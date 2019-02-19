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 Первый заместитель Секретаря СНБО Коваль рассказал, как Россия начала готовить аннексию Крыма после Оранжевой революции

Первый заместитель Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Михаил Коваль выступил во время заседания Верховной Рады, посвященного пятой годовщине с начала вооруженной агрессии РФ против Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе СНБО.

"Тревожная информация о планах России по захвату Крыма до 2014 года неоднократно поступала высшему руководству Украины от силовых структур государства. Однако, вопреки логике, годами планомерно осуществлялось преступное снижение боеспособности Вооруженных Сил Украины. В течение многих лет системно уничтожалась и разоружалась украинская армия, разрушалась система мобилизации и структура материально-технического обеспечения", - сказал он.

Первый заместитель Секретаря СНБО Коваль рассказал, как Россия начала готовить аннексию Крыма после Оранжевой революции 01

По его словам, в 2003 году в Крыму был расформирован 32-й армейский корпус в составе восемьдесят четвертой и сто двадцать седьмой отдельных механизированных бригад численностью до 12 000 человек. Воинские части и подразделения были переданы в состав войск береговой охраны Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины, а в дальнейшем, в 2004 году - расформированы.

3-й отдельный полк специального назначения численностью до 1600 военнослужащих был передислоцирован из Старого Крыма Автономной Республики Крым в Кировоград (ныне - Кропивницкий).

На востоке Украины была также расформирована 254-я мотострелковая дивизия в городе Артемовск (ныне - Бахмут) Донецкой области, а на юге первая аэромобильная дивизия в Болграде Одесской области была реорганизована в 16-ю отдельную механизированную бригаду, которую впоследствии тоже расформировали", - сказал Коваль, добавив, что
 были расформированы и оперативные полки Внутренних войск Министерства внутренних дел Украины в Донецке и Киеве.

Таким образом, на начало 2014 практически все боевые части Вооруженных Сил Украины, дислоцирующиеся в Крыму - 36-я отдельная бригада береговой обороны в Перевальном, 1-й батальон морской пехоты в Феодосии и 501-й батальон морской пехоты в Керчи были сокращенного состава и их численность не превышала 5600 военнослужащих, в то же время численность частей Черноморского флота России, который дислоцировался в Крыму, и дополнительно переброшенных сил Российской Федерации, составляла до 30 000 военнослужащих.

По словам Коваля, на усиление соединений и частей Черноморского флота в конце 2013 - начале 2014 годов на Крымский полуостров скрыто были переброшены части и подразделения:

Семьдесят шестой воздушно-десантной дивизии из Пскова,

Тридцать первого десантно-штурмовой бригады из Ульяновска,

45-й отдельный полк специального назначения Воздушно-десантных войск из Кубинки,

Десятой и двадцать второй отдельных бригад специального назначения ГРУ ГШ РФ из Молькино и Степного,

Десятой отдельной разведывательной бригады из Моздока,

382-й отдельный батальон морской пехоты из Темрюка Краснодарского края,

414-й и 757-й отдельные батальоны морской пехоты Каспийской флотилии, в дальнейшем задействованные для блокировки частей и подразделений Вооруженных Сил Украины и воспрепятствования исполнению ими боевых задач по назначению.

Коваль отметил, что для усиления российской группировки в Крыму в качестве резерва были также задействованы части седьмой воздушно-десантной дивизии из Новороссийска и Ставрополя.

Первый заместитель Секретаря СНБО Коваль рассказал, как Россия начала готовить аннексию Крыма после Оранжевой революции 02

"В начале 2014 года ситуация безопасности в Крыму была сложной и труднопрогнозируемой. Личный состав Министерства внутренних дел Украины после событий на Майдане Независимости остался без руководства и практически был деморализован. Крымский и севастопольский "Беркут" уже сотрудничал с Россией и перешел на сторону врага. Спецслужбы Российской Федерации активно проводили подрывную и агитационную работу", - отметил Коваль.

"После самоустранения от исполнения конституционных обязанностей президента В.Януковича и его бегства в Российскую Федерацию предали военную присягу и перешли на сторону России - начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Ю. Ильин, командующий Военно-Морскими Силами Вооруженных Сил Украины Д. Березовский, командиры 36-ой отдельной бригады береговой обороны, 501-го отдельного батальона морской пехоты и много других военных командиров, а также подавляющее большинство сотрудников Службы безопасности Украины и Министерства внутренних дел Украины в Крыму", - заявил первый заместитель Секретаря СНБО.

