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 Общество, За рубежом
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Все про:запрет (1320) Россия (72057) военнослужащие (4061)

 Госдума запретила российским военным публиковать фото в соцсетях, потому что это используют для дискредитации государственной политики РФ

Российским военным на время службы запретили размещать в СМИ и интернете информацию, касающуюся их службы, а также рассказывать о бывших сослуживцах и родственниках.

Как сообщает Газета.ru, соответствующие правки к закону "О статусе военнослужащих" приняла Госдума, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что документ подразумевает запрет военнослужащим передавать СМИ или публиковать в соцсетях любую информацию, которая может быть использована, чтобы определить их местонахождение или принадлежность к Вооруженным силам РФ.

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В новой редакции закона также говорится, что военным, находящимся на службе, запретят иметь с собой любые технические средства, с помощью которых можно распространять видео, фотографии, а также данные геолокации. По сути, все перечисленное является функцией смартфонов.

Действие данных требований будет распространяться и на граждан, призванных на военные сборы, и военнослужащих, уволенных в запас. На последних данные правила будут распространяться в течение пяти лет после увольнения.

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Источник: https://censor.net.ua/n3112512
 
 
 Топ комментарии
 
Ешь, не обляпайся... А это интересно... "Пацаны кремлёвские" начинают понимать, что эти "высеры" "борцунов за Новороссию", рано или поздно, приведут к "петле Нюрнберга..." И начинают "затирать хвосты"...
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Сволочи! Как мы теперь будем смотреть падения ракет на учениях？
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Госдума заборонила б їм користуватися своїм мозгом. Ну, єслі б він у них був... Госдума ограничила российским военным пользование смартфонами - Цензор.НЕТ 363
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Ешь, не обляпайся... А это интересно... "Пацаны кремлёвские" начинают понимать, что эти "высеры" "борцунов за Новороссию", рано или поздно, приведут к "петле Нюрнберга..." И начинают "затирать хвосты"...
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Госдума заборонила б їм користуватися своїм мозгом. Ну, єслі б він у них був... Госдума ограничила российским военным пользование смартфонами - Цензор.НЕТ 363
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всі вони там розумово і так обмежені, що військові, що цивільні) одне слово, кацапи)
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Сволочи! Как мы теперь будем смотреть падения ракет на учениях？
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А колония на Луне, потом Марс вот уже не за горами. Рагозина выпиляли из танка и ОНО наобещало!!!
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Ми будемо, а ви не будете. Виконуй закони рф.
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кацап, вали в кремль!
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Дійсно, що кацапу треба на рашу, бо тільки тупий напише про кремль
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Тебе пора обьединиться с сенатором и ситом в группу по разуму😀
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С вами тремя？ Та шо ж я себе двоюродный, шоле？😀
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Зі мною не вийде, бо з вами тільки психи можуть об'єднатися.
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Нафіг нам виконувати закони *********, ти хочеш їх виконувати, гівно кацапське, тебе ніхто не тримає, збирай валізу і вали в мокшанське смердюче болото і рюцкій прапор тобі в дупу.
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Палево!!" Палево!!!" "ИЗМЕНА!" "Пізно всралась ваша хата...". Ви так "спалилися" з лютого 2014, ще з Криму, що вже не "відмиєтеся", разом зі своїм "фюрером"...
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Я розумію Госдуру. Якщо руки дорвуться до смартфона, то перехочуть тримати гранату. Все-таки комп'ютерні "стрілялки" і цікавіші, і значно безпечніші. Держдума обмежила російським військовим користування смартфонами - Цензор.НЕТ 392
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Детский сад... Закрыли глаза - "тебя не вижу, тебя нет!!!".
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А ты чего ждал?!!! Они же чего ждали? "Хахлы" сдадутся"? А тут - "дали в рыло"... И "зверь опешил"... Ты никогда не охотился? именно так происходит, когда нападение хищника встречает сопротивление... Удар в ответ его обескураживает... Потом он начинает, воздерживаясь, приглядываться к противнику, "накручивая круги", и, одновременно усматривая результаты оплошностей его противника... Это "классика" охоты... А "на выходе - либо мы выдержали, сдавшись.... Либо сдадимся... просравши всё, за что боролись много лет....
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На росії не виконують закони, тому вони будуть постити це в Інтернеті.
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"Алі" саме цьому я зобов"язаний "тикати мордою" їх в Інтернеті... Я - "в окопі"... ВИ - прокопали до мене "ходи спілкування"... Ми, "РАЗОМ", створили "блокпост". Чим гірший наш "блок-пост", від того, який займає боєць на "нулі"? Він бореться за територію... А ми - за душі... І, невідомо, "хто крутіший"... Ти бачиш, як "ковбасить" кремлівських пропагандонів" від моїх "висерів"... Давонув - і "усралися" . Нема чим "крить"... Війна за душі - головне... Тримаємося...
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Запрещай - не запрещай, все равно дятлы будут выкладывать фото российского раздолбайства.
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Всі злочини рф та її війни витікало через смартфони іхтамнєтов.
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Можно написать только, что закопали как собаку, неизвестно где, бомжевал, шо ли... И сдох.
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АсобЄннА у пЄрвАвА истиннА славянскАЄ ліцо Держдума заборонила російським військовим публікувати фото в соцмережах, оскільки це використовують для дискредитації державної політики РФ - Цензор.НЕТ 4350
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Після 31.03. 2019 може статись, що в Україні можна буде побачити, не тільки Зєлєнського на калєнях, перед путіним, а й таке,.... і не тільки по you tube...
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Про дискредитацію придумав ЦН, нема там такого.
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***** сказало что все секретно особенно мокшанские трупы на Донбассе кто не будет слушаться увезут в тундру к седым снегам ... .
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Щось в стилі совка: "із_часті_нЄ_виносіть". Це про "боЙЕвой_лісток". Держдума заборонила російським військовим публікувати фото в соцмережах, оскільки це використовують для дискредитації державної політики РФ - Цензор.НЕТ 6017
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А что, в параше ещё интернет не запретили?
Держдума заборонила російським військовим публікувати фото в соцмережах, оскільки це використовують для дискредитації державної політики РФ - Цензор.НЕТ 2677
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Пока не запретили, но ждать осталось недолго, забор от цивилизованного мира дикари уже достраивают.
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цинизм вісшей степени - чтобы не дискредитировали их внешнюю политику..... Ну другими словами - мы суемся везде, где не попадя, убиваем, грабим, отнимаем территории, а вы ж нас еще и дискредитируете рассказами как там воевали....
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А так государственная политика РФ белая и пушистая ага.

Один хрен на чем-то да спалятся. Держдума заборонила російським військовим публікувати фото в соцмережах, оскільки це використовують для дискредитації державної політики РФ - Цензор.НЕТ 2926 Не по трезвой ради девки, так по пьяни.
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На святое посягнул мордор - на дембельский альбом! Держдума заборонила російським військовим публікувати фото в соцмережах, оскільки це використовують для дискредитації державної політики РФ - Цензор.НЕТ 2678 Для кого теперь аленю форму вышивать, ипонамать?!
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То ешо было при Союзе,особисты рвали фотки из альбома,если там запечетлен секретный объект иль ешо ченить под грифом секретно
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это центр Питера, духовные скрепы не дают пройти геропейцепев в Город Петра, которые построили Шведы
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Цензор.НЕТНовостиОбществоГосдума запретила российским военным публиковать фото в соцсетях, потому что это используют для дискредитации государственной политики РФ
 
 
 
 
 
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