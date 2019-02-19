 Рассмотрение дела Небесной сотни затянется как минимум на год, - Ирина Луценко

Такое мнение высказала представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"5-летний срок, который был целенаправленно и серьезно использован, и сосредоточен Генеральной прокуратурой в расследовании этих преступлений, собственно, на 5-летие Майдана дошел уже до логического завершения. Эксперименты завершены, дело полностью определено и оно может передаваться уже в украинский суд. Виновные установлены, заказчики установлены", – сказала Луценко.
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Она напомнила, что дело касается около 1,5 тыс. потерпевших, которые нуждаются в "сотнях, а то и тысячах экспертиз, тысячах или десятках тысяч допросов". "Такие дела в других странах расследуются десятки лет", – отметила Луценко.
"Дело по Януковичу, который отдавал приказы бить наших студентов, убивать Небесную сотню, также уже доведено до логического завершения так же, как и завершено расследование по другим преступникам, связанным с убитой Небесной сотней на Майдане", – добавила она.
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По мнению Луценко, рассмотрение дела Небесной сотни затянется как минимум на год.
Короче одна сплошная бляха-муха !
тупой это её муж прокурор
а эта хитрая
имхо если бы не она юрик бы уже давно в ссаных трениках копыта откинул где нибудь за мусорными баками
лицо БПП
Это как с Гонгадзе. Выберите меня на второй срок - и я скажу вам , кто убийцы Гонгадзе
Тем не менее , мать Гонгадзе умерла так и не увидев ни Кучму, ни литвина за решёткой. Наоборот, они 'уважаемые люди' и трудоустроены при Пэте
- дело чести- и тд . Все эти фразы превратились в заезженные шаблоны, написанные талантливыми спичрайтерами.
Дело, где было миллион свидетелей, спущено на тормозах(( это ж ещё уметь так надо
Я лично все поняла ещё , когда садовнику дали сбежать.
Но какой бы она не была, нам нужна правда, а не выгодная тем или иным кланам версия.
Мы достаточно сильны, чтобы принять именно правду.
пограбить Украину, отвлечься, так сказать
" Мысль о протесте родилась в группе Adbusters, канадской некоммерческой антипотребительской организации. Активную поддержку оказывает Анонимус. 28 сентября 2011 года демонстранты получили поддержку нескольких крупных профсоюзов, включая Союз транспортных работников, который насчитывает около 40 000 членов[2]. 30 сентября 2011 года участники движения прошли маршем возле штаб-квартиры нью-йоркской полиции. Около 1000 человек несли транспаранты с критикой действий правоохранительных органов. Акция протеста состоялась после того, как во время одной из демонстраций полицейские брызнули слезоточивым газом в четырёх женщин. Видеоролик с инцидентом быстро разошёлся в Интернете, и многие участники акции пообещали «стоять до конца». Демонстранты решили оставаться в палаточном городке в Зукотти-парке всю зиму[3]. 1 октября 2011 года полиция арестовала более 700 демонстрантов, участников движения «Захвати Уолл-стрит», которые запрудили проезжую часть в попытке пересечь Бруклинский мост[4]. 4 октября 2011 года трое протестующих были задержаны в Бостоне по подозрению в распространении наркотиков[5]. Помимо этого, участников движения задерживали за такие правонарушения, как поджоги, убийство, изнасилования, кражи и вандализм[6][7].
Помимо Нью-Йорка, демонстрации «Захвати Уолл-стрит» проходили и в других городах США. Как утверждают организаторы, они поддерживают связи и координируют свои акции с единомышленниками в крупных городах США и за рубежом - в Испании, Канаде, Израиле, Португалии, Греции, Австралии, Великобритании и других странах[8]. 15 ноября палаточный лагерь начала сносить полиция, хотя большая часть протестующих к этому времени его покинула[9]. 31 декабря протестующие начали повторно занимать парк, но были оттеснены полицией, 63 человека арестовано.[10]"
А так кончился уже менее, чем через 1,5 года:
"По состоянию на 29 января 2012 года более 6 тысяч человек было арестовано с момента начала акций"
Даже рядовые пешки не пострадали.
у доброй половины женщин
мужик накормленный едой
а у недоброй половины
бухой
В Польше, например, ментов осудили за разгон демонстрантов в 2012 году аж через 25 лет после событий.