"Не предали свою страну, находясь в Автономной Республике Крым во время ее аннексии, из 13 468 солдат и офицеров Вооруженных Сил Украины только 3990 военнослужащих (29,6%), Министерства внутренних дел Украины - из 10 936 только 88 (0,8% ), государственной пограничной службы Украины - из 1870 только 519 (29,7%), службы безопасности Украины - из 2240 только 242 (10,8%), Управления государственной охраны Украины - из 527 только 20.

Для легендирования переброски военнослужащих Российской Федерации к границам Украины использовался тезис о проведении учений и обеспечения безопасности во время Сочинской олимпиады.

Российская Федерация заранее создала у границ Украины мощную военную группировку, которая с учетом оперативных резервов достигала 200 000 человек", - сказал Коваль.

Первый заместитель Секретаря СНБО Коваль рассказал, как Россия начала готовить аннексию Крыма после Оранжевой революции 03

По его словам, на востоке и юге Украины в то время были расположены только части Вооруженных Сил Украины сокращенного состава.

По оценке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, в то время общая численность воинских частей и подразделений, которые можно было задействовать для выполнения боевых задач, не превышала 5000 военнослужащих.

При этом, наиболее мощные арсеналы и базы хранения вооружения ракет и боеприпасов Вооруженных Сил Украины, где находился стратегический и оперативный боезапас на востоке и юго-востоке Украины, в предыдущие годы были уничтожены.

Таким образом, по своему составу, укомплектованности, обучаемости и вооружению Вооруженные Силы Украины в начале 2014 года были не в состоянии эффективно противостоять российской агрессии.

Для создания военного превосходства руководство Российской Федерации начало 20 февраля 2014 военную операцию, когда происходили трагические события на Майдане, а в Украине фактически была уничтожена система исполнительной власти и сектор безопасности и обороны.

В сложившихся условиях, руководство государства, осознавая реальную угрозу полномасштабного вторжения на материковую территорию Украины войск Российской Федерации, 1 марта 2014 получили на это разрешение российского парламента, приняли решение по организации обороны и удержанию военных городков, расположенных на территории Крыма.

Украинские солдаты и офицеры, не изменили военной присяге, в течение месяца мужественно сдерживали осаду, предоставив возможность руководству Украины провести мобилизацию, слаживание, масштабные учения, и передислоцировать соединения и части Вооруженных Сил Украины на север, юг и восток Украины, а также подготовить оборонительные рубежи на наиболее угрожающих направлениях, подавить сепаратистские выступления во многих юго-восточных регионах страны.

Все это, а также самоотверженность, мужество и патриотизм украинского народа, добровольно вставшего на защиту своей Родины в составе Вооруженных Сил Украины, Национальной гвардии Украины, добровольческих батальонов, а также солидарность международного сообщества с Украиной позволило в дальнейшем остановить военную агрессию Российской Федерации на востоке Украины и защитить независимость нашего государства", - сказал Коваль.

