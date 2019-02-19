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Все про:авиация (1774) контрабанда (1681) порт (341) топливо (428)

 В Украине растет контрабанда авиатоплива: керосин сливают с танкеров на подходе к портам, - "enkorr"

В южных регионах участились случаи продажи авиационного топлива за наличные средства.

Об этом enkorr сообщили сразу несколько участников рынка, указывая на незаконный ввоз этого продукта на территорию Украины, передает Цензор.НЕТ.

По их информации, один из случаев контрабанды авиатоплива в начале февраля был зафиксирован на подходе к акватории порта Николаев. В схеме был задействован танкер Black Fuel (флаг Танзании), из которого часть керосина по пути в порт была перелита в маломерные плавсредства в районе поселка Парутино (Николаевская обл.).

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"Этот танкер вышел из греческого порта 26 января с 2 300 т керосина на борту. За 15 км до порта Николаев танкер на неделю остановился на якорную стоянку. После этого в Николаев он прибыл уже с 1 200 т топлива", — сообщил один из участников рынка.

По информации издания, владельцем указанного груза является николаевская "Нефтяная компания "Трейд-НК". Эта компания зарегистрирована на канадскую Tolloil LP, которой принадлежит и сам танкер Black Fuel.

В ноябре 2017 г. сообщалось, что правоохранители подозревали структуры "Трейд-НК" в фиктивном оформлении транзита дизельного топлива через Херсонский и Николаевский порты. Тогда по данным досудебного расследования, путем такой схемы за наличные средства без уплаты налогов и НДС были реализованы 2 740 т ДТ.

Участившиеся предложения авиакеросина за наличные средства участники рынка связывают с введением с 1 января 2019 г. 10-кратной ставки акцизного налога на авиатопливо, которое используется не по назначению.

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Ужесточение контроля над оборотом авиатоплива было введено с целью борьбы со смешением керосина с дизельным топливом, ставка акцизного налога на которое в семь раз выше.

Источник: https://censor.net.ua/n3112520
 
 
 Топ комментарии
 
СБУ...Отдел К...Демчина......Скажите ему что это орехи или сжиженный газ Мертвечука-Порошенко! ФАС! В Украине растет контрабанда авиатоплива: керосин сливают с танкеров на подходе к портам, - "enkorr" - Цензор.НЕТ 3270
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Ну вот там налоги,а не поднятие тарифов с нищего населения
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СБУ...Отдел К...Демчина......Скажите ему что это орехи или сжиженный газ Мертвечука-Порошенко! ФАС! В Украине растет контрабанда авиатоплива: керосин сливают с танкеров на подходе к портам, - "enkorr" - Цензор.НЕТ 3270
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Ну вот там налоги,а не поднятие тарифов с нищего населения
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А что с той баржей, с цыгарками, что под Одессой на камни выкинуло? Скурили уже? Отважным, и чесным журналистам некогда такими мелочами заниматься?
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Среди кандидатов в президенты, появился яркий кандат с явными признаками шизофрении от которого прямо прет Бред вяличия. Зе - Валодю усе боятся, Зе-Валодя самый умный, Зе-Валодя усех победит - но если стукнуть кулаком об стол, Зе-Валодя тут же падает на колени и просит извинения. Верховной рада Украины, видела разных персонажей - от клоунов до зеков, но шизофреников, Верховная рада еще не видела. Напомню - Наполеон, Гитлер, располагали буйной формой такой шизофрении, а Валодя-ЗЕ, располагает тихой формой такого сдвига по фазе. Похоже Валодя-ЗЕ решил напугать Путина своей шизофренией.
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Вот как вы желчью харкаете, боячись Володи Зе, ох как старые команды боятся потерять власть и договорняки.
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Для старых Зеленский это последний шанс. Достаточно договориться с Коломойским
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Это кстати очень не плохой вариант. если учесть что ОН первым и единственным олигархом ПОМОГ Добробатам иволонтёрам!!!!
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Олигархат где весь был? В договорняках......а Днепр был на очереди............Освежи память
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Но потом сторицей хапнул из Приватбанка! Я стопудово за Беню в те дни, когда он действительно помогал Украине и ее бедной Армии. Но потом, когда в нем еврей победил человека-патриота, и он начал все эти ... манипуляции с Приватом, закралось сомнение и вопрос: когда он был настоящим?
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А танкеры такие маленькие-маленкие из этой... как её... нано-технологии, их правопохерители в упор не видят! Но как только за границей закупят новое абарудовоние, ох мы этим нано-танкерам "кузькину мать" и покажем...
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Так там питання не до танкера, а до того судна що прийняло то паливо, як воно "непомітно" проскочило, може в каністрах перевозили?
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Ну это очень старая схема и крышует это дело исключительно сбу.
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Не ну сливать керосин, та еще и на ходу, это дело святое
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Харррашо шо ослиной мочой не разбавляют...
🤫
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здавалось би, де танзанійський танкер а де ЮВТ.
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А авіапаливо можна використати якось інакше?
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Гипотетически можно, но костер получится ну очень дорогой.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоВ Украине растет контрабанда авиатоплива: керосин сливают с танкеров на подходе к портам, - "enkorr"
 
 
 
 
 
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