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 Политика Украины, Общество
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Все про:Форум (94) Нефьодов (73) Гусовский Сергей (33)

 Нужен миллион: стартовал сбор подписей в поддержку Манифеста украинских либералов

Основатели общественной платформы "Люди важливі" - первый замминистра экономического развития и торговли Украины Максим Нефьодов и депутат Киевского горсовета глава депутатской группы "Киевская команда" Сергей Гусовский объявили о начале всеукраинского сбора подписей в поддержку Манифеста украинских либералов

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

18 февраля в Киеве в ArtHall состоялся второй по счету Форум украинских либералов, который собрал более 400 участников. На мероприятии помимо Нефьодова и Гусовского присутствовали и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун, советник министра инфраструктуры Яника Мерило, предприниматели Вячеслав Климов (Новая почта), Владимир Цой (MTI) и Евгений Уткин (KM Core), а также представители Киевской школы экономики Наталья Шаповал и Украинского католического университета Андрей Рождественский.

На встрече обсуждалось, что сейчас мешает развитию Украины, как сделать экономику более открытой, как усовершенствовать избирательный процесс с применением IT-технологий.

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Участники встречи задекларировали ряд мер, которые будут поддерживать, среди них: бездефицитный бюджет и фискальная стабильность, защита прав собственности, ограничение вмешательства правоохранительных органов в экономическую деятельность, снижение налогов и налоговая амнистия.

Также было объявлено о решении начать всеукраинский сбор подписей в поддержку Манифеста (с полным текстом Манифеста украинских либералов можно ознакомиться на сайте "Люди важливі"), а также разработать пошаговую инструкцию по реализации его положений.

Среди следующих шагов, помимо сбора подписей, участники Форума назвали создание открытого письма с требованиями к кандидатам в президенты, которые выйдут во второй тур, а также формирование "тяжелой бригады" нового поколения госслужащих, политиков и активистов в рамках проекта "Кадровый резерв".

Источник: https://censor.net.ua/n3112516
 
 
 Топ комментарии
 
Ага, особенно если вспомнить кто такой Гусовский, которого Самопомич поперла вон, так как было за что.
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це той Гусовський, що з Самопомочі вигнали?
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Ага, особенно если вспомнить кто такой Гусовский, которого Самопомич поперла вон, так как было за что.
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це той Гусовський, що з Самопомочі вигнали?
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От ворьё беснуется а ещё даже не весна,но обострение уже началось.
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от бл@!!! Їм нужен лімон для щастя???? Та у них у кожного тих лімонів на кишенькові росходи, шо у суки бліх!!!
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"Держава - поганий підприємець і її участь в господарських процесах - це шлях до корупції та неефективності." (з їхнього маніфесту)

Черговий зливний бачок компрадорсько-лібертаріанських клоунів.
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"Держава - поганий підприємець" ...........Мабуть саме тому в розвнених країнах Заходу живе і процвіає величезний сектор державно-акціонерних та муніципальних підприємств. Мабуть там не знають про глобальні "мислі" якогось Гусовського з України.
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Держава - поганий підприємець. Варто лише порівняти відстійну державну Укрпошту і приватну Нову Пошту. Або державний Ощадбанк і створений Коломойським та Дубілетом Приват (правда він тепер теж державний, але поки що у керівництва вистачило розуму нічого не міняти).
Де держава - там корупція, кумівство і непрофесіоналізм. Бо немає власника, який зацікавлений в ефективності. Це вже сто раз доведено-передоведено, але упороті державники звісно завжди будуть проти. Бо ж державна власність це така ласа корупційна годівничка, за яку варто битись до смерті.
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Ти б, адепте священності приватної власності (особливо награбованої в період первинного накопичення), ще порівняв би, наприклад, Німеччину з її СОЦІАЛЬНОЮ конституцією та соціалістичними порядками і олігархічну Україну. Потрібен мільйон: стартував збір підписів на підтримку Маніфесту українських лібералів - Цензор.НЕТ 5159 Потрібен мільйон: стартував збір підписів на підтримку Маніфесту українських лібералів - Цензор.НЕТ 4311 Потрібен мільйон: стартував збір підписів на підтримку Маніфесту українських лібералів - Цензор.НЕТ 4311 Потрібен мільйон: стартував збір підписів на підтримку Маніфесту українських лібералів - Цензор.НЕТ 4311
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Дочитав до "вільного ринку землі" - і все стало зрозуміло. Гнилі ліберасти, мать їх ....
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А зачем им наш миллион?
У них что, своих не хватает?
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***, скільки ж тут комуняк, у яких від одного слова "лібералізм" пукани тріщать. Тим часом Україна ніколи не була ліберальною країною. Нами завжди правили державники. При імперії - дворянство, при комуністах - номенклатура, зараз - чинуші і силовики. І завжди ми були в глибочезній державній дупі - голодомори, репресії, війни. Зараз ми найбідніша країна Європи з найбагатшими в Європі чиновниками. Це і є закономірний результат державництва.
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В общем то, это такие же либералы, как и у Мертвечука социал-демократы. Либералы императорам головы рубали, а это эстетствующие снобы собралися благословения у сцарьков просить. Спросите у этих либералов о их отношению к либерализации оборота оружия.
Нужен миллион: стартовал сбор подписей в поддержку Манифеста украинских либералов - Цензор.НЕТ 9188
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Ну хоч прочитай той маніфест перш ніж щось писати:

