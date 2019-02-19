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 Коваль рассказал, как Россия начала готовить аннексию Крыма после Оранжевой революции

Первый заместитель Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Михаил Коваль выступил во время заседания Верховной Рады, посвященного пятой годовщине с начала вооруженной агрессии РФ против Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе СНБО.

"Тревожная информация о планах России по захвату Крыма до 2014 года неоднократно поступала высшему руководству Украины от силовых структур государства. Однако, вопреки логике, годами планомерно осуществлялось преступное снижение боеспособности Вооруженных Сил Украины. В течение многих лет системно уничтожалась и разоружалась украинская армия, разрушалась система мобилизации и структура материально-технического обеспечения", - сказал он.

Коваль рассказал, как Россия начала готовить аннексию Крыма после Оранжевой революции 01

По его словам, в 2003 году в Крыму был расформирован 32-й армейский корпус в составе восемьдесят четвертой и сто двадцать седьмой отдельных механизированных бригад численностью до 12 000 человек. Воинские части и подразделения были переданы в состав войск береговой охраны Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины, а в дальнейшем, в 2004 году - расформированы.

3-й отдельный полк специального назначения численностью до 1600 военнослужащих был передислоцирован из Старого Крыма Автономной Республики Крым в Кировоград (ныне - Кропивницкий).

На востоке Украины была также расформирована 254-я мотострелковая дивизия в городе Артемовск (ныне - Бахмут) Донецкой области, а на юге первая аэромобильная дивизия в Болграде Одесской области была реорганизована в 16-ю отдельную механизированную бригаду, которую впоследствии тоже расформировали", - сказал Коваль, добавив, что
 были расформированы и оперативные полки Внутренних войск Министерства внутренних дел Украины в Донецке и Киеве.

Таким образом, на начало 2014 практически все боевые части Вооруженных Сил Украины, дислоцирующиеся в Крыму - 36-я отдельная бригада береговой обороны в Перевальном, 1-й батальон морской пехоты в Феодосии и 501-й батальон морской пехоты в Керчи были сокращенного состава и их численность не превышала 5600 военнослужащих, в то же время численность частей Черноморского флота России, который дислоцировался в Крыму, и дополнительно переброшенных сил Российской Федерации, составляла до 30 000 военнослужащих.

По словам Коваля, на усиление соединений и частей Черноморского флота в конце 2013 - начале 2014 годов на Крымский полуостров скрыто были переброшены части и подразделения:

Семьдесят шестой воздушно-десантной дивизии из Пскова,

Тридцать первого десантно-штурмовой бригады из Ульяновска,

45-й отдельный полк специального назначения Воздушно-десантных войск из Кубинки,

Десятой и двадцать второй отдельных бригад специального назначения ГРУ ГШ РФ из Молькино и Степного,

Десятой отдельной разведывательной бригады из Моздока,

382-й отдельный батальон морской пехоты из Темрюка Краснодарского края,

414-й и 757-й отдельные батальоны морской пехоты Каспийской флотилии, в дальнейшем задействованные для блокировки частей и подразделений Вооруженных Сил Украины и воспрепятствования исполнению ими боевых задач по назначению.

Коваль отметил, что для усиления российской группировки в Крыму в качестве резерва были также задействованы части седьмой воздушно-десантной дивизии из Новороссийска и Ставрополя.

Коваль рассказал, как Россия начала готовить аннексию Крыма после Оранжевой революции 02

"В начале 2014 года ситуация безопасности в Крыму была сложной и труднопрогнозируемой. Личный состав Министерства внутренних дел Украины после событий на Майдане Независимости остался без руководства и практически был деморализован. Крымский и севастопольский "Беркут" уже сотрудничал с Россией и перешел на сторону врага. Спецслужбы Российской Федерации активно проводили подрывную и агитационную работу", - отметил Коваль.

"После самоустранения от исполнения конституционных обязанностей президента В.Януковича и его бегства в Российскую Федерацию предали военную присягу и перешли на сторону России - начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Ю. Ильин, командующий Военно-Морскими Силами Вооруженных Сил Украины Д. Березовский, командиры 36-ой отдельной бригады береговой обороны, 501-го отдельного батальона морской пехоты и много других военных командиров, а также подавляющее большинство сотрудников Службы безопасности Украины и Министерства внутренних дел Украины в Крыму", - заявил первый заместитель Секретаря СНБО.

