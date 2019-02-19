 С начала агрессии РФ погибли 2949 украинских воинов, - Порошенко

Об этом заявил Президент Петр Порошенко во время выступления в Верховной Раде на заседании в связи с пятой годовщиной с начала вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"2949 воинов отдали свою жизнь за то, чтобы мы имели возможность изменять государство", - отметил он.
Порошенко пообещал, что этот шанс на изменения не будет потерян.
https://www.youtube.com/watch?v=***********
Народ: А мы?
Источник: https://censor.net.ua/n3112514
Вечная и светлая память.........Пусть покоятся с миром............