Ми виступаємо за право громадянина мати зброю для захисту свого життя та власності.
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"Ми виступаємо за право громадянина мати зброю для захисту свого життя та власності." Заявлял даже Юла генплокулол, это даже отображено в законах Украины и даже сегодня с некоторыми ограничениями можно преобрести охотничье оружие. Здесь они не сказали совершенно ничего, что уже не осуществлено. Я же говорю совершенно о другом.
Главное, что у этих либералов "держава має монополію на застосування сили", такого нет даже сегодня. Современные законы более либеральны чем, эти либералов. Поскольку, кроме государства каждый имеет право на применение силы для защиты, а имунетет имеют только президент, депутаты и судьи. Даже не СБУ с МВД. Эти либералы более зашорены, чем нынешние и вчерашние законодатели.
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Так "держава має монополію на застосування сили" это общемировая практика. Другое дело, что в нормальных странах предусмотрены отступления от этого правила. Например можно применять насилие для самозащиты и защиты своей собственности. У нас же такого и в помине нет. Убил бандюка, который хотел тебя убить - сядешь в тюрьму за "превышение пределов необходимой самообороны".
А "пгокугог" Юра общеизвестный звиздун. Что бы он там не говорил про оружие - кто ему поверит.
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Нет! Ну не понимаешь сути, ну тупой, дебил или полуграмотный...А зачем мерзости писать ? Предлагают дело, никого не тянут. Хочешь - не хочешь! Не понял - молчи в тряпочку!
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Манифест прочитал. В целом поддерживаю. Но остается вопрос о способах реализации указанных в нем базовых принципах. Кроме того, меня интересует вопрос о новой пропорциональной системе выборов, обозначенной в манифесте. Нераскрытым остался вопрос о соотношении центральной и местной власти (ключевой, как мне кажется, вопрос), причем, власти не только местной исполнительной, но и местной законодательной, и местной судебной (честно скажу, я противник всеобщего избирательного права, но это моя проблема, а не авторов манифеста). Таким образом, главная проблема не в декларировании базовых принципов (которые вполне очевидны), а в способах и методах их (принципов) реализации. Именно указание способов и методов (они в декларации указаны по отдельным направлениям, но далеко не полностью) отличает популизм от делового либертарианства. Повторюсь, что это мое личное мнение (я иностранец).
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КОХАНЯ ДО ЗОРІ, ЧЕРВОНІ МАКИ, ЦЕ ВСЕ ХУ-НЯ, ЦЕ ВСЕ ДО СРАКИ, ЛИШ ТІЛЬКИ ТИ І Я, ЛИШ ТІЛЬКИ ТИ І Я, ТА Й ТИ ДО СРАКИ, ЛИШ ТІЛЬКИ ЯаА!!! В більшості розвинутих держав дві партаї, пропрезиденська, та опозиція, і все люди добрі на (ікс, ігик, краткий) нам оце стадо дармоїдів. Сьогодні вони партію зістряпали, а завтра, будуть бабло просить на уримання, та бульбопускання проти свого ж народу, під прикритям все для народу (бесплатний проїзд і т.п.) а тим часом з бьюджету (своїм автоперевізникам бабло відстьогують)
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Пойдут на выборы в Раду - проголосую за них. Это - реальное начало строительства демократических институтов и либерализация общества. А точнее, это продолжение той идеи, за которую стоял Майдан-2014: построение гражданского общества.
П.С. Интересно, Штаты их поддержат? Если да, то это хороший маркер...
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можешь и за социал-демократов проголосовать, тоже крутое название.
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"Бздынь, тра-та-та, завтра ярмарка..." Читай внимательнее - где я про название писал?
Нефёдов и Супрун - уже хороший маркер.
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Ахаха)) Украина и либералы понятия несовместимые.
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Эх-хе-хе... До попадания в мацковское ярмо украинцы и 400 лет назад ВЫБИРАЛИ себе Гетьмана САМИ! А после избрания и наказов ему - вываливали его в грязи, чтобы помнил "откуда вышел"... А если не справлялся - гнали сраной метлой.
От тебе и либералы...
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Глобально у світі є 2 ідеології:
1. Ліберальна - що заробив, те маєш; не маєш грошей на їжу чи ліки - значить погано працюєш, це твої проблеми, працюй краще, шукай у собі можливості для покращення. Породжує працьовитих, господарних, чесних, незалежних людей.

2. Соціалістично-халявська: оскільки всі ми рівні (ніби-то), то якщо мені бракує грошей (а заробити я не хочу, не можу), той хто має, повинен за мене заплатити; якщо не платить, шукаю винних у своїх проблемах і влаштовую революцію. Породжує лінивих, залежних, заздрісних, брехливих людей.
Я вибираю першу.
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В Україні фактично нема середнього классу, а відтак і не можуть в ній існувати скільки небудь помітні ліберали. Олігархія ж та її холуї принципово не можуть бути лібералами. Хіба що крайньо правими - соціальними дарвіністами
Моралі нема! Совісті теж! Їх замінює лицемірство, безпринципність, маніпуляції, замовчування невигідної правди та "грамотна брехня". Оце і є все те, що треба знати про ліберастію.
А! Є ще прагматизм. Тобто крайня ступінь аморальності ліберастів, коли вигода абсолютно знищує совість та честь.
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Прочитайте комент вище Віктора Іщука і ви зрозумієте, що правий я. а не він.
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Манифе́ст (от позднелат. manifestum «призыв»).

Ещё, млять, вопросы?
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Как можно в условиях войны и экономической блокады со стороны фашисткой россии оставаться либералом? Какие вообще ценности пропагандируют эти люди в то время когда Украину уничтожают??
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