"Не предали свою страну, находясь в Автономной Республике Крым во время ее аннексии, из 13 468 солдат и офицеров Вооруженных Сил Украины только 3990 военнослужащих (29,6%), Министерства внутренних дел Украины - из 10 936 только 88 (0,8% ), государственной пограничной службы Украины - из 1870 только 519 (29,7%), службы безопасности Украины - из 2240 только 242 (10,8%), Управления государственной охраны Украины - из 527 только 20.

Для легендирования переброски военнослужащих Российской Федерации к границам Украины использовался тезис о проведении учений и обеспечения безопасности во время Сочинской олимпиады.

Российская Федерация заранее создала у границ Украины мощную военную группировку, которая с учетом оперативных резервов достигала 200 000 человек", - сказал Коваль.

Коваль рассказал, как Россия начала готовить аннексию Крыма после Оранжевой революции 03

По его словам, на востоке и юге Украины в то время были расположены только части Вооруженных Сил Украины сокращенного состава.

По оценке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, в то время общая численность воинских частей и подразделений, которые можно было задействовать для выполнения боевых задач, не превышала 5000 военнослужащих.

При этом, наиболее мощные арсеналы и базы хранения вооружения ракет и боеприпасов Вооруженных Сил Украины, где находился стратегический и оперативный боезапас на востоке и юго-востоке Украины, в предыдущие годы были уничтожены.

Таким образом, по своему составу, укомплектованности, обучаемости и вооружению Вооруженные Силы Украины в начале 2014 года были не в состоянии эффективно противостоять российской агрессии.

Для создания военного превосходства руководство Российской Федерации начало 20 февраля 2014 военную операцию, когда происходили трагические события на Майдане, а в Украине фактически была уничтожена система исполнительной власти и сектор безопасности и обороны.

В сложившихся условиях, руководство государства, осознавая реальную угрозу полномасштабного вторжения на материковую территорию Украины войск Российской Федерации, 1 марта 2014 получили на это разрешение российского парламента, приняли решение по организации обороны и удержанию военных городков, расположенных на территории Крыма.

Украинские солдаты и офицеры, не изменили военной присяге, в течение месяца мужественно сдерживали осаду, предоставив возможность руководству Украины провести мобилизацию, слаживание, масштабные учения, и передислоцировать соединения и части Вооруженных Сил Украины на север, юг и восток Украины, а также подготовить оборонительные рубежи на наиболее угрожающих направлениях, подавить сепаратистские выступления во многих юго-восточных регионах страны.

Все это, а также самоотверженность, мужество и патриотизм украинского народа, добровольно вставшего на защиту своей Родины в составе Вооруженных Сил Украины, Национальной гвардии Украины, добровольческих батальонов, а также солидарность международного сообщества с Украиной позволило в дальнейшем остановить военную агрессию Российской Федерации на востоке Украины и защитить независимость нашего государства", - сказал Коваль.

