 Нужен миллион: стартовал сбор подписей в поддержку Манифеста украинских либералов

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
18 февраля в Киеве в ArtHall состоялся второй по счету Форум украинских либералов, который собрал более 400 участников. На мероприятии помимо Нефьодова и Гусовского присутствовали и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун, советник министра инфраструктуры Яника Мерило, предприниматели Вячеслав Климов (Новая почта), Владимир Цой (MTI) и Евгений Уткин (KM Core), а также представители Киевской школы экономики Наталья Шаповал и Украинского католического университета Андрей Рождественский.
На встрече обсуждалось, что сейчас мешает развитию Украины, как сделать экономику более открытой, как усовершенствовать избирательный процесс с применением IT-технологий.
Участники встречи задекларировали ряд мер, которые будут поддерживать, среди них: бездефицитный бюджет и фискальная стабильность, защита прав собственности, ограничение вмешательства правоохранительных органов в экономическую деятельность, снижение налогов и налоговая амнистия.
Также было объявлено о решении начать всеукраинский сбор подписей в поддержку Манифеста (с полным текстом Манифеста украинских либералов можно ознакомиться на сайте "Люди важливі"), а также разработать пошаговую инструкцию по реализации его положений.
Среди следующих шагов, помимо сбора подписей, участники Форума назвали создание открытого письма с требованиями к кандидатам в президенты, которые выйдут во второй тур, а также формирование "тяжелой бригады" нового поколения госслужащих, политиков и активистов в рамках проекта "Кадровый резерв".
Черговий зливний бачок компрадорсько-лібертаріанських клоунів.
Де держава - там корупція, кумівство і непрофесіоналізм. Бо немає власника, який зацікавлений в ефективності. Це вже сто раз доведено-передоведено, але упороті державники звісно завжди будуть проти. Бо ж державна власність це така ласа корупційна годівничка, за яку варто битись до смерті.
У них что, своих не хватает?
Ми виступаємо за право громадянина мати зброю для захисту свого життя та власності.
Главное, что у этих либералов "держава має монополію на застосування сили", такого нет даже сегодня. Современные законы более либеральны чем, эти либералов. Поскольку, кроме государства каждый имеет право на применение силы для защиты, а имунетет имеют только президент, депутаты и судьи. Даже не СБУ с МВД. Эти либералы более зашорены, чем нынешние и вчерашние законодатели.
А "пгокугог" Юра общеизвестный звиздун. Что бы он там не говорил про оружие - кто ему поверит.
П.С. Интересно, Штаты их поддержат? Если да, то это хороший маркер...
Нефёдов и Супрун - уже хороший маркер.
От тебе и либералы...
1. Ліберальна - що заробив, те маєш; не маєш грошей на їжу чи ліки - значить погано працюєш, це твої проблеми, працюй краще, шукай у собі можливості для покращення. Породжує працьовитих, господарних, чесних, незалежних людей.
2. Соціалістично-халявська: оскільки всі ми рівні (ніби-то), то якщо мені бракує грошей (а заробити я не хочу, не можу), той хто має, повинен за мене заплатити; якщо не платить, шукаю винних у своїх проблемах і влаштовую революцію. Породжує лінивих, залежних, заздрісних, брехливих людей.
Я вибираю першу.
Моралі нема! Совісті теж! Їх замінює лицемірство, безпринципність, маніпуляції, замовчування невигідної правди та "грамотна брехня". Оце і є все те, що треба знати про ліберастію.
А! Є ще прагматизм. Тобто крайня ступінь аморальності ліберастів, коли вигода абсолютно знищує совість та честь.
Ещё, млять, вопросы?