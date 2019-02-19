 Коваль рассказал, как Россия начала готовить аннексию Крыма после Оранжевой революции

Об этом сообщили в пресс-службе СНБО.

"Тревожная информация о планах России по захвату Крыма до 2014 года неоднократно поступала высшему руководству Украины от силовых структур государства. Однако, вопреки логике, годами планомерно осуществлялось преступное снижение боеспособности Вооруженных Сил Украины. В течение многих лет системно уничтожалась и разоружалась украинская армия, разрушалась система мобилизации и структура материально-технического обеспечения", - сказал он.





По его словам, в 2003 году в Крыму был расформирован 32-й армейский корпус в составе восемьдесят четвертой и сто двадцать седьмой отдельных механизированных бригад численностью до 12 000 человек. Воинские части и подразделения были переданы в состав войск береговой охраны Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины, а в дальнейшем, в 2004 году - расформированы.



3-й отдельный полк специального назначения численностью до 1600 военнослужащих был передислоцирован из Старого Крыма Автономной Республики Крым в Кировоград (ныне - Кропивницкий).



На востоке Украины была также расформирована 254-я мотострелковая дивизия в городе Артемовск (ныне - Бахмут) Донецкой области, а на юге первая аэромобильная дивизия в Болграде Одесской области была реорганизована в 16-ю отдельную механизированную бригаду, которую впоследствии тоже расформировали", - сказал Коваль, добавив, что

были расформированы и оперативные полки Внутренних войск Министерства внутренних дел Украины в Донецке и Киеве.



Таким образом, на начало 2014 практически все боевые части Вооруженных Сил Украины, дислоцирующиеся в Крыму - 36-я отдельная бригада береговой обороны в Перевальном, 1-й батальон морской пехоты в Феодосии и 501-й батальон морской пехоты в Керчи были сокращенного состава и их численность не превышала 5600 военнослужащих, в то же время численность частей Черноморского флота России, который дислоцировался в Крыму, и дополнительно переброшенных сил Российской Федерации, составляла до 30 000 военнослужащих.



По словам Коваля, на усиление соединений и частей Черноморского флота в конце 2013 - начале 2014 годов на Крымский полуостров скрыто были переброшены части и подразделения:



Семьдесят шестой воздушно-десантной дивизии из Пскова,



Тридцать первого десантно-штурмовой бригады из Ульяновска,



45-й отдельный полк специального назначения Воздушно-десантных войск из Кубинки,



Десятой и двадцать второй отдельных бригад специального назначения ГРУ ГШ РФ из Молькино и Степного,



Десятой отдельной разведывательной бригады из Моздока,



382-й отдельный батальон морской пехоты из Темрюка Краснодарского края,



414-й и 757-й отдельные батальоны морской пехоты Каспийской флотилии, в дальнейшем задействованные для блокировки частей и подразделений Вооруженных Сил Украины и воспрепятствования исполнению ими боевых задач по назначению.



Коваль отметил, что для усиления российской группировки в Крыму в качестве резерва были также задействованы части седьмой воздушно-десантной дивизии из Новороссийска и Ставрополя.





"В начале 2014 года ситуация безопасности в Крыму была сложной и труднопрогнозируемой. Личный состав Министерства внутренних дел Украины после событий на Майдане Независимости остался без руководства и практически был деморализован. Крымский и севастопольский "Беркут" уже сотрудничал с Россией и перешел на сторону врага. Спецслужбы Российской Федерации активно проводили подрывную и агитационную работу", - отметил Коваль.



"После самоустранения от исполнения конституционных обязанностей президента В.Януковича и его бегства в Российскую Федерацию предали военную присягу и перешли на сторону России - начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Ю. Ильин, командующий Военно-Морскими Силами Вооруженных Сил Украины Д. Березовский, командиры 36-ой отдельной бригады береговой обороны, 501-го отдельного батальона морской пехоты и много других военных командиров, а также подавляющее большинство сотрудников Службы безопасности Украины и Министерства внутренних дел Украины в Крыму", - заявил первый заместитель Секретаря СНБО.



"Не предали свою страну, находясь в Автономной Республике Крым во время ее аннексии, из 13 468 солдат и офицеров Вооруженных Сил Украины только 3990 военнослужащих (29,6%), Министерства внутренних дел Украины - из 10 936 только 88 (0,8% ), государственной пограничной службы Украины - из 1870 только 519 (29,7%), службы безопасности Украины - из 2240 только 242 (10,8%), Управления государственной охраны Украины - из 527 только 20.



Для легендирования переброски военнослужащих Российской Федерации к границам Украины использовался тезис о проведении учений и обеспечения безопасности во время Сочинской олимпиады.



Российская Федерация заранее создала у границ Украины мощную военную группировку, которая с учетом оперативных резервов достигала 200 000 человек", - сказал Коваль.





По его словам, на востоке и юге Украины в то время были расположены только части Вооруженных Сил Украины сокращенного состава.

По оценке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, в то время общая численность воинских частей и подразделений, которые можно было задействовать для выполнения боевых задач, не превышала 5000 военнослужащих.



При этом, наиболее мощные арсеналы и базы хранения вооружения ракет и боеприпасов Вооруженных Сил Украины, где находился стратегический и оперативный боезапас на востоке и юго-востоке Украины, в предыдущие годы были уничтожены.



Таким образом, по своему составу, укомплектованности, обучаемости и вооружению Вооруженные Силы Украины в начале 2014 года были не в состоянии эффективно противостоять российской агрессии.



Для создания военного превосходства руководство Российской Федерации начало 20 февраля 2014 военную операцию, когда происходили трагические события на Майдане, а в Украине фактически была уничтожена система исполнительной власти и сектор безопасности и обороны.



В сложившихся условиях, руководство государства, осознавая реальную угрозу полномасштабного вторжения на материковую территорию Украины войск Российской Федерации, 1 марта 2014 получили на это разрешение российского парламента, приняли решение по организации обороны и удержанию военных городков, расположенных на территории Крыма.



Украинские солдаты и офицеры, не изменили военной присяге, в течение месяца мужественно сдерживали осаду, предоставив возможность руководству Украины провести мобилизацию, слаживание, масштабные учения, и передислоцировать соединения и части Вооруженных Сил Украины на север, юг и восток Украины, а также подготовить оборонительные рубежи на наиболее угрожающих направлениях, подавить сепаратистские выступления во многих юго-восточных регионах страны.



Все это, а также самоотверженность, мужество и патриотизм украинского народа, добровольно вставшего на защиту своей Родины в составе Вооруженных Сил Украины, Национальной гвардии Украины, добровольческих батальонов, а также солидарность международного сообщества с Украиной позволило в дальнейшем остановить военную агрессию Российской Федерации на востоке Украины и защитить независимость нашего государства", - сказал Коваль.