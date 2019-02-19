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 Политика Украины
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 С начала агрессии РФ погибли 2949 украинских воинов, - Порошенко

За время российской агрессии против Украины погибли 2949 украинских военнослужащих.

Об этом заявил Президент Петр Порошенко во время выступления в Верховной Раде на заседании в связи с пятой годовщиной с начала вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"2949 воинов отдали свою жизнь за то, чтобы мы имели возможность изменять государство", - отметил он.

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Порошенко пообещал, что этот шанс на изменения не будет потерян.

Источник: https://censor.net.ua/n3112514
 
 
 Топ комментарии
 
Царствие Небесное и Вечная Память Воинам Света !
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Так. За зміну України від колонії росії, до НЕЗАЛЕЖНОЇ ДЕРЖАВИ.
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Добробатам, Волонтерам ,Медсестрам отдавшим жизнь за Свободу Украины, Вечная СЛАВА!! смерть кацаПсинским уродам педофила!!!
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Царствие Небесное и Вечная Память Воинам Света !
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Так. За зміну України від колонії росії, до НЕЗАЛЕЖНОЇ ДЕРЖАВИ.
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Україна Незалежна з 24 Серпня 1991 року.
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Так оно и было - пока твое ***** не оккупировало Крым и часть Донбасса...
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загинувших добровольців він за героїв не рахує
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он их вообще не считает. Сколько по тюрьмам закрыл...
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Это Матиос...но военный прокурор самой "нищей" страны Европы при войне и на Майбахе!!!
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главком такое же гавно городил
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По официальным РАБссиянским данным в войне Молотов-Риббеннтроп погибло 42 млн.,совков.По моим данным 60.по данным Петра Симоненко 50.По данным Джугашвили моего и Бати 7 миллионов.Отака арихметика пацаны.При Джугашвили 7 миллионов,при Хрущеве 15,при Брежневе 20,при Горбачеве около 27
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Добробатам, Волонтерам ,Медсестрам отдавшим жизнь за Свободу Украины, Вечная СЛАВА!! смерть кацаПсинским уродам педофила!!!
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Для Пеца эта горькая цыфра ничего не значит,хотя она занижена в десять раз,Пеца хочет ещё пять лет продолжать такиже само
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Ну не в десять, но занижают солидно это факт, я на этот сайт как то раз пару ссылочек с ютуба скинул где солдаты украинской армии прямо в эфире украинских новостей заявляли что потери больше чем по официальным сводкам , мне сказали что я кремлебот и забанили.
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Порошенко: Чтобы мы имели возможность изменять государство!
Народ: А мы?
Источник: https://censor.net.ua/n3112514
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Армия Индюковича разбежалась 20 февраля 2014 года по факту вместе с Хмырем не сидевшим дважды...,баблом, золотовалютным резервом и 3 миллиардами Путлера.Кто защищал Украину?"СОТНИ" с Майдана отбыли на фронт.Кто в кроссовках,кто в сапогах резиновых,был даже один паря в спортивных штанах,кроссовках на босу ногу в футболке и куртке болоньевой 1977 года выпуска.....
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Не вам паскудам Педофила о фронте говорить...,ВАСТУТНЕТ...
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Псковский депутат Лев Шлосберг выпустил книгу типа как не дохла Псковская дивизия ВДВ на Донбассе.Почитайте Крысы, иногда полезно знать ПРАВДУ
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Приклоняюсь...........
Вечная и светлая память.........Пусть покоятся с миром............
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныС начала агрессии РФ погибли 2949 украинских воинов, - Порошенко
 
 
 
 
 
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