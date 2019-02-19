 Только тот, кто солидарен с Украиной, имеет право называться европейцем, - Туск. ВИДЕО

Об этом заявил президент Европейского Совета Дональд Туск на специальном заседании Верховной Рады в связи с пятой годовщиной начала вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Он добавил, что всегда будет помнить голубые флаги с золотыми звездами на Крещатике во время Революции Достоинства и гимн ЕС "Оду радости", которая звучала по всей Украине.
"Часто повторяю своим коллегам в Брюсселе: не учите их (украинцев. - Ред.) быть Европой - учитесь у них, что такое Европа. Позвольте сейчас повторить слова, с которыми я когда-то обратился к лидерам ЕС: только тот, кто солидарен с Украиной, имеет право называться европейцем, кто готов продать Украину - продает будущее Европы", - заявил Туск.
В этом контексте он отметил, что не случайно те политики, которые ставят под сомнение европейскую интеграцию, "прибегают к тому, что ставят под сомнение и целостность Украины".
Необходимо отметить, что Туск произносил свою речь на украинском языке.
Источник:https://censor.net.ua/n3112530"
Верно сказано, когда приходят на всё готовое (получают по рождению), часто забывают - как это доставалось...
Президент Европейского Совета, ПОЛЯК ! Провозглашает лозунг Степана Бандерьі !
Респект.
гітлер їх називав untermensch
В соцмережі один із прибалтів написав, що його 7 річна донька не знає язик, проте добре володіє німецькою мовою і вивчає англійську. Якось побачила текст кирилицею, запитала- тату, що то таке? Отримавши відповідь що то на русском, промовила - які смішні значки.
Дякуємо, пане Туск! Подяка всім друзям-полякам, що на сторонi України.