EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019 Убийство Гандзюк Отстранение Супрун Создание Поместной Церкви Агрессия России против Украины
 Политика Украины
  851  52
Все про:Луценко Ирина (379) евромайдан (6746) Небесная Сотня (214)

 Рассмотрение дела Небесной сотни затянется как минимум на год, - Ирина Луценко

Дело касается 1,5 тысяч потерпевших, по нему необходимо провести тысячи экспертиз, десятки тысяч допросов. В других странах такие дела расследуют десятки лет.

Такое мнение высказала представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"5-летний срок, который был целенаправленно и серьезно использован, и сосредоточен Генеральной прокуратурой в расследовании этих преступлений, собственно, на 5-летие Майдана дошел уже до логического завершения. Эксперименты завершены, дело полностью определено и оно может передаваться уже в украинский суд. Виновные установлены, заказчики установлены", – сказала Луценко.

Читайте на Цензор.НЕТ: Они тоже жертвы. Среди Небесной Сотни есть и 18 милиционеров, - Луценко

Она напомнила, что дело касается около 1,5 тыс. потерпевших, которые нуждаются в "сотнях, а то и тысячах экспертиз, тысячах или десятках тысяч допросов". "Такие дела в других странах расследуются десятки лет", – отметила Луценко.

"Дело по Януковичу, который отдавал приказы бить наших студентов, убивать Небесную сотню, также уже доведено до логического завершения так же, как и завершено расследование по другим преступникам, связанным с убитой Небесной сотней на Майдане", – добавила она.

Также на Цензор.НЕТ: Акция памяти Небесной сотни прошла в Киеве – лепестки роз покрыли места, где пролилась кровь Героев

По мнению Луценко, рассмотрение дела Небесной сотни затянется как минимум на год.

Источник: https://censor.net.ua/n3112532
 
 
 Топ комментарии
 
Бляха муха, тебя уже не будет
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
это чистой воды манипуляция. так как империя и убивала людей. а те кто вскочил во властный поезд лишь попутчики и им улыбнулась удача. ИМПЕРИЯ УБИВАЛА.
 показать весь комментарий
 
 
Не долго ждать осталось. Но, настораживает, что эти бляхи мухи уверены в своей победе на выборах.
 показать весь комментарий
 
 
Настораживает, что пуйло спешит на помощь - то бомбардировщик, то куча техники. Видимо опять планируют "только пэтя, вадинтур - некогда ждать"
 показать весь комментарий
 
 
Самолеты и техника от ***** говорит о другом. Просто по просьбе пэти, ***** начнет убивать наших воинов, а пэтя вводит ВП и все, конец выборам
 показать весь комментарий
 
 
Будет - но уже без мужа генного прокуора ...
Короче одна сплошная бляха-муха !
 показать весь комментарий
 
Уберите эту дуру с экранов. Она и пять лет назад говорила про тысячи экспертиз и допросов. Но общеизвестно, что почти половина, кому предъявлено обвинение, продолжают работать в мусарне. Потому что барыгам ссыкливо без этих убийц грабить народ Украины.
 показать весь комментарий
 
 
У них с Югиком ролевые игры шоле поменялись?
 показать весь комментарий
 
 
а чего только год давай уже лет на сто
 показать весь комментарий
 
 
Та можете не спешить уже, после выборов можно будет объединить дела о преступлениях на майдане и рыгошоколадной банды, после майдана.
 показать весь комментарий
 
 
От, бляха-муха, а муж утверждал, что всё готово...Опять не тот текст подсунули?😉
 показать весь комментарий
 
 
она не тупая
тупой это её муж прокурор
а эта хитрая
имхо если бы не она юрик бы уже давно в ссаных трениках копыта откинул где нибудь за мусорными баками
 показать весь комментарий
 
Звісно, коли ви сядете з чоловіком за брехню і саботаж розслідування.
 показать весь комментарий
 
 
Поймал себя на том, что хочется ей ответить как то вычурно, с сарказмом и иронией, а на ум приходит только - "Сдохни уже ТВАРЬ"!!!
 показать весь комментарий
 
 
Известна поговорка - свита делает короля........
 показать весь комментарий
 
 
Пять лет было мало?
Это как с Гонгадзе. Выберите меня на второй срок - и я скажу вам , кто убийцы Гонгадзе
Тем не менее , мать Гонгадзе умерла так и не увидев ни Кучму, ни литвина за решёткой. Наоборот, они 'уважаемые люди' и трудоустроены при Пэте
- дело чести- и тд . Все эти фразы превратились в заезженные шаблоны, написанные талантливыми спичрайтерами.
Дело, где было миллион свидетелей, спущено на тормозах(( это ж ещё уметь так надо
Я лично все поняла ещё , когда садовнику дали сбежать.
Но какой бы она не была, нам нужна правда, а не выгодная тем или иным кланам версия.
Мы достаточно сильны, чтобы принять именно правду.
 показать весь комментарий
 
 
Є багато провокацій з приводу пошуку цих злочинців та звинувачень окремих осіб щодо тих подій. Що думають форумчани з приводу такого собі Дульського, який багато про це говорить? Я про нього нічого не знаю.
 показать весь комментарий
 
А лучше на 5 лет , а то вам все некогда и времени нет за воровством
 показать весь комментарий
 
 
Почему отпустили садовника? Почему не наказана судья, которая это сделала?
 показать весь комментарий
 
 
чтобьі луценчиха могла с порошенками немного
пограбить Украину, отвлечься, так сказать
 показать весь комментарий
 