Источник: https://censor.net.ua/n3112531
 
 
 Топ комментарии
 
Так отож... всі знали!! але набивать кишені спішили, не до Криму було.
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"Тревожная информация о планах России по захвату Крыма до 2014 года неоднократно поступала высшему руководству Украины от силовых структур государства. Однако, вопреки логике, годами планомерно осуществлялось преступное снижение боеспособности Вооруженных Сил Украины. В течение многих лет системно уничтожалась и разоружалась украинская армия, разрушалась система мобилизации и структура материально-технического обеспечения", - Источник: https://censor.net.ua/n3112531
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Звичайно, що армія знищувалася януковичем за вказівками хуйла.
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А що робив у той час Порошенко?Чи не допомогав він тоді Януковичу,працюючи у уряді Азірова?
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Коваль або фантазер, або щось покурює... Яку випереджувальну інформацію про агресивні наміри РФ могла надати СБУ, колишній Голова якої Якименко переховується в ЛаптьоРейху? Чи Служба зовнішньої розвідки України, колишній Голова якої Ілляшов переховується там же? Чи військова розвідка, якщо два крайні до агресії Міністри оборони Саламатін та Лєбєдєв теж у бігах? Смішно...
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А что ты колешь, если он говорит о фактах, а не делает прогнозов?
Сказку про защиту олимпиады, я уверен, и ты тогда выкурил...
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Схаменися, які нафіг факти? Що в Криму мало військ було? Якби там було 100 000 українськихвійськовослужбовців проти 30 000 кацапів, то результат був би такий же плачевний. Правило золотого віслюка, що відчиняє двері найсильнішої фортеці, ніхто не відміняв!
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Боже, сделай меня сейчас таким умным, как моя Сара потом...
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це цікавий факт, але навіть у часи Януковича таку інформацію йому надавали...
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Так, давали, але вона мала не стратегічний, а тактичний характер і не свідчила про тенденції...
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Турч визнав відкрито - навіть депутати ВР знали , що кацапи щось готують в Криму , ще восени 2013 ... і нічого не робили
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Так отож... всі знали!! але набивать кишені спішили, не до Криму було.
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Видишь сколько у него орденских планок? Значит воевал где то и с кем то.
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5 років доповідь готував.. і ось з"явилась нагода
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А где вы все были?!! Все воняли или через одного ,зачем нам Армия ,одни дормоеды.Кто на нас нападет? Кому мы нужны ? Или я не прав!
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Боже, сделай меня сейчас таким умным, как моя Сара потом...

И большинство на форуме Сар...
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Не я, а Коваль тривалий час був Першим заступником Голови Держприкордонслужби, Міністром оборони та Першим заступником Секретаря РНБОУ... Відтак саме такі Ковалі в першу чергу несуть відповідальність за тимчасову окупацію кацапетами Криму й частини Донбасу...
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Решения принимал не он...

Решения принимал не он...
Решения принимал не он...
Решения принимал не он...
Решения принимал не он...

Не знаю - почему столько раз повторилось, вроде бы я это написал потому, что понимаю это, может это не для меня редактор сам повторил?
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Ну да... Отримувати різні ніштяки від держави на високих посадах - Ковалі наввипередки, а прийняти принципове рішення в час "Ч" - Ковалі всралися...
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Надо было оставить одну зраду в руководстве государства, а государственникам и патриотам уйти? Тогда точно бы не было уже Украины.
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Ви багатьох патріотів прилаштували при владі - один лише "патріот" Семочко у Службі зовнішньої розвідки України та його шеф "патріот" Божок дорогого варті... З такими патріотами Україні й вороги не потрібні
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И что это сейчас меняет ? Почему приспешники режима янковоща и войны в Украине до сей поры на свободе ? Индульгенция ???
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Якось дивно виходе,коли Петро сам собі папєрєднік))
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опять "попередники" и ни слова про себя любимых...
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хотя...напомните мне, КТО при прыщавом ющинке "рулил" СНБО а при вите-овоще возглавлял министерство(!) экономики??????
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"Тревожная информация о планах России по захвату Крыма до 2014 года неоднократно поступала высшему руководству Украины от силовых структур государства. Однако, вопреки логике, годами планомерно осуществлялось преступное снижение боеспособности Вооруженных Сил Украины. В течение многих лет системно уничтожалась и разоружалась украинская армия, разрушалась система мобилизации и структура материально-технического обеспечения", - Источник: https://censor.net.ua/n3112531
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Звичайно, що армія знищувалася януковичем за вказівками *****.
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А що робив у той час Порошенко?Чи не допомогав він тоді Януковичу,працюючи у уряді Азірова?
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Мені це невідомо, тому задайте своє питання Порошенку. Єдине, що знаю - він не був самостійною фігурою. Рішення по армії приймав янукович.
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То може він сам розповість у передодні виборів?Чи ні?
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аха...а при ющенке "решения" принимали(как утверждают порохоботы) исключительно тимошенко и гриценко.
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Армія і до скакаючого по пеньках знищувалася..мантру пам,ятаєте? -" невеличка але *******

