быдло строило БАМ и ГрязьПром для ВОНЮчки РАБссии... Кілограм гречки від кандидата - це не підкуп, - радник глави МВС Варченко - Цензор.НЕТ 2218Что из того ГОВВНА получила Эстония и Украина? дырку от Молдавского и Белорусского БУБЛИКа,они не строили СССР обосцаный РЕЙГАНОМ,его строила только РАБссия ВОНЮЧКА Кілограм гречки від кандидата - це не підкуп, - радник глави МВС Варченко - Цензор.НЕТ 2218 Кілограм гречки від кандидата - це не підкуп, - радник глави МВС Варченко - Цензор.НЕТ 2218
 показать весь комментарий
 
мусорская логика. это типа: один раз - не 3,14дарас
 показать весь комментарий
 
 
короче, ставим рядом с раздающими гречку, раздающих консервы и перед законом все чисты. Ну, можно сегодня раздавать гречку, а завтра консервы.
 показать весь комментарий
 
 
Ребята из МВД ну вас на хер.Вы докаркаетесь до цены в 60 грн за 1 кг. гречки.
 показать весь комментарий
 
 
Франклин Делано Рузвельт Президент США осенью 1941 года раздал каждому Рюсскаму ХМЫРЮ 7 кг тушонки...я бы этим МУДАКАМ не дал бы и 100 грамм гречки...
 показать весь комментарий
 
Уважаемые комментаторы, теперь выяснилось с ваших слов, что пенсионеры Украины это грязные вонючие свиньи, которые являются балластом и должны быть ликвидированы полностью. Ребята как люди вы ********. за гречку пенсионеры не продадут голос, они просто возьмут ее и оприходуют
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКилограмм гречки от кандидата - это не подкуп, - советник главы МВД Варченко
 
 
 
 
 
 вверх