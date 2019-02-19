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 Политика Украины
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 Только тот, кто солидарен с Украиной, имеет право называться европейцем, - Туск. ВИДЕО

Европа невозможна без справедливой, независимой и безопасной Украины, а те политики, которые готовы продать Украину, продают будущее Европейского Союза.

Об этом заявил президент Европейского Совета Дональд Туск на специальном заседании Верховной Рады в связи с пятой годовщиной начала вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

...
"Когда мы, поляки, начинали свой путь в Европу, Папа Иоанн Павел II сказал миру: "Нет справедливой Европы без независимой Польши". Здесь и сейчас хочу сказать, что нет справедливой Европы без независимой Украины. Нет безопасной Европы без безопасной Украины. А проще говоря - нет Европы без Украины", - сказал Туск.

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Он добавил, что всегда будет помнить голубые флаги с золотыми звездами на Крещатике во время Революции Достоинства и гимн ЕС "Оду радости", которая звучала по всей Украине.

"Часто повторяю своим коллегам в Брюсселе: не учите их (украинцев. - Ред.) быть Европой - учитесь у них, что такое Европа. Позвольте сейчас повторить слова, с которыми я когда-то обратился к лидерам ЕС: только тот, кто солидарен с Украиной, имеет право называться европейцем, кто готов продать Украину - продает будущее Европы", - заявил Туск.

В этом контексте он отметил, что не случайно те политики, которые ставят под сомнение европейскую интеграцию, "прибегают к тому, что ставят под сомнение и целостность Украины".

Необходимо отметить, что Туск произносил свою речь на украинском языке.

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Источник: https://censor.net.ua/n3112530
 
   
 Топ комментарии
 
Так мало того, що Дональд Туск виголосив свою промову українською мовою, так ще й закінчив свій виступ словами : «Слава Україні !».
Респект.
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Не то, что мышебратья, искренне и самозабвенно считающие нас просто какими-то хохлами, которых можно нагнуть.
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Понос какой-то у Туска. Все смешал... И коррупцию, и войну за независимость
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Ти кацапе за свій зад на пляшці переживай, а ми краще тебе знаєм, що для нас українців краще
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Я так понимаю - это месседж для фрау Меркель?
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В якому розумінні? У неї зв'язок лише з ФСБ. Вона нічого иншого не чує. Niestety.
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Какой бред.
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Умничка! Тебе свой бред удалось в двух словах уложить.
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"не учите их (украинцев. - Ред.) быть Европой - учитесь у них, что такое Европа.
Источник:https://censor.net.ua/n3112530"

Верно сказано, когда приходят на всё готовое (получают по рождению), часто забывают - как это доставалось...
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За землю и лес ,да плюс рабочая сила ,они еще ни такие сладкиепесни нам будут петь.
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Не то, что мышебратья, искренне и самозабвенно считающие нас просто какими-то хохлами, которых можно нагнуть.
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Гондураша ведь тоже не спит. Башляет. В Европе тоже есть евроиудьі.
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Как лаптеногая орда не пыталась вбить клина между Польшей и Украиной,а последние слова Туска- Слава Украине! вызвало только понос и триппер головного мозга лишнехромосомной скрепной страны-тварюги...
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Ага. Бесьі сейчас рогами об стену бьются.
Президент Европейского Совета, ПОЛЯК ! Провозглашает лозунг Степана Бандерьі !
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Так я и пролистал ********** и оплеванного десантника по теме-гавном давятся) А Туска можно поздравить!
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Так мало того, що Дональд Туск виголосив свою промову українською мовою, так ще й закінчив свій виступ словами : «Слава Україні !».
Респект.
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Туск людина, а не москаль! То москалі можуть прожити в країні бгато років і не спромогтися вивчити мову народу цієї країни.

гітлер їх називав untermensch
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Да не в Раде, млин, говорить про это нужно!
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одни лозунги, васюковцам рассказали о "междупланетном шахматном турнире"
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Як від такого корчіть ху#ла і його стадо підх##ловників!
Тільки той, хто солідарний з Україною, має право називатися європейцем, - Туск - Цензор.НЕТ 9291
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На превеликий жаль це не так, багато тiх кто не знає про Україну, чи не вiдрiзняє вiд орди. Багато, дуже багато ше треба робити МЗС i всiм хто представляє Україну в свiтi.
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То так, багато роботи для представницьких органів. Але, мені подумалось, що в нас всередині країни роботи по вичавленню "руського миру" непочатий край. Дуже все запущено.
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На Заході навіть тексти написані "кирилицею" асоціюють з ордою, сприймають як ієргліфічне письмо! Недаремно Казахстан відмовився від кирилиці і використовує прийнятну у всьому цивілізоіваному світі латиницю. Латиницю починають використовувати багато країн, що орієнтуються на світове співтовариство.
В соцмережі один із прибалтів написав, що його 7 річна донька не знає язик, проте добре володіє німецькою мовою і вивчає англійську. Якось побачила текст кирилицею, запитала- тату, що то таке? Отримавши відповідь що то на русском, промовила - які смішні значки.
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европейски солидарный слив части Украины ,под создание подконтрольных рашисту-ордло гейропейским подельникам куйла -защитан...
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відмінна промова, чудові слова.

Дякуємо, пане Туск! Подяка всім друзям-полякам, що на сторонi України.
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Промова - бомба. Він сказав, що доля Європи залежить від України і скромно не сказав, що не менше і від Польщі. Історія вимагає, щоб Україна і Польща були щирими союзниками. Тоді у Європи буде майбутнє.
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Дякую, пане Туске за гарну і натхнення промову! Більшість українців за все життя не можуть, а то і не хочуть вивчити своєї рідної мови і вважають це нормою.
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"Слава Украине" от поляка Туска это сильно.За поребриком уже бомбит по полной. Тільки той, хто солідарний з Україною, має право називатися європейцем, - Туск - Цензор.НЕТ 9370
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Немного в наши дни надо, чтобы из кремлёвского холуя в евро-рыцаря в сияющих доспехах превратиться. Не хочет товарищ Туск вспомнить, как вместе со своим паханом Вовкой правительство Качиньского убивал?
Тільки той, хто солідарний з Україною, має право називатися європейцем, - Туск - Цензор.НЕТ 5871
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныТолько тот, кто солидарен с Украиной, имеет право называться европейцем, - Туск. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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