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Не ті темпи були до того, хоча тенденція дійсно була і при Тимошенко.
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Банальная констатация беспомощности.Весь генералитет и командный состав армии не вчера пришел в армию и принимали непосредственное участие в развале армии,теперь кроме палковника,вроде никто и не виноват.Смешно.
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А гениальный полководец, сывочолый дипломат и просто спаситель, который тогда очолював РНБО этого конечно не знав? Первый заместитель Секретаря СНБО Коваль рассказал, как Россия начала готовить аннексию Крыма после Оранжевой революции - Цензор.НЕТ 5012
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кацапов леденцами кормил в липецке
зачем ему крым, если есть мальдивы и испания
разве шо за заводик в севасе жаба поддавливает
ито он вроде его удачно провалил своим торговым партнерам
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Оказывается, что председатель СНБО принимает решения.
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Президент Порошенко восстановил Украинскую армию.Слава Украине!Слава Президенту Украины Порошенко!
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Ну да, ну да.... Слава мальдивскому главнокомандующему...
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Заперебриковых это не касается,
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Любой в Украине при таком главнокомандующем может стать "заперебриковым".
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а запоребриковые заднепроходными Перший заступник Секретаря РНБО Коваль розповів, як Росія почала готувати анексію Криму після Помаранчевої революції - Цензор.НЕТ 9570
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Точно, даже в Великобритании ты стал запоребриковым и не только по границе, но и умом.
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Волонтери, Коваль, Тенюх, Полторак, Верховна Рада, Яценюк, Гройсман, а вже за ними - сивочолий гетьман.
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Главный вопрос - почему ВС Украины в Крыму не оказали вооруженного сопротивления агрессору? Ни погранцы, смотревшие как через пролив переправляются кацапы, ни феодосийские десантники, которые имеют красивые девизы и форму, ни авиационные части в Баальбеке, ни десятки кораблей в Севасе. НИКТО! А это тысячи и тысячи вооруженных солдат, принимавших присягу и изучавших уставы.
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Потому, что большая часть состояла из местных, которые в основной своей массе перешли на службу к кацапам или просто дезертировали из ВСУ.
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Но из них почти треть выехала потом на материковую Украину. Но ни один даже из них не стрелял.
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Ещё в 90-ых был Мешков, в Крыму было полно российских военных со значительно лучшим обеспечением, покупали дома, квартиры, дачи, даже у Путина была, вели себя по хозяйски. СБУ был филиалом ФСБ,министр обороны - гражданин России, пропаганда на каждом шагу и давление экономически всегда было. Для многих было очевидно сразу после нападения на Грузию, что ожидает Украину.
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В те годы Юлька была премьером, Пэця- секретарём СНБО, Гриценко- министром обороны, Ющ сливал Украину Хаму за долю малую. Короче, все они замечательно разваливали нашу страну и армию, а теперь учат нас патриотизму. Один Зеля как был клоуном, так и остался, разве что гражданин параши и его куратор из ФСБ Жидков за это время нацепил себе на погоны несколько новых звёздочек. Короче, опять придётся не "за", а "против" голосовать. Перший заступник Секретаря РНБО Коваль розповів, як Росія почала готувати анексію Криму після Помаранчевої революції - Цензор.НЕТ 4972
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В Украине три ветви власти: законодательная, исполнительная и судебная и именно они принимают решения на государственном уровне.
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Даже слушать не хочу. Ничего эти паркетные генералы не знали о подготовке и не хотели знать, они наслаждались распилом армии (можно убедится по их маеткам, квартирам, машинам, счетам) и больше их ничего не заботило, ибо все генеральские должности до 2014 года были тупо куплены.
А рашка готовилась ещё до Майдана - Тузла тому подтверждение. И кстати ещё ельцин начал секретно готовить свой ВПК от зависимости от нашего ВПК. Поэтому коваль врёт, бо некомпетентный и сдал интересы государства Украина. Я утверждаю, что за два дня до начала Майдана сам ***** не знал, что нападёт на Украину. Интенсивно он готовился именно во время Майдана. И те кто был на Майдане, и те кто следил за ним должны помнить как "керманычи" (потрох, турчинов, яценюк...) Майдана тянули время, сдерживая народ на Майдане от решительных действий. Руслана полтора месяца развлекала Майдан аэробикой - ждали окончания сочинской олимпиады, а когда она закончилась - понеслось. Уверен все это помнят. Поэтому не нужно гнать за многолетнюю подготовку ***** - бо любой бы забрал Крым если бы ему его сдали без единого выстрела.
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знав усе ***** добре. Єдине, що через Майдан змушений був почати на рік скоріше...
Вони на Волгодонській АЕС зайві (надлишкові) два реактори збудували, почали у 2008, так ось ці реактори як раз на потребу Криму розраховані.
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Нет. ***** хотел торговать электроэнергией через Украину. И если бы это строилось для Крыма, то и подводку б подготовили, а так Крым электричеством снабжала Украина пока татары вышку не завалили. Но самое главное - многолетнюю подготовку прозевало целое ЦРУ, а значит вся подготовка проводилась во время Майдана. И подозреваю, судя как сдавали Крым, не без участия пастора и кролика. За потроха кстати сомневаюсь трохи, бо он тогда ездил в Крым, пытался там шо-то сделать.
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Не надо передёргивать. Они ничего не знали о нападении, т.к. служба внешней разведки в паРаше была уничтожена. Во-вторых, передислокация войск не говорит о намерениях. Это только сейчас можно быть Сарой и строить планы обороны вчера...
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Ми чомусь забуває, явно безпідставно, про одного із головних руйнівників нашої армії - пана Кузьмука. Це ж його геніальна ідея, з метою економії комплектувати в/ч місцевими? Дуже це допомогло нам у Криму...
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рассказывать теперь можно все что угодно
мне интересно почему мы еще три года обеспечивали крым электричеством
пока туда кабель не протащили
и возили жратву
пока мост не построили
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Все видели, все знали, все предупреждали, все говорили.
Только вот, в 2014 году, этих "всех", как корова языком слизала...
Не слуху, не духу.
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Все видели? Видели.
Все знали? Что знали?
Все предупреждали? Не все, это были только Зенон Позняк и Джохар Дудаев, но это было очень давно...
Все забыли предупреждения Позняка и Дудаева? Почти все, особенно те, кто хорош задним умом.
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Якщо це дійсно так - то ВСЮ теперішню українську т.зв " політичну еліту" треба віддати під суд !
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Быдло собралось в Северодонецке...2004 г.,Крысы Путлера...Ютьюб вам в помощь,***** стадо баранов Шариковых...я снимал тот шабаш на видео...КРЫСЫ позорные
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Сегодня первый вторник праздника Нового года(21 или 22 марта- день равноденствия) -славян,католиков,кавказцев с разными названиями- рождение св.Николая(Янах Улу-Горящий Древний пер с одэри-азэри),Ноуруз(ЯнЭрАз-Горящий муж Младший),Масленница,Магеррамлик,Луперкалии Др.Рима-Анара.Сегодня появилось Сонце. Од-Огонь.Мясопуст( Мясо Эт на азэри,но это Од-огонь,Пуст=БашАта-главный Отец) в Российской империи и на многих славянских европейских языках.21 марта Атам(АтаЯнан-Отец горящий-СЫН) и ПэриДжан,ПэриУш(БэйЭрУш-Бек муж сознание,святой дух) спускаются в ИндоПэриджан=ГрекоАнар(Рим -ЭрЯнан-Муж горящий=ЯнуАрий, а если наоборот-Омур -жизнь)=Од(Аз)ЭрБэйДжан,который составлял большую часть Кавказа.(Адам спуск-ся в Индию Кавказскую со ст.ГанаУдж=Гянджа=Константинополь).21го марта 5957г.от сотворения нашей солнеч.системы(а может и 12 созвездий). Сегодня Родилось Солнце.Всем жечь косты, а дома Свечи.ОТМЕЧАЙ ПРАЗДНИКИ СВОИХ ПРЕДКОВ И ОНИ ТЕБЕ ПОМОГУТ.Следующий вторник 26 февраля как Белый город Кремля-ЮхуУлуАга(КалиГула)-Сон Древний Господин или Маслянная(Яглы=ЮхуУлу=Сон древний,или Сырная-БэндЭр-Муж слуга Бога).СЛАВА Украине и Кавказу!
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Пан Коваль забув озвучити відсоток зрадників в раді РНБО на момент здачі Криму.
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"Тревожная информация о планах России по захвату Крыма до 2014 года неоднократно поступала высшему руководству Украины от силовых структур государства. Однако, вопреки логике, годами планомерно осуществлялось преступное снижение боеспособности Вооруженных Сил Украины.
Источник:https://censor.net.ua/n3112531"