 
Тільки ті хто сам причастен до вбивств не розслідує свій злочин.
 показать весь комментарий
 
 
Що ви знаєте стосовно звинувачень Дульського?
 показать весь комментарий
 
я раньше где-то сомневался... в голову не укладывалось, что ли... Сейчас уверен на 100500% Без нонешних мародеров не обошлось!
 показать весь комментарий
 
 
нынешняя власть была заинтересована в расстреле майдана, чтобы прийти к власти
 показать весь комментарий
 
 
Она ж баба третьего тысячилетия. Знач где год, там и тысяча
 показать весь комментарий
 
 
Для новой власти, конечно, минимума хватит, а если останется нынешняя то максимум. Просто она не договорила.
 показать весь комментарий
 
 
Достойные слова от женщины третьего тысячелетия,весь цвет нации собрал у себя под крылом наш лучший президент Петр Порошенко.Конечно преступления на майдане будут расследованы ,не смотря на спиленые деревья .И не беда что на это уйдут десятилетия,ведь это сейчас не главное .
 показать весь комментарий
 
 
Раньше пгокугог точно не протрезвеет...
 показать весь комментарий
 
СОЕВЫЙ ВСЕ СДЕЛАЛ ЧТОБ НИКТО НЕ СЕЛ ЗА УБИЙСТВО В 2014 ГОДУ.
 показать весь комментарий
 
 
А чому тобі пох, хоч ти і з України?
 показать весь комментарий
 
 
Я спочатку дочекаюся відповіді, а потім буду відповідати тому, хто влазить у моє запитання.
 показать весь комментарий
 
За рубежом никто десятилетиями ничего не расследует, вот американский Майдан так прошел;

" Мысль о протесте родилась в группе Adbusters, канадской некоммерческой антипотребительской организации. Активную поддержку оказывает Анонимус. 28 сентября 2011 года демонстранты получили поддержку нескольких крупных профсоюзов, включая Союз транспортных работников, который насчитывает около 40 000 членов[2]. 30 сентября 2011 года участники движения прошли маршем возле штаб-квартиры нью-йоркской полиции. Около 1000 человек несли транспаранты с критикой действий правоохранительных органов. Акция протеста состоялась после того, как во время одной из демонстраций полицейские брызнули слезоточивым газом в четырёх женщин. Видеоролик с инцидентом быстро разошёлся в Интернете, и многие участники акции пообещали «стоять до конца». Демонстранты решили оставаться в палаточном городке в Зукотти-парке всю зиму[3]. 1 октября 2011 года полиция арестовала более 700 демонстрантов, участников движения «Захвати Уолл-стрит», которые запрудили проезжую часть в попытке пересечь Бруклинский мост[4]. 4 октября 2011 года трое протестующих были задержаны в Бостоне по подозрению в распространении наркотиков[5]. Помимо этого, участников движения задерживали за такие правонарушения, как поджоги, убийство, изнасилования, кражи и вандализм[6][7].
Помимо Нью-Йорка, демонстрации «Захвати Уолл-стрит» проходили и в других городах США. Как утверждают организаторы, они поддерживают связи и координируют свои акции с единомышленниками в крупных городах США и за рубежом - в Испании, Канаде, Израиле, Португалии, Греции, Австралии, Великобритании и других странах[8]. 15 ноября палаточный лагерь начала сносить полиция, хотя большая часть протестующих к этому времени его покинула[9]. 31 декабря протестующие начали повторно занимать парк, но были оттеснены полицией, 63 человека арестовано.[10]"

А так кончился уже менее, чем через 1,5 года:

"По состоянию на 29 января 2012 года более 6 тысяч человек было арестовано с момента начала акций"
 показать весь комментарий
 
оно уже затянулось на 5 лет , его расследуют так что бы не выйти на себя это давно все поняли , придут новые они расследуют и Сотню , и Роттердам , и рыночную цену газа , и ваши доплаты себе за интенсивный труд , и выноси козла расследуют , и ониженаши то же расследуют , и рейтенговое голосование , и ночное дописование Денисенко , и рыбалка на вертолете Пашинского , и возню вокруг ОПЗ , и куда бензин Курченко делся , и куда технологическая нефть с нефтепровода, и Сенин забор , и спирт УКРспирта .... итд итп ----- вопросов к вам много , но расследуют их быстро ... на мальдивы не успеете
 показать весь комментарий
 
 
Всё могло быть расследовано в течении года, но только в случае прихода к власти людей не замешанных в этом. Дали уйти всем основным исполнителям и преступникам не случайно.
Даже рядовые пешки не пострадали.
 показать весь комментарий
 
 
***
у доброй половины женщин
мужик накормленный едой
а у недоброй половины
бухой
 показать весь комментарий
 
 
курица третьего тысячелетия! мы потерпим - ПЯТЬ ЛЕТ УЖЕ ТЕРПИМ!
 показать весь комментарий
 
Как максимум до июня.Потом объеденить майдановские и шокорыговские дела и сажать этих у..бков.
 показать весь комментарий
 
Думается мне, что это уже почти международная практика. Иначе никакая реформа армии и правоохранителей не заставит их исполнять приказы, если перед глазами стоит пример того, что за это можно угодить в тюрьму.

В Польше, например, ментов осудили за разгон демонстрантов в 2012 году аж через 25 лет после событий.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРассмотрение дела Небесной сотни затянется как минимум на год, - Ирина Луценко
 
 
 
 
 
 вверх