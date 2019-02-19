 С начала агрессии РФ погибли 2949 украинских воинов, - Порошенко

Об этом заявил Президент Петр Порошенко во время выступления в Верховной Раде на заседании в связи с пятой годовщиной с начала вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"2949 воинов отдали свою жизнь за то, чтобы мы имели возможность изменять государство", - отметил он.

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Порошенко пообещал, что этот шанс на изменения не будет потерян.