Решения кто принимает?
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Особи, що входять до складу КМУ, ВРУ, ПУ, РНБО.
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УКРАЇНА ВТРАТИЛА РЕШТКИ ДЕРЖАВНОСТІ ВТРАТОЮ СТРАТЕГІЇ ЗАСНУВАННЯ ЄДИНОЇ МЕРЕЖІ РЕГІОНІВ ПРІОРІТЕТНОГО РОЗВИТКУ, А МОСКОВІЯ ЇХ З УКРАЇНИ СОБІ ВЗЯЛА, ПРОКАТАВШИ ЇХ НА УКРАЇНІ, ЗРОБИВШИ АНАЛІЗ ПОМИЛОК. ДЕРЖАВИ УКРАЇНА НЕ ІСНУЄ. ВЛАДА ЯНУКОВИЧА, ПРИЙШОВШИ ДО ВЛАДИ, САМЕ, ЯК ПАРТІЯ ТОР, ОСТАТОЧНО ЗНИЩИЛА УКРАЇНУ СЛІДКОМ ЗА ВЛАДОЮ ЮЩЕНКА, ЗНИЩИВШИ ПРОЕКТ ТОР. ЗВИЧАЙНО, ПОЧАВ ЦЕ КУЧМА, ПІДЛО ДИСКРЕДИТИУЮЧИ ТОР. ЮЩЕНКО, КЛЕРК-БОЯГУЗ, ПРОДОВЖИВ НИЩИТИ УКРАЇНУ ЗА ЄСАМЕРИКАНСЬКИМ СЦЕНАРІЄМ. ЗАВЕРШИВ НИЩЕННЯ УКРАЇНИ ЗА МОСКОВСЬКИМ СЦЕНАРІЄМ ВІКТОР ЯНУКОВИЧ.ТЕПЕР МАЄМО ПІДМАНДАТНУ ТЕРИТОРІЮ, ЯКУ ЗАМІСТЬ УКРАЇНИ УТВОРИЛИ СХІД І ЗАХІД РАЗОМ. МОСКВА ЗАБРАЛА ПРОЕКТ ПАРТІЇ РЕГІОНІВ СОБІ.
"Минэнерго предложило распространить режим ТОР на Арктику