Источник: https://censor.net.ua/n3112531
 
 
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А що робив у той час Порошенко?Чи не допомогав він тоді Януковичу,працюючи у уряді Азірова?
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хотя...напомните мне, КТО при прыщавом ющинке "рулил" СНБО а при вите-овоще возглавлял министерство(!) экономики??????
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Банальная констатация беспомощности.Весь генералитет и командный состав армии не вчера пришел в армию и принимали непосредственное участие в развале армии,теперь кроме палковника,вроде никто и не виноват.Смешно.
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И как наши упыри им подигивали и до сих пор некоторые из них типа Урсула продолжают служить прочитайте интересно https://lb.ua/blog/kiselev/300961_rossiya_brala_sevastopol.html?fbclid=IwAR0OZhzlmWfTmVXRRG6umwibqJ-xlrYUsDnjIlG1M-TF7cdfedtQjXZQ-f0
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по этим ковалям.муженкам ,литвиным ещё нужны следствия и следствия....
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Пять лет ушло на осмысление... Перший заступник Секретаря РНБО Коваль розповів, як Росія почала готувати анексію Криму після Помаранчевої революції - Цензор.НЕТ 7340 Оказывается, от оно шо...
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Ещё весной 14-го я окончательно понял, что война с Московией давно уже была неизбежна. Майдан лишь заставил кремлядей в спешке форсировать события, обнажая свою истинную цель и давая Украине больше шансов выстоять перед агрессором.
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Я це зрозумів після нападу козломордії на Грузію. Стало ясно що ми на черзі. Лише не знали коли саме.
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Чучма батько Української Мафії!! Ось хто в першу чергу винен за Крим та Донбас!! Звичайно і Ющенко теж особливо коли називав Чучму батьком. Тож такі його(Ющенка) були і дії відносто армії!! За Армію в першу чергу відповідає Головнокомандующий а вже потім Міністр Оборони та інші посадовці!! Перший заступник Секретаря РНБО Коваль розповів, як Росія почала готувати анексію Криму після Помаранчевої революції - Цензор.НЕТ 9491
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Олег Хана тольевич - тролль фсб. Дорогой Модератор! Слейте его в унитаз
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він ще статистику караблів не привів які здалися без бою у Криму: від БДК Костянтин Ольшанський до корвету Тернопіль, десятки два кораблів.
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Дякуйте Богу, що відстояли Дніпро, Харків, Запоріжжя, Миколаїв, Херсон, Одесу, при тому що там 50% совка і вати (слава Богу що ,більше дряхлих, крім *********, флажки і ленточки) і дотепер наші бійці тримають Донбас.
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Если память не изменяет, то тема подготовки и проведения скоротечных и малокровных военных конфликтов с усиленной информационной поддержкой была разработана Институтом стратегических исследований России и лягла в основу военной доктрины 2002 года. Уже тогда упор делался на создании очагов напряжённости в направлении возможной экспансии блока НАТО. На Цензоре Бутусова уже ковырялись в истории этого типа "научного учреждения от разведки".
И генерал Кузьмук (уже будучи политиком, а не министром), в свое время критиковал украинские военные доктрины 2004 и 2012 годов за сокращение армии (при Ющенко), за создание надежд (неоправданных при внеблоковости) на европейцев и за формирование мат.тех. обеспечения частей по территориальному принципу. Наверное, он что-то знал, как и все военные...
А теперь мы делаем удивлённые глаза и ищем зраду.
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И, кстати, полистайте нетленки российских авторов в жанре альтернативной фантастики (издававшихся при государственной поддержке), там вариантов военных действий с захватом кацапам Крыма и части или целиком Украины - хоть пруд пруди.
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Давайте как вспомним деятельность Грыща на этом поприще. Который теперь без капли стыда вещает, как он сделает когда станет главным
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"Лічний состав мвд остался бєз руководства" - у нас в Україні може десь 300 генералів мвд і мабуть стільки ж ЗСУ з гарною пенсією і що вони робили весною 2014? Знаю що - шашлики на своїх дачах жарили. От зараз би їх під слідство щоб вони розказали гарну документальну історію що було до 2014 і потім. Багато маєтків цих енералів побудовано на грощі вкрадені у армії. Це жп ята колона яка себе навіть і п ятою колоною не вважає Коваль розповів, як Росія почала готувати анексію Криму після Помаранчевої революції - Цензор.НЕТ 7660
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Це не він на початку березня 2014 року з парламентської трибуни заявив, що російських військ у Криму нема, тому що Путін не визнає їх присутності?
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Вор,брехун,предатель,пусть расскажет,каким чудесным образом он выбрался с срусийского плена в Крыму...? Коваль розповів, як Росія почала готувати анексію Криму після Помаранчевої революції - Цензор.НЕТ 6667 Коваль розповів, як Росія почала готувати анексію Криму після Помаранчевої революції - Цензор.НЕТ 8694
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Тимошенко всех помирит и посадит. Дело Майдана пять лет расследуют и никак не доведут до суда.
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Пригадайте, який був пацифізм до війни. Як про нейтралітет усі кричали.
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