Министерство энергетики предлагает распространить режим территории опережающего развития (ТОР) на Арктику. Об этом глава Минэнерго Александр Новак написал в колонке для журнала «Нефтегазовая вертикаль».

В материале Новак отметил необходимость увеличения инвестиций в регион и подчеркнул, что государственная поддержка геологоразведки и добычи ресурсов в Арктике - «залог будущего отечественной нефтегазовой отрасли».

«Мы предлагаем рассмотреть возможность распространения режима ТОР и механизмов, применяемых на Дальнем Востоке и в Байкальском регионе, на Арктическую зону России», - написал министр.

Он добавил, что сейчас власти формируют портфель​ перспективных арктических проектов, в который уже включено около 150 проектов, в первую очередь - в сфере добычи полезных ископаемых. Их общую стоимость Новак оценил почти в 5 трлн руб. и уточнил, что на внебюджетные источники финансирования приходится 4 трлн руб.

ТОР - зона со льготными налоговыми и административными условиями, закон о создании таких территорий вступил в силу в 2015 году. В первую очередь ТОРы появились на Дальнем Востоке. Как писал «Коммерсант», сейчас в России действуют около 100 таких зон."

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5c6a80459a794780d7b23d23?from=from_main
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За бабло ГрязьПрома готов служить Дохлятине РАБссии еще 500 лет....
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ну и где те умники которые кричали что Турчинов сдал Крым? Оказывается на тот момент боеспособными были только 5000 солдат,а в России готовых в любой момент вблизи украинских границ 200000. Если бы ***** захотело то он бы продвинулься аж до границ Польши, так что это чудо что удалось всеми правдами и неправдами сохранить страну хоть без крыма и Донецка с Луганском.
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И как наши упыри им подигивали и до сих пор некоторые из них типа Урсула продолжают служить прочитайте интересно https://lb.ua/blog/kiselev/300961_rossiya_brala_sevastopol.html?fbclid=IwAR0OZhzlmWfTmVXRRG6umwibqJ-xlrYUsDnjIlG1M-TF7cdfedtQjXZQ-f0
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПервый заместитель Секретаря СНБО Коваль рассказал, как Россия начала готовить аннексию Крыма после Оранжевой революции
 
 
 
 
 
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